Cilt kuruluğuna karşı alınabilecek 5 önlem

Cildinizin nem ihtiyacını takviye edin Cildin nem ihtiyacını dışardan takviye edecek uygulamalar da son derece önemli. Bu uygulamalardan özellikle bir kaçı dikkat çekiyor. Cilde enjeksiyon aracılığıyla uygulanan DNA ışıltısı uygulaması yüksek miktarda suya bağlanma yeteneği sayesinde dokulara derinlemesine nemlendirme sağlayarak hücresel sağlık için faydalı bir ortam oluşturuyor. Ciltte yaşla, çevresel faktörlerle veya yetersiz bakımla azalan nem miktarının tekrar artmasını sağlıyor. Ayrıca, hem güçlü bir lifting etkisi göstermesi hem de kolajeni artırarak deri elastikiyetini geri kazandırması nedeniyle sıkça tercih ediliyor.