• 15 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
Cilt kuruluğuna karşı alınabilecek 5 önlem
Soğuk kış aylarında cildimizde kuruluğun artış gösterdiğini gözlemleriz. Ciltte kuruluğun yanı sıra pullanma ve kızarıklık gibi belirtileri de hissetmeye başlarız. Özellikle dış ortama açık olan yüzümüzde bu belirtileri daha da yoğun fark ederiz. Cilt kuruluğunun önlemi alınmazsa egzama ve sedef hastalığının yanı sıra enfeksiyonlara da davetiye çıkarabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr Şeyda Bayraktaroğlu kış aylarında kuruyan cildimize yapmamız gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.
• 15 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
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Çok sıcak suyla duş almayın
Sıcak suyla cildin uzun süre teması cilde zarar verir ve cilt kuruluğu oluşturur. Sık sık tekrarlanması ise ciltte çatlakların meydana gelmesine sebep olur ve bir süre sonra bu çatlakların enfeksiyon kapma riski oluşur.
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