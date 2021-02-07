Fazla kilo eklemlerde kireçlenmeye yol açıyor!

'Tedavide birçok uygulama mevcut' Kireçlenme tedavisinde hastanın fiziksel durumunu korumak, hareketliliğini arttırmak, ağrısını azaltmak ve sakatlıkları engelleyebilmek için hastanın durumuna göre farmakolojik ve/veya farmakolojik olmayan yöntemler kullanılabildiğini ifade eden Körtelli, farmakolojik tedavide ilgili uzman hekimin reçete ettiği ilaçların kullanıldığını; farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımlarında hasta eğitimi, ısı modaliteleri, elektroterapi modaliteleri, egzersiz, yardımcı cihaz kullanımı, iş-uğraşı tedavisi ve hidroterapi gibi yöntemlerin yer aldığını belirtti.