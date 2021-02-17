Diş sıkma için yapılan masseter botoks hakkında merak edilenler

Masseter botoks yapılırken acı ve ağrı hissedilir mi? Öncesinde uyuşturma işlemi yapıldığı için ve kullanılan iğneler mikro iğne olduğu için ağrılı bir işlem diyemeyiz. En fazla 3 noktadan botoks enjekte edildiği için oldukça minimal seviyede ağrı hissedilir.