• 17 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
Çamaşır makinesini mahvedip ömrünü kısaltan kullanıcı hataları
Çamaşır makinesi en gerekli ev aletlerinden bir tanesi. Makinenizde bir şeyler ters giderse alt komşularınızı rahatsız edebilir, günlerce yıkanmamış çamaşırlar ile baş başa kalabilirsiniz! Bu nedenle çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olmalı ve yaygın yapılan bu hatalardan uzak durmalısınız. İşte detaylar...-MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 17 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
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Çok fazla deterjan kullanıyoruz
Pek çok insan ne kadar çok deterjan kullanırlarsa yıkama sonucunun o kadar iyi olacağını düşünüyor. Ancak bu doğru değil.
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