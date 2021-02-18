BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na eÄŸer baÅŸka bir aÄŸrÄ± eÅŸlik ediyorsa dikkat!

Ameliyat baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunda hastalar normale yakÄ±n yaÅŸantÄ±larÄ±na yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼nde dÃ¶nebiliyorlar. Toplumda gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± yÃ¼z binde bir veya 2 olarak gÃ¶sterilse de bu oran 10lara kadar Ã§Ä±kabilir. 100 bin kiÅŸilik bir kasaba dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz bunlarÄ±n iÃ§erisinden 10 kiÅŸide anevrizma veya AVM Â var gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Otopsi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bu oranÄ±n daha yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶steriyor.