• 16 Şubat 2021 - 09:40 • Son Güncelleme:
Bu yöntemler cildi sıkılaştırıyor! İşte sarkan cildi hızlıca sıkılaştıran 11 yöntem
Yaşlandıkça vücudumuz doğal olarak cildin elastikiyetinden sorumlu proteinleri kaybetmeye başlar. Bu da cildin hızlıca sarkmasına neden olur. Ancak çok fazla güneşe maruz kalma gibi bazı faktörler bu süreci hızlandırabilir. Özellikle kilo vermek oldukça sağlıklı bir şey gibi görünse de, yanlış uygulanan diyetler yüzünden cildimize zarar verebilir. Eğer sizin de cildiniz veya derinizde sarkmalar meydana gelmişse üzülmeyin! İşte sarkan cildi hızlıca sıkılaştıran 11 yöntem...
• 16 Şubat 2021 - 09:40 • Son Güncelleme:
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
1. Bölgeye masaj uygulayın
Masaj, ciltteki kan akışını hızlandırır. Cildin sıkılaşmasını sağlayan kolajen ve elastin gibi bağ dokusu üretmeye yardımcı olan fibroblast hücreleri uyarır.
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9. Aloe vera
Araştırmalar, aloe veranın ciltte harikalar yarattığını, yaraları ve yanıkları iyileştirdiğini, ayrıca nemlendirici görevi gördüğünü kanıtlamıştır. Aloe vera jeli sarkmış cildinizi büyük ölçüde etkileyebilir ve sıkılaştırabilir. Bu nedenle yaprağını kırın ve jeli çıkarın. Ardından doğrudan cilde uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra su ile yıkayın.
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