DHA
• 01 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
Bu besinler idrar yolu iltihaplanmasını söküp atıyor!
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, "İdrar yolu iltihabı gibi basit üriner enfeksiyonların korunmasında ve tedavisinde probiyotikler ve cranberry (turna yemişi) bileşiklerin kullanımı günümüzde birçok hekim tarafından öneriliyor dedi.
DHA
• 01 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
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Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, idrar yolu iltihaplanmasıyla ilgili bilgi vererek, "İdrar yolunun herhangi bir kısmında iltihaplanmaya neden olan bakteriyel enfeksiyonlar, hemen her yaşta görülebiliyor.
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Üretrit (üretra, mesaneden idrarı dışarı çıkaran tüpteki enfeksiyon) ile piyelonefrit (böbreğin pelvis ve parankimi iltihabı) ise daha ciddi süreçler olarak kabul ediliyor. Bu enfeksiyonların tedavi edilmemesi halinde kalıcı böbrek hasarı oluşabiliyor. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonlarının ciddiye alınması gerekiyor" dedi.
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