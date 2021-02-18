DHA
â€¢ 18 Åžubat 2021 - 19:23 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na eÄŸer baÅŸka bir aÄŸrÄ± eÅŸlik ediyorsa dikkat!
Her baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n beyin kanamasÄ± belirtisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatanÂ Prof. Dr. Zeki Åžekerci, "Ancak AVM veya anevrizmaya baÄŸlÄ± beyin kanamalarÄ±Â ani ÅŸiddetli ve dayanÄ±lmaz baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na neden olabilir ve buna bulantÄ±, kusma, ense sertliÄŸi eÅŸlik edebilir" dedi. BÃ¶yle bir durumdaÂ vakit kaybetmeden bir saÄŸlÄ±k kurumuna baÅŸvurulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunan Åžekerci, "Bu tÃ¼r kanamalarÄ±n yÃ¼zde 50ye yakÄ±nÄ± hayatiÂ tehlikenin eÅŸlik ettiÄŸi, hemipleji, hemiparezi dediÄŸimiz vÃ¼cudun bir tarafÄ±nÄ± tutan kalÄ±cÄ± veya geÃ§ici gÃ¼Ã§ kaybÄ± sonuÃ§lanabilir" ifadelerini kullandÄ±.
DHA
â€¢ 18 Åžubat 2021 - 19:23 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Beyin ve Sinir Cerrahisi UzmanÄ± Prof. Dr. Zeki Åžekerci, "Beyinde oluÅŸan anevrizma ve arteriovenÃ¶z malformasyonlara baÄŸlÄ± beyin kanamasÄ± gerÃ§ekleÅŸir. Bu hastalÄ±klara baÄŸlÄ± beyin kanamalarÄ±Â kafa travmalarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde meydana gelir.
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Bu nedenle anevrizma veya AVM'ye baÄŸlÄ± oluÅŸan kanalamalar vakit kaybedilmeden tedavi edilmeli. Ancak her baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± beyin kanamasÄ±nÄ±n belirtisi deÄŸildir. Bunun kronik baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±ndan ayrÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gereksiz tetkik ve tedavi uygulanmamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan gereklidir.
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"Tansiyon var olan anevrizmanÄ±n kanama riskini artÄ±rÄ±yor"Â
Beyin damarlarÄ±ndaki bozukluÄŸun genellikle doÄŸuÅŸtan olduÄŸuna iÅŸaret eden Prof. Dr. Åžekerci, ÅŸÃ¶yle devam etti: "DoÄŸuÅŸtan bozukluÄŸu bulunan bu beyin damarlarÄ± zaman iÃ§erisinde yÃ¼ksek tansiyon veya damar duvarÄ±nÄ±n zayÄ±flamasÄ±yla birlikte beklenmedik bir anda patlÄ±yor. Bazen beyin zarÄ±nÄ±n altÄ±na bazen de beynin iÃ§ine doÄŸru bir kanama gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Anevrizmaya baÄŸlÄ± kanamalara hayati tehlikenin yanÄ± sÄ±ra, konuÅŸma problemlerinden, geÃ§ici veya kalÄ±cÄ± felce kadar geniÅŸ bir tablo eÅŸlik etmektedir.
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Var olan anevrizmayÄ± arttÄ±ran nedenler yÃ¼ksek tansiyon, diyabet ve yaÅŸla birlikte artan damar sertliÄŸidir. KadÄ±nlarda da erkeklerde de gÃ¶rÃ¼lme oranÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± aynÄ±dÄ±r. Ortalama 40 ila 60 yaÅŸ arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Fakat nadir de olsa Ã§ocuklarda da bu tip beyin kanamalarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabiliyoruz."
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"Ana tedavi yÃ¶ntemi cerrahidir"
Â Tedaviye baÅŸlamadan Ã¶nce beyin anjiyosu yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Prof. Dr. Åžekerci "Kanayan yeri bulduÄŸumuzda, bÃ¼yÃ¼k oranda cerrahi mÃ¼dahale uyguluyoruz. Cerrahi mÃ¼dahalede anevrizma klipleriyle ya da AVM dediÄŸimiz damar yumaÄŸÄ±ysa mikro cerrahiyle tekrardan kanamasÄ±nÄ± engelliyoruz.
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Ameliyat baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunda hastalar normale yakÄ±n yaÅŸantÄ±larÄ±na yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼nde dÃ¶nebiliyorlar. Toplumda gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± yÃ¼z binde bir veya 2 olarak gÃ¶sterilse de bu oran 10lara kadar Ã§Ä±kabilir. 100 bin kiÅŸilik bir kasaba dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz bunlarÄ±n iÃ§erisinden 10 kiÅŸide anevrizma veya AVM Â var gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Otopsi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bu oranÄ±n daha yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶steriyor.
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EÄŸer zamanÄ±nda mÃ¼dahale edilirse kÃ¶tÃ¼ huylu bir hastalÄ±k olmaktan Ã§Ä±kar ve tedavi baÅŸarÄ±sÄ± oldukÃ§a yÃ¼ksektir. Bu tÃ¼r hastalÄ±klarda bÃ¼yÃ¼k oranda cerrahi tedavi tercih edilmektedir. Ancak ameliyatÄ± kaldÄ±ramayacak kadar ileri yaÅŸta olanlar veya ameliyata uygun olmayan damar yapÄ±sÄ± bulunan hastalar, kanayan bÃ¶lgenin endovaskÃ¼ler giriÅŸimle tamir edilmesi yoluna baÅŸvurulabilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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"Ezbere aÄŸrÄ± kesici kullanÄ±lmamalÄ±"
Ã–te yandan Prof. Dr. Åžekerci, aÄŸrÄ± kesicilerin bilinÃ§siz kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin ise ÅŸu uyarÄ±larda bulundu: "BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n nedeninin mutlaka bulunmasÄ± lazÄ±m. Stres baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± mÄ±, gerilim baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± mÄ±, atipik baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± mÄ± bunlarÄ±n hepsinin en azÄ±ndan bir nÃ¶roloji doktoruna baÅŸvurularak belirlenmesi lazÄ±m.
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