• 04 Şubat 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
Cildinizin hızlı yaşlandığını gösteren 7 belirti
Cildimizin zamanla yaşlanacağı gerçeğini kabul etsek de, cilt yaşlanma belirtilerinin yirmili yaşlarımızda çoktan ortaya çıkmış olması bizleri üzebilir. Bu fiziksel değişikliklerin çoğu zararsız olsa da bizi rahatsız edebilir ve hatta kendimize olan güvenimizi etkileyebilir. Cilt yaşlanmasının erken belirtilerini tespit eder etmez yaşam tarzımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmek süreci yavaşlatabilir. İşte hızlı yaşlandığınızı gösteren 7 belirti... PEMBENAR ÖZEL
• 04 Şubat 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
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Beyaz yumrular
Bu küçük çıkıntılara milia adı verilir ve bunlar genellikle burun ve yanak çevresinde görülen küçük beyaz yumrulardır. Cildimiz kendini yenileme kabiliyetini kaybetmeye başladığında gelişebilir.
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