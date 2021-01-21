Bu belirtilere dikkat edin, hastalığın habercisi olabilir!

Obezite, siyatik riski taşıyan hastalıklardan biridir ve omurilikte bu tarz değişikliklere neden olarak siyatik ağrılara sebep olmaktadır. Bunların dışında meslek hastalıkları da bu ağrıları tetikleyebilmektedir. Özellikle masa başında iş yapan kişiler ya da sürekli ağır yük taşıyan kişiler risk grubunda yer alır. Ayrıca diyabet gibi sinirlerin hasar görmesine neden olan hastalıklar ve en önemlisi de hareketsizlik siyatik ağrılarını tetikleyen başlıca risk faktörleri arasında görülmektedir.