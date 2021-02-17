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• 17 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:

Çamaşır makinesini mahvedip ömrünü kısaltan kullanıcı hataları

Çamaşır makinesi en gerekli ev aletlerinden bir tanesi. Makinenizde bir şeyler ters giderse alt komşularınızı rahatsız edebilir, günlerce yıkanmamış çamaşırlar ile baş başa kalabilirsiniz! Bu nedenle çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olmalı ve yaygın yapılan bu hatalardan uzak durmalısınız. İşte detaylar...-MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 17 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
1Çok fazla deterjan kullanıyoruz
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Çok fazla deterjan kullanıyoruz

Pek çok insan ne kadar çok deterjan kullanırlarsa yıkama sonucunun o kadar iyi olacağını düşünüyor. Ancak bu doğru değil.

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Çok fazla deterjan kullanmak, tahliyeyi ve durulamayı engelleyebilecek aşırı köpük gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle üreticilerin belirttiği miktarda deterjan kullanımına sadık kalınmalıdır.

3İç çamaşırları ve çorapları torbaya koymuyoruz

İç çamaşırları ve çorapları torbaya koymuyoruz

İstatistiklere göre, çamaşır makinesiyle ilgili sorunların çoğu tamburla ilgilidir. Bir yıkama torbası, çoraplarınızın teklerini kaybetmeden onları makineden çıkarmayı da garanti edebilir.

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Üstelik yıkama torbasında küçük parçalarınızı da yıkayabilirsiniz. Tambura küçük parçalar sıkışmayacağı için hem giysileriniz hem de makineniz güvende olacaktır.

5Filtreyi temizlemiyoruz

Filtreyi temizlemiyoruz

Çamaşır makinelerindeki filtreler gerçekten önemlidir. Madeni para, saç tokası ve diğer şeyler gibi aslında orada olmaması gereken tüm küçük şeyleri toplarlar.

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Makinenizin içinde kötü bir koku varsa veya makine işini düzgün yapmıyorsa filtreyi yılda 4 kez veya daha da sık temizlemelisiniz.

7Çok fazla şeyi aynı anda yıkıyoruz

Çok fazla şeyi aynı anda yıkıyoruz

Çok fazla kirli çamaşırınız olsa bile makinenizi aşırı doldurmak iyi bir fikir değildir. Çok fazla çamaşırı aynı anda yıkamak, çamaşırlarınızın istediğiniz gibi temizlenmemesine yol açar.

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İkinci olarak, makinenin aşırı yüklenmesi parçalarının ömrünü kısaltacaktır. Zamandan kazanmaya çalışırken makinenizi kaybedebilirsiniz.

9Çamaşır makineleri için olmayan temizlik maddeleri kullanıyoruz

Çamaşır makineleri için olmayan temizlik maddeleri kullanıyoruz

Makineyi satın aldıktan sonra kılavuzu çöpe attığımızda sorunlar başlıyor! Çünkü kılavuzlarda yazan en önemli maddeyi atlıyoruz. Mutlaka çamaşır makinesine uygun temizlik ürünleri kullanmanız gerektiğini unutmayın.

10Çamaşır makinesini çok nadir temizliyoruz

Çamaşır makinesini çok nadir temizliyoruz

Çoğu zaman, eğer makine kötü kokmaya başlarsa onu görmezden gelir, içine daha fazla deterjan koyar ve çamaşırları tamburda bırakmamaya çalışırız. Ancak kazanın içindeki kötü koku, cihaza iyi bakmadığımızın bir işaretidir.

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Filtreyi temizlemenin yanı sıra kazan yıkama modunu da açmalıyız. Böyle bir modunuz yoksa makinenizi yüksek sıcaklıkta ancak içinde çamaşır olmadan çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

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