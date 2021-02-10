Erkek çocukları daha fazla etkileyen hastalık: Krup sendromu

En önemli hususlardan bir diğeri ise bol sıvı tüketimidir. Sıvıların sıcak ya da ılık olması daha fazla fayda sağlayacaktır. Çocuğunuzun nefes alıp vermesini engelleyecek her türlü pozisyondan ve ortamdan kaçınılmalıdır. Ağlamak nefes almayı zorlaştıracağından çocuğunuzu her zaman sakinleştirmelisiniz. Grip ya da nezle olmuş kişilerden uzak tutmalısınız. Çocuğunuzun sık sık ellerini yıkaması ve kirli ortamlarda durmaması gerekmektedir.