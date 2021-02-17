• 17 Şubat 2021 - 14:41 • Son Güncelleme:
Diş sıkma için yapılan masseter botoks hakkında merak edilenler
Yaklaşık 1 yıldır yaşadığımız pandemi süreci diş sıkma problemini de tetikledi. Hastalarıyla yapmış olduğu anket çalışmasında pandemi sonrası diş sıkma problemlerinin yüzde 81 arttığını belirten Uzm.Dr. Şafak Göktaş, masseter botoks hakkında merak edilenleri anlattı. Masseter botoks ne kadar kalıcı? Masseter botoks nasıl yapılıyor? Masseter botoksun yan etkileri nelerdir? Masseter botoks kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? İşte cevabı...
• 17 Şubat 2021 - 14:41 • Son Güncelleme:
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Masseter botoksu, çenenin iki yanında bulunan masseter kası içine hem estetik hem de tedavi amaçlı yapılır. Yapılma amacı; yüz inceltmek, diş sıkmasını ve diş gıcırdatmasını azaltmaktır.
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Farkında olmadan gece uyurken ya da gün içinde diş sıkması ve gıcırdatmaları meydana gelir. Masseter kası içine yapılan botoks ile bu belirtileri ortadan kaldırmak amaçlanır.
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Masseter botoks ne zaman etki göstermeye başlar?
Botoks, kas içine verildikten sonra oradaki kasların kasılmasını yavaşlatmaya yaklaşık 2-3 saat sonra başlar. Etkinliğinin tam görülmesi 7 ila 14 gün arasındadır. Ancak masseter kası diğer kaslara göre daha güçlü olduğu için tam etkisi 3 hafta sonra görülebilir.
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