Bu besinleri tüketirken dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

3. Kurutulmuş meyve Bazı üreticiler genellikle kurutulmuş meyveleri daha çekici hale getirmek için yapay gıda boyası kullanır ve bunlar dişlerinizi lekeleyebilir. Kuru meyve, ağzınızın doğal tükürük salgısını da azaltabilir. Tükürük bakterilerle savaşmaya yardımcı olduğu için daha fazla ağız sağlığı sorununa neden olabilir.