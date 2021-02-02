Dayanılmayacak adet ağrılarını dikkate alın!

Ülkemizde her 5 kadından 1’inde çikolata kistine rastlanıyor Dünyada çok sık görüldüğü gibi ülkemizde de yaygın olan bu hastalık her 5 kadından 1’ini etkisi altına alıyor. En çok 18 – 45 yaş arası daha önce hiç hamile kalmamış kadınlarda ortaya çıksa da üreme çağındaki kadınlarda görülme oranı % 5 ila 10, gebe kalamayan kadınlarda ise %50 civarındadır. Eğer aile hikayesinde çikolata kisti olan kişiler varsa bu oranlar çok daha artabilir.