• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Dayanılmayacak adet ağrılarını dikkate alın!
Doğurganlık çağındaki birçok kadını etkileyen ve halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometrioma, Türkiye’de yaklaşık iki milyon kadını etkiliyor. Kimi zaman kendini hemen belli etse de, kimi zaman sinsice ilerleyip doğurganlık ihtimalinin düşmesine neden oluyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, çikolata kisti ile ilgili bilgi verdi.
• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Çikolata kisti sıklıkla görülen bir sağlık problemidir
Rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin rahim dışına yerleşip büyümesiyle oluşan çikolata kisti genel olarak alt karın boşluğu, yumurtalıklar ve mesane gibi organlarda ortaya çıkar.
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Ülkemizde her 5 kadından 1’inde çikolata kistine rastlanıyor
Dünyada çok sık görüldüğü gibi ülkemizde de yaygın olan bu hastalık her 5 kadından 1’ini etkisi altına alıyor. En çok 18 – 45 yaş arası daha önce hiç hamile kalmamış kadınlarda ortaya çıksa da üreme çağındaki kadınlarda görülme oranı % 5 ila 10, gebe kalamayan kadınlarda ise %50 civarındadır. Eğer aile hikayesinde çikolata kisti olan kişiler varsa bu oranlar çok daha artabilir.
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Bu sorunların arkasında çikolata kisti yatıyor olabilir…
Söz konusu kronik yorgunluklar olduğunda çok yoğun geçen bir günü değil olası hastalıkları düşünmekte yarar vardır. Sürekli yorgun hissetmek, stresli olmak ve konsantrasyon zorluğu çekmek gibi sorunlar, çikolata kisti sebebiyle yaşanıyor olabilir.
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Tedavi kişinin yaşına ve hastalığın seviyesine göre belirlenir. Bu durumda daha çok hastalığı kontrol altına almaya ve yarattığı şikayetleri azaltmaya yöneliktir. Bazı kişilere bu hastalık için üretilen ilaçlar aracılığıyla medikal bir tedavi uygulanırken, bazı hastalarda cerrahi yöntemler tercih ediliyor.
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