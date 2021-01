Bu belirtilere dikkat edin, hastalığın habercisi olabilir! • Asıl belirtisi siyatik sinir boyunca alt sırttan, kalçadan ve her iki bacağın arkasından aşağı doğru bir çekim ağrısıdır,

• Oturmada, yürümede zorlanma ve kalçadan topuğa uzanan şiddetli ağrılar,

• Hareket esnasında daha da kötüye giden ağrılar,

• Bacak bölgesinde his kaybı ve ayakta karıncalanma,

• Ayaklarda ve parmaklarda iğne batması gibi bir his,

• İdrar kaçırma,

• İleriki aşamalarda hareket kaybı ve ciddi boyun ağrısı gibi belirtiler içerir.