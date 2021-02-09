• 09 Şubat 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
Çocuklarda iştahsızlık ve uykusuzluğa yol açıyor! Serotonin hormonu...
Seratonin, mutluluk hormonunun adıdır. Çocuklardaki iştahsızlık, uykusuzluk, hafıza problemleri ve birtakım davranış bozukluklarının nedenlerinden biri de çoğu zaman serotonin hormonun düşük seviyede olmasıdır. Serotonin düşüklüğü ile ilgili bilinmesi gerekenleri, Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi anlattı
• 09 Şubat 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
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Çocuğunun gösterdiği saldırgan davranışlar, öfke patlamaları, alt ıslatmaları ya da sürekli hissettiği korkular hatta yakındığı karın ağrıları ve mide bulantıları gibi fiziksel semptomları bile bu hormonun yeterince salgılanmadığının sinyali olabilir.
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