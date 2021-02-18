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DHA
â€¢ 18 Åžubat 2021 - 19:23 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na eÄŸer baÅŸka bir aÄŸrÄ± eÅŸlik ediyorsa dikkat!

Her baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n beyin kanamasÄ± belirtisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatanÂ Prof. Dr. Zeki Åžekerci, "Ancak AVM veya anevrizmaya baÄŸlÄ± beyin kanamalarÄ±Â ani ÅŸiddetli ve dayanÄ±lmaz baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na neden olabilir ve buna bulantÄ±, kusma, ense sertliÄŸi eÅŸlik edebilir" dedi. BÃ¶yle bir durumdaÂ vakit kaybetmeden bir saÄŸlÄ±k kurumuna baÅŸvurulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunan Åžekerci, "Bu tÃ¼r kanamalarÄ±n yÃ¼zde 50ye yakÄ±nÄ± hayatiÂ tehlikenin eÅŸlik ettiÄŸi, hemipleji, hemiparezi dediÄŸimiz vÃ¼cudun bir tarafÄ±nÄ± tutan kalÄ±cÄ± veya geÃ§ici gÃ¼Ã§ kaybÄ± sonuÃ§lanabilir" ifadelerini kullandÄ±.

DHA
â€¢ 18 Åžubat 2021 - 19:23 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Beyin ve Sinir Cerrahisi UzmanÄ± Prof. Dr. Zeki Åžekerci, "Beyinde oluÅŸan anevrizma ve arteriovenÃ¶z malformasyonlara baÄŸlÄ± beyin kanamasÄ± gerÃ§ekleÅŸir. Bu hastalÄ±klara baÄŸlÄ± beyin kanamalarÄ±Â kafa travmalarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde meydana gelir.

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Beyin veya omurilikte anormal kan damarÄ± kÃ¼mesine arteriovenÃ¶z malformasyon (AVM) denir. Genelde AVM'ye ya da anevrizma dediÄŸimiz baloncuÄŸun kanamasÄ±na baÄŸlÄ± beyin kanamasÄ± oluÅŸur" diye konuÅŸtu.

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Bu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, sokakta yÃ¼rÃ¼rken, Ä±kÄ±nÄ±rken, yemek yerken, stresli bir dÃ¶nemde ya da dinlenme anÄ±nda ani ve ÅŸiddetli baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±yla kendini gÃ¶sterebileceÄŸini ifade eden Prof. Dr. Åžekerci, "Åžiddetli ve ani baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na, bulantÄ±, kusma, bazen bilinÃ§ kaybÄ± eÅŸlik edebilir.

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Bu tÃ¼r kanamalarÄ±n yÃ¼zde 50'ye yakÄ±nÄ± hayati tehlikenin eÅŸlik ettiÄŸi, hemipleji, hemiparezi dediÄŸimiz vÃ¼cudun bir tarafÄ±nÄ± tutan kalÄ±cÄ± veya geÃ§ici gÃ¼Ã§ kaybÄ± ile sonuÃ§lanabilir.

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Bu nedenle anevrizma veya AVM'ye baÄŸlÄ± oluÅŸan kanalamalar vakit kaybedilmeden tedavi edilmeli. Ancak her baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± beyin kanamasÄ±nÄ±n belirtisi deÄŸildir. Bunun kronik baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±ndan ayrÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gereksiz tetkik ve tedavi uygulanmamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan gereklidir.

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AVM veya anevrizmaya baÄŸlÄ± beyin kanamalarÄ±nda ani ÅŸiddetli ve dayanÄ±lmaz baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na bulantÄ±, kusma, ense sertliÄŸi eÅŸlik edebilir. Bu tÃ¼r ÅŸikayetleriniz varsa zaman kaybetmeden mutlaka bir saÄŸlÄ±k kurumuna baÅŸvurulmalÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

7Tansiyon var olan anevrizmanÄ±n kanama riskini artÄ±rÄ±yor

"Tansiyon var olan anevrizmanÄ±n kanama riskini artÄ±rÄ±yor"Â

Beyin damarlarÄ±ndaki bozukluÄŸun genellikle doÄŸuÅŸtan olduÄŸuna iÅŸaret eden Prof. Dr. Åžekerci, ÅŸÃ¶yle devam etti: "DoÄŸuÅŸtan bozukluÄŸu bulunan bu beyin damarlarÄ± zaman iÃ§erisinde yÃ¼ksek tansiyon veya damar duvarÄ±nÄ±n zayÄ±flamasÄ±yla birlikte beklenmedik bir anda patlÄ±yor. Bazen beyin zarÄ±nÄ±n altÄ±na bazen de beynin iÃ§ine doÄŸru bir kanama gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Anevrizmaya baÄŸlÄ± kanamalara hayati tehlikenin yanÄ± sÄ±ra, konuÅŸma problemlerinden, geÃ§ici veya kalÄ±cÄ± felce kadar geniÅŸ bir tablo eÅŸlik etmektedir.

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Ne yazÄ±k ki bÃ¶yle bir durumda hastalarÄ±n yÃ¼zde 30 ila 40Ä± hastaneye ulaÅŸamÄ±yor, ulaÅŸsa da aylarca yoÄŸun bakÄ±mda kalÄ±yor ve hiÃ§bir zaman normale dÃ¶nemiyor. Ama bir kÄ±smÄ± da kanamadan sonra baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve ense sertliÄŸi ÅŸikayetiyle baÅŸvuruyor.

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Var olan anevrizmayÄ± arttÄ±ran nedenler yÃ¼ksek tansiyon, diyabet ve yaÅŸla birlikte artan damar sertliÄŸidir. KadÄ±nlarda da erkeklerde de gÃ¶rÃ¼lme oranÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± aynÄ±dÄ±r. Ortalama 40 ila 60 yaÅŸ arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Fakat nadir de olsa Ã§ocuklarda da bu tip beyin kanamalarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabiliyoruz."

10Ana tedavi yÃ¶ntemi cerrahidir

"Ana tedavi yÃ¶ntemi cerrahidir"

Â Tedaviye baÅŸlamadan Ã¶nce beyin anjiyosu yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Prof. Dr. Åžekerci "Kanayan yeri bulduÄŸumuzda, bÃ¼yÃ¼k oranda cerrahi mÃ¼dahale uyguluyoruz. Cerrahi mÃ¼dahalede anevrizma klipleriyle ya da AVM dediÄŸimiz damar yumaÄŸÄ±ysa mikro cerrahiyle tekrardan kanamasÄ±nÄ± engelliyoruz.

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Ameliyat baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunda hastalar normale yakÄ±n yaÅŸantÄ±larÄ±na yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼nde dÃ¶nebiliyorlar. Toplumda gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± yÃ¼z binde bir veya 2 olarak gÃ¶sterilse de bu oran 10lara kadar Ã§Ä±kabilir. 100 bin kiÅŸilik bir kasaba dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz bunlarÄ±n iÃ§erisinden 10 kiÅŸide anevrizma veya AVM Â var gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Otopsi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bu oranÄ±n daha yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶steriyor.

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EÄŸer zamanÄ±nda mÃ¼dahale edilirse kÃ¶tÃ¼ huylu bir hastalÄ±k olmaktan Ã§Ä±kar ve tedavi baÅŸarÄ±sÄ± oldukÃ§a yÃ¼ksektir. Bu tÃ¼r hastalÄ±klarda bÃ¼yÃ¼k oranda cerrahi tedavi tercih edilmektedir. Ancak ameliyatÄ± kaldÄ±ramayacak kadar ileri yaÅŸta olanlar veya ameliyata uygun olmayan damar yapÄ±sÄ± bulunan hastalar, kanayan bÃ¶lgenin endovaskÃ¼ler giriÅŸimle tamir edilmesi yoluna baÅŸvurulabilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

13Ezbere aÄŸrÄ± kesici kullanÄ±lmamalÄ±

"Ezbere aÄŸrÄ± kesici kullanÄ±lmamalÄ±"

Ã–te yandan Prof. Dr. Åžekerci, aÄŸrÄ± kesicilerin bilinÃ§siz kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin ise ÅŸu uyarÄ±larda bulundu: "BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n nedeninin mutlaka bulunmasÄ± lazÄ±m. Stres baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± mÄ±, gerilim baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± mÄ±, atipik baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± mÄ± bunlarÄ±n hepsinin en azÄ±ndan bir nÃ¶roloji doktoruna baÅŸvurularak belirlenmesi lazÄ±m.

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BaÅŸÄ± aÄŸrÄ±yan bir kiÅŸinin kendi kendi kararÄ±yla nedenini bilmeden aÄŸrÄ± kesici kullanmamasÄ± gerekir. BÃ¼tÃ¼n aÄŸrÄ± kesicilerin kÄ±sa ve uzun vadede Ã§ok ciddi yan etkileri vardÄ±r. Bu aÄŸrÄ± kesicilerin uzun vadede mideye, bÃ¶breÄŸe, kemik iliÄŸine ve alerjik olarak ciddi yan etkileri gÃ¶sterilmiÅŸtir. Bu nedenle bu kadar kuvvetli ilaÃ§larÄ±n doktor tavsiyesi olmadan hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lmamasÄ± gerekiyor."

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