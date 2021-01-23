Cambridge Düşesi Kate'in bu kış kaban stilinize ilham verecek 5 ikonik görünümü

Duygu Bay - PembeNar Özel İngiliz Kraliyet Ailesi tüm dünyada her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Ancak Prenses Diana'dan beri stilini bu kadar yakından takip ettiğimiz bir kraliyet üyesi olmamıştı. Cambridge Düşesi Catherine, pandemide bile, resmi kraliyet görevlerini yerine getirirken kombinleriyle göz kamaştırdı. İşte Kate'in bu sonbahar-kış sezonu günlerce her yerde görmeye doyamadığımız 5 kaban stili ve Kate'ten öğrendiğimiz birkaç moda dersi...