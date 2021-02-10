Epilepsi nöbeti riskini azaltmak için dikkat edilecek 3 şey

Celal Şalçini, şunları söyledi: "Epilepsi hastanın hayat kalitesini bozan bir rahatsızlıktır çünkü yapısı itibarıyla 'belirsizdir.' Epilepsi nöbetinin ne zaman geleceği, ne şiddette olacağı ve ne kadar süreceği belli olmadığı için hasta sürekli bir endişe ve tedirginlik hali yaşayabilir ve bu süreç psikiyatrik, psikolojik hastalıklara sebep olabilir.”