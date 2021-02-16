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• 16 Şubat 2021 - 09:40 • Son Güncelleme:

Bu yöntemler cildi sıkılaştırıyor! İşte sarkan cildi hızlıca sıkılaştıran 11 yöntem

Yaşlandıkça vücudumuz doğal olarak cildin elastikiyetinden sorumlu proteinleri kaybetmeye başlar. Bu da cildin hızlıca sarkmasına neden olur. Ancak çok fazla güneşe maruz kalma gibi bazı faktörler bu süreci hızlandırabilir. Özellikle kilo vermek oldukça sağlıklı bir şey gibi görünse de, yanlış uygulanan diyetler yüzünden cildimize zarar verebilir. Eğer sizin de cildiniz veya derinizde sarkmalar meydana gelmişse üzülmeyin! İşte sarkan cildi hızlıca sıkılaştıran 11 yöntem...

• 16 Şubat 2021 - 09:40 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL1. Bölgeye masaj uygulayın
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

1. Bölgeye masaj uygulayın

Masaj, ciltteki kan akışını hızlandırır. Cildin sıkılaşmasını sağlayan kolajen ve elastin gibi bağ dokusu üretmeye yardımcı olan fibroblast hücreleri uyarır.

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Yapılan bir çalışma, masajla birlikte yaşlanmayı geciktirici bir krem ​​kullanmanın ciltteki sıkılaşmayı daha da hızlandırdığını göstermiştir. Bu yüzden haftada birkaç kez sorunlu bölgeye yavaşça ve dairesel hareketlerle masaj yaparak sonucu hızlıca görebilirsiniz.

32. Besin takviyeleri kullanın

2. Besin takviyeleri kullanın

Cildin sıkılaşmasını hızlandırmak için besin takviyeleri kullanabilirsiniz. Özellikle kolajen cildin yaşlanmasını engeller ve nem seviyesini korur.

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Kolajen dışında bazı antioksidanlar ciltteki sarkma ve kırışıklıkları azaltır. A, C, D ve E vitaminleri, koenzim Q10, selenyum ve çinko, yiyecek ve içeceklerle kolayca tüketebileceğiniz antioksidanlardır.

53. Kas egzersizleri yapın

3. Kas egzersizleri yapın

Kilo vermek için egzersiz yaparken, kaslarınızı da kaybetme olasılığınız vardır ve bu da cildinizin sarkmasına neden olur.

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Bununla birlikte, rutininize ağırlık ve kuvvet egzersizleri eklemek hem yağsız kas yapmanıza hem de yağ kaybetmenize yardımcı olacaktır. Bu da cildinizin daha sıkı görünmesini sağlayacaktır.

74. Yoga ve pilates yapın

4. Yoga ve pilates yapın

Hem yoga hem de pilates kasları güçlü ve sıkı tutmak için etkili seçeneklerdir ve cildinizin de sıkılaşmasına neden olur.

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Özellikle sorunlu bölgenizde çalışmak için eğitmeninizden size o belirli kası güçlendirecek hareketleri göstermesini isteyebilirsiniz. Ayrıca düzenli yoga ve pilates yaparsanız daha fit ve güçlü bir vücuda sahip olursunuz.

95. Sert diyetlerden kaçının

5. Sert diyetlerden kaçının

Hızlı kilo verdiren diyetler yerine yavaş kilo verdiren diyetlere yönelin. Çünkü yağla birlikte kas kaybettiğinizde, çok daha sarkan bir deriye sahip olursunuz.

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Bu yüzden derinizin sarkmaması için haftada 1 kilodan fazla vermemelisiniz.

116. Susuz kalmayın

6. Susuz kalmayın

Yaşla birlikte cildimiz elastikiyetini kaybeder ve bu da kırışıklıklara neden olur. Özellikle kuru cilt yapısına sahip olanlar buna daha çok dikkat etmelidir.

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Bu nedenle cildin elastikiyetini korumak için su tüketmek çok önemlidir. Vücudunuzu her zaman içecekler ve yiyecekler yoluyla bol su içerek yenilemeyi ihmal etmeyin.

137. Salatalık

7. Salatalık

Salata, cildi sıkılaştırmaya yardımcı olacak kadar yüksek su içerir. Bu yüzden salata suyunu cildinizin sarkmış bölgesine sürün ve kurumasını bekleyin.

148. Limon

8. Limon

Limon, kolajen üretimini artırarak cildi daha pürüzsüz ve eşit tonlu bir hale getirir. Bunun için limon suyunu etkilenen bölgelere sürün ve farkı görün.

159. Aloe vera

9. Aloe vera

Araştırmalar, aloe veranın ciltte harikalar yarattığını, yaraları ve yanıkları iyileştirdiğini, ayrıca nemlendirici görevi gördüğünü kanıtlamıştır. Aloe vera jeli sarkmış cildinizi büyük ölçüde etkileyebilir ve sıkılaştırabilir. Bu nedenle yaprağını kırın ve jeli çıkarın. Ardından doğrudan cilde uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra su ile yıkayın.

1610. Düzenli olarak yüzün

10. Düzenli olarak yüzün

Kas gücünüzü artırmak için direnç egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin. Direnç egzersizleri arasında en sık bilinen yüzme, kol kaslarını aktifleştirir ve kas gücünüzü artırır.

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Güçlü kaslar, tonlanmış cilt demektir ve bu durumdan en çok sarkmış kollarınız etkilenilir. Böylece onları yüzerek sıkılaştırabilirsiniz.

1811. Doğru ürünleri kullanın

11. Doğru ürünleri kullanın

Hangi tür şampuan, sabun ve yıkama jeli kullandığınıza dikkat edin. Birçoğu, cildinizi kurutup tahriş edebilen, daha az elastik hale getiren sülfatlar içerir. Ayrıca çok fazla güneşe maruz kalma ve klorlu su da cildinizin elastikiyetini etkileyebilir.

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Cildinizin sarkmasını önlemek, ölü cilt hücrelerinden kurtulmak ve dolaşımı artırmak için ovalama yöntemini kullanın. Ayrıca cildinize günlük olarak nemlendirici sürmeyi unutmayın. Nemlendiricilerin kolajen ve elastin oluşumunu artırmak için aloe vera, C, E ve A vitaminleri gibi bileşenler içerdiğinden emin olun.

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