Dudaklarımız ile burnumuzun arasındaki mesafe olması gerekenden çok fazla ise üst dudaklarımız pileli veya valonlu bir görüntü alır. Bu nedenle burun kökünden üst dudağımıza, dudak yanlarımızdan alt dudak kenarlarına doğru gevşek ve kıvrımlı ilerleyen fazlalıklar gülme estetiğimizi normalinden çok fazla olumsuz etkiler.

Ağzımızın her iki üst köşesini aşağıya çekerek sarkmasına neden olan bu görüntü alt dudağımızın kaslarını da aşağıya çekmiş olur. Ağız çevresinde bulunan yıpranma ile dudaklar içe doğru kıvrılıp büzülürler. Böylece kadınlarda erkeksi görünüm, erkeklerde kadınsı bir biçim ortaya çıkarmaktadır. Dudakla burun mesafesinin kısalıp daraltılması yüz bölgemizin tamamının daha derli toplu ve çekici görünmesine neden olur. Valonlu ve yıpranmış görüntünün toparlanması için kişiye özel tekniklerin kullanılması uygundur. Bu şekilde yapılan uygulamalarda karşılıklı güvenle daha doğal ve güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Dudak üstü estetiği için danışanlar ameliyat olmadan, kişiye özel tekniklerle estetik oranlar elde edebilirler. Ayrıca bölgenin kas yapısı aşağıya, yukarıya ve enine doğru kıvrımlı olduğu için bu bölgeye dolgu maddeleri uygulamak sakıncalı olabilir. Yana, içe ve aşağı doğru büzülerek yıpranan dudak köşelerinin iyileştirilmesi için kişiye özel teknikler kullanılması gerektiğini bir kez daha belirtmek isterim. Ağız çevresi veya tek başına üst dudak estetiğinin yapılması gülüş estetiği ve yüz güzelliğinin en önemli uyumu yakalamasını sağlayacaktır. Ameliyatsız, neştersiz ve kesi olmadan güvenle yaptırabilirsiniz. Yapay görüntüden uzak sağlıklı mutlu günler dilerim.

Sevgiyle kalın.

Şafak Sol