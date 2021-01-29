Cinsel birliktelikte erkeklerin yaşadığı 3 senaryo

Cinsel performans sırasında erkeğin yaşadığı 3 senaryoyu anlatan Prof. Dr. Halim Hattat, şu ifadelere yer verdi: “İlkinde, erkek ‘bu aralar canının istemediğini’ söylüyor. Bu nedenle yorgunmuş gibi yapıyor ve konuyu değiştiriyor. Eşi hayal kırıklığına uğramış görünüyor. Onu artık beğenip beğenmediğini soruyor. Hem suçlu hem üzgün hem de baskı altında hissediyor. İkincisinde ise erkek ‘eşi ile yakınlaştığını, keyif aldığını ve kendini birlikteliğe hazır hissettiğini’ dile getiriyor. Ancak birlikteliği denediğinde sertleşme sorunu yaşıyor. Tam birliktelik yaşayamadan cinselliği bitiriyor. Morali bozuluyor, çok utanıyor. Eşi de üzgün görünüyor. Sırtını dönüyor ve uyumaya çalışıyor. Son senaryoda ise erkek çok heyecanlanıyor ve boşalacakmış gibi hissediyor. Hemen cinsel birlikteliğe geçmek istiyor. Ne yazık ki cinsel birlikteliğe başlar başlamaz erken boşalıyor. Eşi hayal kırıklığı yaşıyor. Kendisini onu tatmin edemediği için başarısız hissediyor. Moral bozukluğu ile cinsellikleri tamamlanıyor."