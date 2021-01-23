Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerModa Haberleri Cambridge Düşesi Kate'in bu kış kaban stilinize ilham verecek 5 ikonik görünümü
• 23 Ocak 2021 - 19:51 • Son Güncelleme:

Cambridge Düşesi Kate'in bu kış kaban stilinize ilham verecek 5 ikonik görünümü

Gönüllerin kraliçesi Cambridge Düşesi Catherine, veya onu tanıdığımız ismiyle Kate Middleton, pandemi süresince resmi kraliyet görevlerini sürdürürken sonbahar-kış sezonuna damga vuran zamansız kombinleriyle şimdiden tarihin henüz tozlanmamış sayfalarında yerini aldı. Eminiz ki bundan yıllar sonra bile bu fotoğraflara dönüp bakacak ve ilham alacağız. Öyleyse gelin Kate'in bu kış kaban stilinize ilham verecek 5 ikonik görünümüne yakından bakalım.

• 23 Ocak 2021 - 19:51 • Son Güncelleme:
1Duygu Bay - PembeNar Özel
ABONE OL

Duygu Bay - PembeNar Özel

İngiliz Kraliyet Ailesi tüm dünyada her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Ancak Prenses Diana'dan beri stilini bu kadar yakından takip ettiğimiz bir kraliyet üyesi olmamıştı. Cambridge Düşesi Catherine, pandemide bile, resmi kraliyet görevlerini yerine getirirken kombinleriyle göz kamaştırdı. İşte Kate'in bu sonbahar-kış sezonu günlerce her yerde görmeye doyamadığımız 5 kaban stili ve Kate'ten öğrendiğimiz birkaç moda dersi...

21. Kırmızı kaban ve tartan şıklığı

1. Kırmızı kaban ve tartan şıklığı

Kate'in özel kraliyet tren turu sırasında tercih ettiği kırmızı kabanlı kombini favorilerimiz arasında başı çekiyor. Kate siyah süet topuklu çizmeleri, siyah deri eldivenleri ve zarif çantasıyla kombinlediği Alexander McQueen imzalı kabanını tartan şalıyla taçlandırıyor.

3

Kaban kombinleri için olmazsa olmaz parçalardan birisi boğazlı üstler. Sürdürülebilir parçalar Kate için de olmazsa olmaz. Düşesin stiliyle ilgili en sevdiğimiz şeylerden birisi aynı parçaları farklı etkinliklerde farklı kombinlerle kullanıyor olması.

4Detaylar önemli

Detaylar önemli

Mini çantaların çok revaçta olduğu bir sezonda Kate'e, oldukça zarif ve kullanışlı görünen bir çanta eşlik ediyor. Pandemiyle gardırobumuza mecburi giriş yapan maskeler de Kate'in stilinde önemli yer kaplıyor. Kırmızı kabanıyla ve şalıyla uyumlu tartan desenli maskesine bayıldık.

5

Doğal dalgalı yarısı toplanmış saçları, sade makyajı ve zarif takılarıyla sahneyi samimi gülüşüne ve kırmızı kombinine bırakıyor.

62. Pantolonlu kaban görünümü

2. Pantolonlu kaban görünümü

Yüksek bel bol paça pantolonlu bir kaban kombini oldukça uzun ve ince gösteren bir yöntem. Lacivert kabanını aynı renk bir pantolonla kombinleyen Kate'in açık renk bir kazak kullanması ve kazağını pantolonun içine sıkıştırması bu anlamda oldukça akıllı bir tercih. Kazağındaki desenler hem kombinine eşlik ediyor hem de spor bir hava yaratıyor.

7

Yine imza saç dalgalarıyla hem doğal hem havalı görünüyor. Maske tercihi kombinini tamamlıyor. Kate'in Hobbs kabanını daha önce defalarca kez üzerinde gördüğümüzü ve yine geri dönüştürülmüş bir parçayla gönülleri fethettiğini eklemezsek olmaz.

83. O zaman renk

3. O zaman renk!

Kışın kasvetli stilleri tercih edenlere Kate'ten bir parça renk. Üzerinize iyi oturan, ten renginizi ortaya çıkaran, canlı renkli bir kaban kışın çabasız stilin anahtarı. Son derece sade aksesuarlar, saç ve makyajla sahneyi ona bırakın. Tıpkı Kate'in Catherine Walker imzalı kabanıyla yaptığı gibi.

94. Aynı çizme, aynı çanta ve zeytin yeşili kaban

4. Aynı çizme, aynı çanta ve zeytin yeşili kaban

Kate kırmızı ve mavi kabanlı kombinlerinde kullandığı Ralph Lauren çizmelerini ve mini çantasını bu kez zeytin yeşili Alexander McQueen kabanı ve uyumlu tartan şalıyla kullanıyor. Bu kaban da Kate'in sık sık giydiği bir kaban.

105. Kürklü final

5. Kürklü final

Kate, kraliyet tren turunu zümrüt yeşili Catherine Walker kabanıyla tamamladı. Gösterişli düğmeleri, sallantılı küpeleri, yumuşak dokulu eldivenleri, çantası ve çizmeleriyle lüks bir görünüme imza atan Düşes yarım topladığı saçlarıyla yakasındaki zengin kürk detayını öne çıkarıyor.

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Cambridge Düşesi Kate'in bu kış kaban stilinize ilham verecek 5 ikonik görünümü

Zerdeçal çayı tüketmeye başlamak için 6 neden ve mucize zerdeçal çayı tarifi

Haftalık burç yorumları - 25-31 Ocak haftası burç yorumları

Eti pişirmeden önce yıkarsanız bakın ne oluyor! Uzmanı açıkladı

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet