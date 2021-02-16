• 16 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
Dopamin nedir ve vücutta ne işe yarar?
Duygusal tepkilerin kontrolünde çok önemli bir role sahip olan dopamin, sinyallerin beyne sağlıklı bir şekilde iletimesi yardımcı olan, vücut tarafında üretilen bir maddedir. Ödül ve haz sistemi üzerinde de etkisi olduğu belirtilen dopaminin, genler düzenlemesinde de aktif rol üstlendiği belirtiliyor. İşte "dopaminin tirozin" adı verilen bir amino asitten üretilen bu maddenin vücudumuz için önemi...
• 16 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
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Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç.Dr. Korkut Ulucan, “Bizlerin ödül mekanizması gibi herhangi bir olaya duyduğumuz istek, sonucunda elde ettiğimiz haz gibi birçok biyolojik sürecin merkezindedir.
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Yani dopamin sinir hücreleri arasındaki nörotransmiter etkisinin yanında histon adı verilen proteinlere de bağlanarak bazı genlerin düzenlenmesinde aktif rol oynuyor.”
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Bağımlılık biyolojisinin çok karmaşık olduğunu belirten Doç.Dr. Korkut Ulucan “Bağımlılıkla mücadelede dopamin molekülünün bu etkisi belki de ilaç endüstrisine yön verecek ve yeni nesil ilaçların epigenetik açıdan yeni hedefi olacak. Buradaki önemli bilgi yoksunluk etkisinin sıçanlarda geri döndürülmesidir ki bu da bağımlılık çalışmaları için oldukça önemlidir" diyerek yeni tedavi mekanizmalarının ortaya çıkma ihtimallerinin olduğunu belirtti.
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