Bu besinler idrar yolu iltihaplanmasını söküp atıyor!

Üretrit (üretra, mesaneden idrarı dışarı çıkaran tüpteki enfeksiyon) ile piyelonefrit (böbreğin pelvis ve parankimi iltihabı) ise daha ciddi süreçler olarak kabul ediliyor. Bu enfeksiyonların tedavi edilmemesi halinde kalıcı böbrek hasarı oluşabiliyor. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonlarının ciddiye alınması gerekiyor" dedi.