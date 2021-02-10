• 10 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
Erkek çocukları daha fazla etkileyen hastalık: Krup sendromu
Soğuk havalar hastalıklara zemin hazırlamaya devam ediyor. Özellikle çocuklar, düşük savunma mekanizmalarından dolayı çok daha fazla hastalıkla mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Halk arasında yalancı kuşpalazı, yalancı difteri ya da akut larenjit olarak da bilinen krup, soğuk havaların da gelmesiyle birlikte kendisini göstermeye başlıyor. Çocukları geceleri havlamayı andıran öksürükle uyanan ebeveynlerin krup hastalığı ile karşı karşıya olduklarını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, krup hastalığıyla ilgili bilgi verdi.
• 10 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
1
Solunum yolu ile kolayca bulaşabiliyor
Krup sendromu, özellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda daha çok görülmekle beraber sonbahar sonu, kış ve bahar aylarında görülen, virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır.
3
5
6
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa…
Bir üst solunum yolu hastalığı olan krup genellikle üst solunum yollarını etkilemektedir.
• Nefes alıp vermede zorluk,
• Ses kısıklığı,
• Burun akıntısı ve ateş,
• Hırıltılı nefes,
• Havlar şekilde öksürük,
• Öksürürken ağrı hissetme,
• Solunum yollarında şişlik,
• Geceleri meydana gelen nöbetler,
• Yutkunmada güçlük gibi çeşitli belirtiler söz konusudur.
7
5-6 gün içerisinde kendiliğinden geçebilen krup hastalığı kimi durumlarda hastanede tedavi görmeyi gerektirebilir. Yakınınızda ya da çevrenizde bu belirtilerin yanı sıra nefes almakta güçlük çekme, ağız çevresinde ve tırnaklarda morarma, hızlı nefes alma gibi durumlar gözlemlediyseniz bir an önce doktora başvurmanız gerekmektedir.
8
Ağır vakalarda hastanede tedavi gerekiyor
Krup sendromunda tanı klinik tabloya ve muayeneye göre konulur. Tanı için özel bir teste ihtiyaç duyulmamaktadır. Özellikle evde tedavi gerektiren krup tanısı konmuş çocukların çoğunda tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Çünkü oldukça hafif düzeyde seyreden vakalardır.
9
Genellikle 20-30 dakikalık bir soğuk buhar uygulaması, bol sıvı tüketimi ve ateş için de ağrı kesicilerin verilmesi yeterli görülmektedir. Çocuğun gece daraldığı anlarda açık havaya çıkartılıp nefes alması sağlanmalıdır. Çünkü soğuk hava ses tellerindeki şişliği azaltarak çocuğun nefes almasını fazlasıyla kolaylaştıracaktır.
11
Ağır vakaların söz konusu olduğu durumlarda tedavi hastanede gerçekleştirilmektedir. Krup tanısı konmuş çocuğa tedavi sürecinde oksijen verilir, belli aralıklarla soğuk buhar uygulanır ve kortikosterid/adrenalin denilen ilaçlar kullanılır. Eğer çocuk acilde verilen bu tedavilere yanıt veriyorsa birkaç saat daha gözetim altında tutulduktan sonra eve gönderilebilir. Ancak tedaviye yanıt vermeyen çocukların hastaneye yatışı ve tedavinin devamı sağlanır.
13