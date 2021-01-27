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• 27 Ocak 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:

Bu besinleri tüketirken dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

Sağlığımıza faydası olduğunu düşündüğümüz birçok şey aslında o kadar masum olmayabilir. İşte günlük rutin olarak tükettiğimiz ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz o yiyeceklerin gerçek yüzü... PEMBENAR ÖZEL

• 27 Ocak 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
11. Limonlu su
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1. Limonlu su

Limon sahip olduğu asidik özelliklerden dolayı reflüyü kötüleştirebilir. Limon suyunda bulunan asit diş minesine zarar verebilir. Diş hekimleri limon suyu içerken pipet kullanmanızı ve sonrasında ağzınızı çalkalamanızı önerir.

22. Çay

2. Çay

Çay, kahveden daha fazla tanen içerdiğinden, uzun süreli renk değişikliğine neden olma olasılığı daha yüksektir. Bir bardak çayın ardından bir bardak su içmek lekelenmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

33. Kurutulmuş meyve

3. Kurutulmuş meyve

Bazı üreticiler genellikle kurutulmuş meyveleri daha çekici hale getirmek için yapay gıda boyası kullanır ve bunlar dişlerinizi lekeleyebilir. Kuru meyve, ağzınızın doğal tükürük salgısını da azaltabilir. Tükürük bakterilerle savaşmaya yardımcı olduğu için daha fazla ağız sağlığı sorununa neden olabilir.

44. Agave şurubu

4. Agave şurubu

Sağlık bilincine sahip birçok insan şekerden kaçınmaya ve bunun yerine doğal tatlandırıcılar kullanmaya çalışır. Ancak agave nektarı yüksek oranda işlenmiş bir şuruptur.

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Fruktoz açısından tehlikeli derecede yüksek olan agave, karaciğerinize zarar verebilir. Fruktoz yağa çevrilir ve bu da karaciğer yağlanmasına yol açar.

65. Düşük kalorili yiyecekler

5. Düşük kalorili yiyecekler

İnsanların %80'inden fazlası diyetlerini bıraktıktan sonra yeniden kilo alıyor ve bilim insanları bu konuda düşük kalorili yiyeceklerin suçlu olduğuna inanıyor.

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Düzenli olarak vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha az kalori alıyorsanız, bu metabolizmanızın yavaşlamasına neden olur. Bu diyetler genellikle protein açısından düşük olduğu için kas dokunuzu da olumsuz etkiler.

86. Protein tozu

6. Protein tozu

Proteinin kas ve vücut gücünüz için gerekli olduğu doğru olsa da, öğünlerinize daha fazla protein katma çabası tamamen pazarlamaya dayalıdır.

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Sağlıklı bir diyet uygularsanız, yemeklerinizden yeterince protein alırsınız. Ancak takviye şeklindeki protein yarardan çok zarar verebilir. Laktoz intoleransınız varsa sindirim rahatsızlığına neden olabilir ve uzun vadeli etkileri konusunda çok az araştırma vardır.

107. Green juice

7. 'Green juice'

Yeşil meyve suyu uzun zamandır en popüler sağlık trendlerinden biri. Ancak sağlık açısından meyve ve sebzeler kadar çok fayda sağlamamaktadır.

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Meyve suları çok az lif içerir. Oysa ki lif yapı doğru sindirim ve sağlıklı bir kiloyu korumak için gereklidir. Bunun için meyve suyu tüketmek yerine meyveyi yemek daha doğru olacaktır.

128. Düşük karbonhidratlı yiyecekler

8. Düşük karbonhidratlı yiyecekler

Uzmanlar insanları düşük karbonhidratlı diyetlerden kaçınmaya çağırıyor. Karbonhidratları azaltmak hızlı kilo vermenize yardımcı olabilir, ancak uzun vadede yeterli karbonhidrat almamak kardiyovasküler hastalıklara neden olabilir.

139. Hindistan cevizi yağı

9. Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağının birçok benzersiz özelliği olmasına rağmen, ara sıra uygulayacağınız bir tedavi olarak düşünmek daha doğrudur.

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Çünkü Hindistan cevizi yağı kolesterol seviyelerini yükseltme eğilimindedir. Bu da kalp hastalığı riskini artırabilir.

1510. Glutensiz ürünler

10. Glutensiz ürünler

Çölyak hastalığından muzdarip insanlar için glütensiz beslenme çok önemlidir. Ancak buna gönüllü olarak geçiş sağlığınıza zarar verebilir. Glutensiz fırınlanmış yiyeceklerin çoğu kalori ve şeker bakımından yüksektir.

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