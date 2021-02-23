• 23 Şubat 2021 - 12:47 • Son Güncelleme:
Ağız kokusunu yok eden 7 basit ama etkili önlem
Ağız kokusu da tıpkı ter kokusu gibi oldukça hassas bir konu; insanlar bazen en sevdiklerine bile ağzının koktuğunu söylemeye çekinebiliyor, kişinin kendisinin bunu fark etmesini bekliyor. Ancak Kovid-19 enfeksiyonuyla birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler nedeniyle hastalarda ağız kokusu konusunda ciddi bir farkındalık oluştu. Peki, ağız kokusu önlenebilir mi? Ağız kokusu ya da tıbbi adıyla halitozise karşı alınacak 7 basit önlemle ağız kokusunun önüne geçmek mümkün. Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Hatice Ağan sıraladı
• 23 Şubat 2021 - 12:47 • Son Güncelleme:
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1-Düzenli diş fırçalama ve ara yüz bakımı
Dişler günde en az iki kez, ikişer dakika, diş etinden dişe doğru fırçalanmalı; ayrıca çürüklerin en çok olduğu diş araları diş ipi veya ara yüz fırçası ile temizlenmelidir. Şarjlı veya manuel fırçalarla dişlerin dile, damağa, yanağa bakan yüzeyleri ve çiğneyici yüzeyleri temizlenmelidir.
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Dişlerin çürümesi ve dişeti hastalıklarının oluşumu kolaylaşır. Koruyucu diş hekimliği uygulamaları, yılda iki kez düzenli olarak yapılan diş hekimi kontrolü ile diş taşı temizliği, yukarıda sayılan tüm ağız ve diş kaynaklı sorunların ilerlemeden ve ağız kokusuna sebebiyet vermeden çözülmesini sağlayacaktır.
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5-Bol su tüketimi
Bol su içmek ağız kokusu ile mücadele etmekte faydalıdır. Ağız içindeki birikintilerin uzaklaştırılmasını sağlar ve ağız kuruluğunun önüne geçer.
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