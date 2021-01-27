• 27 Ocak 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
Bu besinleri tüketirken dikkat! Yarardan çok zarar veriyor
Sağlığımıza faydası olduğunu düşündüğümüz birçok şey aslında o kadar masum olmayabilir. İşte günlük rutin olarak tükettiğimiz ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz o yiyeceklerin gerçek yüzü... PEMBENAR ÖZEL
• 27 Ocak 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
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1. Limonlu su
Limon sahip olduğu asidik özelliklerden dolayı reflüyü kötüleştirebilir. Limon suyunda bulunan asit diş minesine zarar verebilir. Diş hekimleri limon suyu içerken pipet kullanmanızı ve sonrasında ağzınızı çalkalamanızı önerir.
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3. Kurutulmuş meyve
Bazı üreticiler genellikle kurutulmuş meyveleri daha çekici hale getirmek için yapay gıda boyası kullanır ve bunlar dişlerinizi lekeleyebilir. Kuru meyve, ağzınızın doğal tükürük salgısını da azaltabilir. Tükürük bakterilerle savaşmaya yardımcı olduğu için daha fazla ağız sağlığı sorununa neden olabilir.
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