• 23 Ocak 2021 - 19:51 • Son Güncelleme:
Cambridge Düşesi Kate'in bu kış kaban stilinize ilham verecek 5 ikonik görünümü
Gönüllerin kraliçesi Cambridge Düşesi Catherine, veya onu tanıdığımız ismiyle Kate Middleton, pandemi süresince resmi kraliyet görevlerini sürdürürken sonbahar-kış sezonuna damga vuran zamansız kombinleriyle şimdiden tarihin henüz tozlanmamış sayfalarında yerini aldı. Eminiz ki bundan yıllar sonra bile bu fotoğraflara dönüp bakacak ve ilham alacağız. Öyleyse gelin Kate'in bu kış kaban stilinize ilham verecek 5 ikonik görünümüne yakından bakalım.
• 23 Ocak 2021 - 19:51 • Son Güncelleme:
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Duygu Bay - PembeNar Özel
İngiliz Kraliyet Ailesi tüm dünyada her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Ancak Prenses Diana'dan beri stilini bu kadar yakından takip ettiğimiz bir kraliyet üyesi olmamıştı. Cambridge Düşesi Catherine, pandemide bile, resmi kraliyet görevlerini yerine getirirken kombinleriyle göz kamaştırdı. İşte Kate'in bu sonbahar-kış sezonu günlerce her yerde görmeye doyamadığımız 5 kaban stili ve Kate'ten öğrendiğimiz birkaç moda dersi...
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1. Kırmızı kaban ve tartan şıklığı
Kate'in özel kraliyet tren turu sırasında tercih ettiği kırmızı kabanlı kombini favorilerimiz arasında başı çekiyor. Kate siyah süet topuklu çizmeleri, siyah deri eldivenleri ve zarif çantasıyla kombinlediği Alexander McQueen imzalı kabanını tartan şalıyla taçlandırıyor.
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2. Pantolonlu kaban görünümü
Yüksek bel bol paça pantolonlu bir kaban kombini oldukça uzun ve ince gösteren bir yöntem. Lacivert kabanını aynı renk bir pantolonla kombinleyen Kate'in açık renk bir kazak kullanması ve kazağını pantolonun içine sıkıştırması bu anlamda oldukça akıllı bir tercih. Kazağındaki desenler hem kombinine eşlik ediyor hem de spor bir hava yaratıyor.
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3. O zaman renk!
Kışın kasvetli stilleri tercih edenlere Kate'ten bir parça renk. Üzerinize iyi oturan, ten renginizi ortaya çıkaran, canlı renkli bir kaban kışın çabasız stilin anahtarı. Son derece sade aksesuarlar, saç ve makyajla sahneyi ona bırakın. Tıpkı Kate'in Catherine Walker imzalı kabanıyla yaptığı gibi.
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