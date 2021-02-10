• 10 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
Epilepsi nöbeti riskini azaltmak için dikkat edilecek 3 şey
Epilepsi, ne zaman ve nasıl geleceği belli olmayan nöbetlerle ortaya çıkan ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen bir hastalık. Epilepsi nöbetleri tetikleyen etkenlerden uzak durulmasının önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, epilepsi hastalarının yeterli süre uyumalarını, aç kalmamalarını, ilaçlarını düzenli kullanmalarını tavsiye ederek önemli açıklamalarda bulundu. Epilepsi nöbetlerini ne tetikler? Epilepsi hastaları nelere dikkat etmeli? İşte cevabı...
• 10 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
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Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü’ne özel bu hastalığa yönelik değerlendirmelerde bulundu.
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Celal Şalçini, şunları söyledi: "Epilepsi hastanın hayat kalitesini bozan bir rahatsızlıktır çünkü yapısı itibarıyla 'belirsizdir.' Epilepsi nöbetinin ne zaman geleceği, ne şiddette olacağı ve ne kadar süreceği belli olmadığı için hasta sürekli bir endişe ve tedirginlik hali yaşayabilir ve bu süreç psikiyatrik, psikolojik hastalıklara sebep olabilir.”
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