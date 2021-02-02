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• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Dayanılmayacak adet ağrılarını dikkate alın!

Doğurganlık çağındaki birçok kadını etkileyen ve halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometrioma, Türkiye’de yaklaşık iki milyon kadını etkiliyor. Kimi zaman kendini hemen belli etse de, kimi zaman sinsice ilerleyip doğurganlık ihtimalinin düşmesine neden oluyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, çikolata kisti ile ilgili bilgi verdi.

• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Çikolata kisti sıklıkla görülen bir sağlık problemidir
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Çikolata kisti sıklıkla görülen bir sağlık problemidir

Rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin rahim dışına yerleşip büyümesiyle oluşan çikolata kisti genel olarak alt karın boşluğu, yumurtalıklar ve mesane gibi organlarda ortaya çıkar.

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Bu hastalığa çikolata kisti denmesinin nedeni ise yumurtalıklarda oluştuğunda her adet döneminde dökülen kan ve dokunun oluşan kist içinde birikerek çikolata gibi kahverengi bir görünüm almasıdır.

3Ülkemizde her 5 kadından 1’inde çikolata kistine rastlanıyor

Ülkemizde her 5 kadından 1’inde çikolata kistine rastlanıyor

Dünyada çok sık görüldüğü gibi ülkemizde de yaygın olan bu hastalık her 5 kadından 1’ini etkisi altına alıyor. En çok 18 – 45 yaş arası daha önce hiç hamile kalmamış kadınlarda ortaya çıksa da üreme çağındaki kadınlarda görülme oranı % 5 ila 10, gebe kalamayan kadınlarda ise %50 civarındadır. Eğer aile hikayesinde çikolata kisti olan kişiler varsa bu oranlar çok daha artabilir.

4Hangi risk faktörleri tetikleyici durumda

Hangi risk faktörleri tetikleyici durumda?

Çikolata kistinin oluşma nedeni veya nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlar:
• Bağışıklık sorunları,
• Çevresel faktörler,
• Retrograd menstrüasyon,
• Genetik nedenler,
• Doku farklılaşması,
• Lenf sistemi.

5Dayanılmayacak adet ağrılarını dikkate alın

Dayanılmayacak adet ağrılarını dikkate alın!

Çikolata kistinin belirtileri ve yarattığı şikayetlerin şiddeti farklı olsa da bazı önemli bulgular bu hastalığa işaret edebilir. Bu anlamda çikolata kistinin en tipik belirtisi adet döneminde yaşanan normal olmayan durumlardır.

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Öncelikle adet dönemi çok ağrılı ve şiddetli kanamalarla geçiyorsa bu durum ciddiye alınmalıdır. Örneğin bir kadının adet döneminde bel ve kasık ağrısı çekmesi normaldir ancak bu durum birkaç günden fazla sürüyorsa uzman bir doktora gitmek hastalığın erken teşhisinde çok önemlidir.

7Bu sorunların arkasında çikolata kisti yatıyor olabilir…

Bu sorunların arkasında çikolata kisti yatıyor olabilir…

Söz konusu kronik yorgunluklar olduğunda çok yoğun geçen bir günü değil olası hastalıkları düşünmekte yarar vardır. Sürekli yorgun hissetmek, stresli olmak ve konsantrasyon zorluğu çekmek gibi sorunlar, çikolata kisti sebebiyle yaşanıyor olabilir.

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Tüm bunların yanı sıra:
• Bel, sırt ve karın ağrısı yaşamak,
• Cinsel ilişki sırasında ağrı ve acı hissetmek,
• Tuvaletini yaparken çok zorlanmak ve acı duymak,
• Kanlı idrar,
• Hamile kalmada güçlük çekmek,
• Kısırlık çikolata kistinin belirtileri olarak değerlendirilmelidir.

9Erken teşhis tedavide önemli rol oynuyor

Erken teşhis tedavide önemli rol oynuyor

Çikolata kistleri yumurtlamayı engellediğinden tedavide erken teşhis oldukça önemlidir. Bu sebeple yukarıda bahsi geçen belirtiler gözlemlendiği takdirde kişinin doktora başvurması gerekir.

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Tedavi kişinin yaşına ve hastalığın seviyesine göre belirlenir. Bu durumda daha çok hastalığı kontrol altına almaya ve yarattığı şikayetleri azaltmaya yöneliktir. Bazı kişilere bu hastalık için üretilen ilaçlar aracılığıyla medikal bir tedavi uygulanırken, bazı hastalarda cerrahi yöntemler tercih ediliyor.

11Sağlıklı beslenme olumlu sonuçlar doğuruyor

Sağlıklı beslenme olumlu sonuçlar doğuruyor

Beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerin çikolata kisti üzerinde olumlu etkisi olduğu yapılan araştırmalar sonucunda da kanıtlanmıştır. Bu noktada daha çok; taze sebze-meyve, bol omega 3 ve balık ürünleri, karbonhidratsız bir beslenme listesi ve bol su tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra işlenmiş gıdalardan, şarküteri ürünlerinden, hidrojene edilmiş yağlardan uzak durulmalıdır.

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