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04.08.2020 - 14:31 |

Brooks Brothers 2020 Yaz Koleksiyonu

Brooks Brothers, 2020 Yaz Koleksiyonu’nda dünyanın en özel tatil yerlerinden ilham alıyor.

Brooks Brothers 2020 Yaz Koleksiyonu
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Brooks Brothers, yeni koleksiyonunu Doğu Amerika’dan, Hamptons New York’a, Cape Cod ‘dan Massachusetts’e ve İtalya’nın Portofino şehrine kadar birçok tatil yerinden esinlenerek hazırladı.

Brooks Brothers, dünyanın her yerinden turistleri ağırlayan tatil bölgelerinden ilham alarak harmanladığı 2020 Yaz Koleksiyonu’nda öne çıkardığı karizmatik tasarımlar ve cesur yaklaşımlar ile bu yaz dikkatleri üzerinde topluyor. Sezonun ikinci yarısına özel pastel renklerde hazırladığı koleksiyonda çizgili ve desenli kalın madras, klasik gofre ve zamansız keten kumaşları hem rahatlığı hem de şıklığı tatilcilere bir arada sunuyor.

Sezonun trendlerine uygun olarak hazırlanan tasarımlarda, Portofino kıyı binalarını süsleyen zengin renkleri anımsatan safir mavisi, deniz laciverti, yeşil, kırmızı ve altın sarısı gibi renkler öne çıkıyor.

Marin Stilinizle Göz Kamaştırın!

Brooks Brothers, tekne hayatı ve stilinden esinlenen yeni koleksiyonda stil sahibi erkeklere klasik, zamansız ve çarpıcı bir görünüm sunuyor. Çapa ve deniz feneri motiflerinin eşlik ettiği parçalarla beyaz pantolonlar, yaza hazır renk renk polo yaka model t-shirtler, keten ve non-iron gömlekler ve her bedene uygun kalıplarıyla farklı renklerde kombinlenen şortlar marin ve plaj modasının nabzını tutuyor.

Brooks Brothers’ın ikonikleşmiş ürünlerinden biri olan Supima pamuğundan ütü gerektirmeyen (non-iron) gömlekler ise renk ve desen seçenekleriyle yaz düğünlerine ve akşam yemeklerine seçilen kıyafetlere uyumlu hava katıyor. Supima non-iron gömleklere bu sezon eklenen performans özellikleri ise; ekstra streç ile nemi emen ve nefes alabilen Coolmax kumaş inovasyonu oluyor.

Mayo Koleksiyonu Dalgaları Göğüslemeye Hazır!

Brooks Brothers, sezonun mayo koleksiyonundaki yeni desenlerini marin stilinin vazgeçilmez renkleri ile yorumluyor. Sade, geometrik şekillerden ya da floral desenlerden oluşan erkek mayo çeşitleri mavi sularda kulaç atarken daha özgür hissetmenize yardımcı oluyor.

 

 

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