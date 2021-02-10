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• 10 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:

Epilepsi nöbeti riskini azaltmak için dikkat edilecek 3 şey

Epilepsi, ne zaman ve nasıl geleceği belli olmayan nöbetlerle ortaya çıkan ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen bir hastalık. Epilepsi nöbetleri tetikleyen etkenlerden uzak durulmasının önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, epilepsi hastalarının yeterli süre uyumalarını, aç kalmamalarını, ilaçlarını düzenli kullanmalarını tavsiye ederek önemli açıklamalarda bulundu. Epilepsi nöbetlerini ne tetikler? Epilepsi hastaları nelere dikkat etmeli? İşte cevabı...

• 10 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
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Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü’ne özel bu hastalığa yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Epilepsinin, tekrarlayan nöbetlerin yaşandığı bir hastalık olduğunu anlatan Dr. Celal Şalçini, "Epilepsi nöbetleri koku nöbetleri gibi hafif olanlardan 'status epileptikus' dediğimiz uzun süreli ve durmayan nöbetlere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.

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Nöbet süresi uzadıkça ve tabii ki sayısı arttıkça beyne olan hasarı da artmaktadır" dedi.

4Epilepside belirsizlik yaşam kalitesini etkiliyor

Epilepside belirsizlik yaşam kalitesini etkiliyor

Epilepsi hastalığının insanın hayatında tek bir sefer olabileceği gibi hayat boyu da devam edebileceğini belirten Dr. Celal Şalçini, bu durumun tamamıyla epilepsinin çeşidine, hastanın sağlık ve beyin yapısı durumuna bağlı olduğunu ifade etti.

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Celal Şalçini, şunları söyledi: "Epilepsi hastanın hayat kalitesini bozan bir rahatsızlıktır çünkü yapısı itibarıyla 'belirsizdir.' Epilepsi nöbetinin ne zaman geleceği, ne şiddette olacağı ve ne kadar süreceği belli olmadığı için hasta sürekli bir endişe ve tedirginlik hali yaşayabilir ve bu süreç psikiyatrik, psikolojik hastalıklara sebep olabilir.”

6Nöbetleri tetikleyen sebeplerden uzak durmalılar

Nöbetleri tetikleyen sebeplerden uzak durmalılar

Epilepsi hastalarının özel olduğunu vurgulayan Dr. Celal Şalçini, hayat tarzlarına dikkat etmelerinin nöbet geçirme risklerini azalttığını hatırlatarak “Öncelikle hastalıklarını tanımaları ve varsa epilepsi nöbetlerini tetikleyen sebeplerden uzak durmaları gerekiyor.

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Yeterli süre uyumaları, aç kalmamaları, ilaçlarını düzenli kullanmaları, doktora danışarak hangi ilaçları içebilecekleri hakkında bilgi almaları gerekli.

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Bazı ilaçlar nöbetleri tetikleyebildiğinden özellikle uzak durmaları gereken ilaçları da bilmeleri önemli" diye konuştu.

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