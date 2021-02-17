Geri Dön

Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Diş sıkma için yapılan masseter botoks hakkında merak edilenler
• 17 Şubat 2021 - 14:41 • Son Güncelleme:

Diş sıkma için yapılan masseter botoks hakkında merak edilenler

Yaklaşık 1 yıldır yaşadığımız pandemi süreci diş sıkma problemini de tetikledi. Hastalarıyla yapmış olduğu anket çalışmasında pandemi sonrası diş sıkma problemlerinin yüzde 81 arttığını belirten Uzm.Dr. Şafak Göktaş, masseter botoks hakkında merak edilenleri anlattı. Masseter botoks ne kadar kalıcı? Masseter botoks nasıl yapılıyor? Masseter botoksun yan etkileri nelerdir? Masseter botoks kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? İşte cevabı...

• 17 Şubat 2021 - 14:41 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Masseter botoksu, çenenin iki yanında bulunan masseter kası içine hem estetik hem de tedavi amaçlı yapılır. Yapılma amacı; yüz inceltmek, diş sıkmasını ve diş gıcırdatmasını azaltmaktır.

2

Farkında olmadan gece uyurken ya da gün içinde diş sıkması ve gıcırdatmaları meydana gelir. Masseter kası içine yapılan botoks ile bu belirtileri ortadan kaldırmak amaçlanır.

3Masseter botoks nasıl yapılır

Masseter botoks nasıl yapılır?

Öncesinde işlem yapılacak yer, lokal anestezik krem ile uyuşturulur. Uyuşturma işlemi yaklaşık 10 dakikadır. Sonrasında masseter kasına girilecek noktalar işaretlenir. İşlem süresi oldukça kısadır. Yaklaşık 20-30 dakika diyebiliriz.

4Masseter botoks yapılırken acı ve ağrı hissedilir mi

Masseter botoks yapılırken acı ve ağrı hissedilir mi?

Öncesinde uyuşturma işlemi yapıldığı için ve kullanılan iğneler mikro iğne olduğu için ağrılı bir işlem diyemeyiz. En fazla 3 noktadan botoks enjekte edildiği için oldukça minimal seviyede ağrı hissedilir.

5Masseter botoks ne zaman etki göstermeye başlar

Masseter botoks ne zaman etki göstermeye başlar?

Botoks, kas içine verildikten sonra oradaki kasların kasılmasını yavaşlatmaya yaklaşık 2-3 saat sonra başlar. Etkinliğinin tam görülmesi 7 ila 14 gün arasındadır. Ancak masseter kası diğer kaslara göre daha güçlü olduğu için tam etkisi 3 hafta sonra görülebilir.

6Masseter botoks kaç ayda bir tekrarlanır

Masseter botoks kaç ayda bir tekrarlanır?

Botoksun etkisi, 15. günde pik seviyeye ulaşır. Sonrasında yavaş yavaş azalır. 4. ayda yarı yarıya azalır ve 6. ayda tamamen etkisini yitirir. Bu nedenden dolayı 6. ayda tekrarlamak idealdir.

7Masseter botoks sonrası yeme güçlüğü yaşanır mı

Masseter botoks sonrası yeme güçlüğü yaşanır mı?

Yalnızca ilk 3-5 gün arasında çok sert şeyler tüketirken (fındık, badem gibi) yeme güçlüğü yaşanabilir. Sonrasında hiçbir şekilde yeme güçlüğü çekilmez.

8Masseter botoksu kimler yaptırabilir, kimler yaptıramaz

Masseter botoksu kimler yaptırabilir, kimler yaptıramaz?

Diş sıkması, gıcırdatması yaşayanlar ya da yüzünün daha ince görünmesini isteyen 18 yaş ve üstü herkes yaptırabilir. Gebelere, emzirenlere, kronik kalp rahatsızlığı olan kişilere yapılmaz.

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Diş sıkma için yapılan masseter botoks hakkında merak edilenler

Mutlu bir evlilik için aşık olmak yeterli mi?

Beyaz patates ile tatlı patatesin birbirinden farkı ne? İşte sonuç...

Kovid-19 sonrası spora başlamadan önce bu 4 kurala dikkat!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet