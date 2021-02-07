DHA
• 07 Şubat 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
Fazla kilo eklemlerde kireçlenmeye yol açıyor!
Uzman Fizyoterapist Onur Körtelli, kireçlenme tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Fazla kilonun, eklemlerde kireçlenmeye yol açabileceğini belirten Körtelli, tedavi sürecindeki egzersizlerin de mutlaka fizyoterapist kontrolünde olması gerektiğini söyledi.
DHA
• 07 Şubat 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
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Uzman Fizyoterapist Onur Körtelli, kireçlenme problemi ile alakalı önemli tavsiyeler verdi. Kireçlenmenin, özellikle ağırlık taşıyan eklemlerin aşınması ile karakterize olduğunu belirten Körtelli, "Diz ekleminde kireçlenmeye ise oldukça sık olarak rastlanmaktadır.
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'Tedavide birçok uygulama mevcut'
Kireçlenme tedavisinde hastanın fiziksel durumunu korumak, hareketliliğini arttırmak, ağrısını azaltmak ve sakatlıkları engelleyebilmek için hastanın durumuna göre farmakolojik ve/veya farmakolojik olmayan yöntemler kullanılabildiğini ifade eden Körtelli, farmakolojik tedavide ilgili uzman hekimin reçete ettiği ilaçların kullanıldığını; farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımlarında hasta eğitimi, ısı modaliteleri, elektroterapi modaliteleri, egzersiz, yardımcı cihaz kullanımı, iş-uğraşı tedavisi ve hidroterapi gibi yöntemlerin yer aldığını belirtti.
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Soğuk uygulamalar arasında buz paketleri ve lokal spreyler bulunurken; sıcak uygulamalar arasında sıcak paketler, parafin, infraruj gibi yüzeyel ısı modaliteleri, ultrason, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi gibi derin ısı modaliteleri bulunmaktadır. ifadeleriyle kireçlenme tedavisinde ısı modaliteleri uygulamasını detaylandıran Körtelli, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) gibi elektrik tedavilerinin ağrı kesici akım olarak kullanılırken, kas kuvvetlendirici elektrik akımlarının da kas güçlendirme programı için kullanılıyor.
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