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• 04 Şubat 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:

Cildinizin hızlı yaşlandığını gösteren 7 belirti

Cildimizin zamanla yaşlanacağı gerçeğini kabul etsek de, cilt yaşlanma belirtilerinin yirmili yaşlarımızda çoktan ortaya çıkmış olması bizleri üzebilir. Bu fiziksel değişikliklerin çoğu zararsız olsa da bizi rahatsız edebilir ve hatta kendimize olan güvenimizi etkileyebilir. Cilt yaşlanmasının erken belirtilerini tespit eder etmez yaşam tarzımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmek süreci yavaşlatabilir. İşte hızlı yaşlandığınızı gösteren 7 belirti... PEMBENAR ÖZEL

• 04 Şubat 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
1Beyaz yumrular
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Beyaz yumrular

Bu küçük çıkıntılara milia adı verilir ve bunlar genellikle burun ve yanak çevresinde görülen küçük beyaz yumrulardır. Cildimiz kendini yenileme kabiliyetini kaybetmeye başladığında gelişebilir.

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Steroid krem ​​gibi ürünlerin aşırı kullanımı cildimizin daha hızlı yaşlanmasına ve milialara neden olabilir. Milialar tedavisiz yok olmazlar.

3İncelen dudaklar

İncelen dudaklar

Yirmili yaşlarda dudaklarınızın incelmeye başladığını fark ederseniz, cildinizin normalden daha hızlı yaşlanıyor olabilir. Dudaklarınızın incelmesindeki sebep bölgedeki kolajen azalması olabilir.

4Cildiniz kolayca zarar görür

Cildiniz kolayca zarar görür

Aniden ortaya çıkan esrarengiz morarmalar, cilt yaşlanmasına işaret edebilir. Bunun nedeni cildimizin normalden daha ince hale gelmesi ve dolayısıyla onu morarmaya daha yatkın hale getirmesi olabilir.

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Cildi sık sık nemlendirmek, cilt yaşlanmasını dolayısıyla esrarengiz morarma durumlarını önlemeye yardımcı olabilir.

6Cildinizin dokusu kağıt gibi olur

Cildinizin dokusu kağıt gibi olur

Güneş kremi olmadan uzun süre güneşe maruz kalmak cilt yapısını bozan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Hasar, cildimizin esnemesine ve normal haline dönmesine izin veren elastinin parçalanmasından kaynaklanmaktadır.

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Sık sık solaryuma giren, güneşe maruz kalan ve az su tüketen ciltlerin sıkça karşılaştığı bir sorundur. Bu neden ile uzmanlar güneş kremlerinin her gün kullanılmasını öneriyor.

8Göz kapaklarınız düşmeye başlar

Göz kapaklarınız düşmeye başlar

Göz kapaklarınızın sarkmaya başladığını fark ederseniz, gözlerinizi normalden daha fazla ovuşturmayı bırakmanız gerekiyor olabilir.

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Pitoz olarak da bilinen göz kapakları düşüklüğü, sert kontakt lenslerin sık kullanımıyla da ortaya çıkabilir. Ancak asıl nedeni cildin diriliğini kaybetmesinin bir sonucu olarak gözlemlenir.

10Burun ucunun şekli değişir

Burun ucunun şekli değişir

Çoğu insan için, kırklı yaşlarımızda doğal olarak burun şeklinde bir değişiklik meydana gelir. Ne yazık ki güneşin zararlı etkileri nedeniyle cilt yaşlanması bunun daha erken gerçekleşmesine neden olabilir.

11Kırmızı benler

Kırmızı benler

Bu kırmızı benler, kiraz anjiyomları olarak da bilinir ve genellikle 30 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Bu kırmızı lekeler zararlı değildir.

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Kırmızı lekelerden kurtulmak isteyen kişiler kriyocerrahi ve lazer ameliyatı gibi seçeneklerden yararlanabilirler.

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