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• 09 Şubat 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:

Çocuklarda iştahsızlık ve uykusuzluğa yol açıyor! Serotonin hormonu...

Seratonin, mutluluk hormonunun adıdır. Çocuklardaki iştahsızlık, uykusuzluk, hafıza problemleri ve birtakım davranış bozukluklarının nedenlerinden biri de çoğu zaman serotonin hormonun düşük seviyede olmasıdır. Serotonin düşüklüğü ile ilgili bilinmesi gerekenleri, Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi anlattı

• 09 Şubat 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
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Çocuğunun gösterdiği saldırgan davranışlar, öfke patlamaları, alt ıslatmaları ya da sürekli hissettiği korkular hatta yakındığı karın ağrıları ve mide bulantıları gibi fiziksel semptomları bile bu hormonun yeterince salgılanmadığının sinyali olabilir.

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Çünkü bu önemli hormon, mutluluğun yanı sıra mide-bağırsak kanalındaki sindirimi düzenlemekle de görevlidir.

3Peki, ebeveynler olarak çocuğumuzun serotonin seviyesini yüksek tutabilmek için neler yapabiliriz

Peki, ebeveynler olarak çocuğumuzun serotonin seviyesini yüksek tutabilmek için neler yapabiliriz?

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Öncelikle elbette kaygının, baskının ve şiddetin olmadığı bir aile ortamı oluşturmaya çalışmalıyız.

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Çünkü mutsuz aile ortamı, çocuğun duygularını olumsuz etkilediği gibi bedensel ve davranışsal tepkilerini de olumsuz etkiler.

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Şüphesiz çocuğun sağlıklı beslenmesi ve uykusu, düzenli yaptığı spor, güneşle birlikte yeterince aldığı D vitamini de serotonin seviyesinin yükselmesine yardımcı olabilir. Ancak serotonini besleyen en güçlü gıda sevgi ve güvendir.

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