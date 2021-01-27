Gebelikte güçlü bir bağışıklık sistemi için 10 öneri

Süt ve süt ürünlerini mutlaka 4-5 porsiyon tüketin. Süt ve süt ürünlerini yağsız veya az yağlı tercih edebilirsiniz, her gün 4-5 porsiyon tüketmek, gebelik sürecinde kemik yapısını oluşturan kalsiyumun yeterli miktarda alınmasına, bebeğin iskelet yapısının geliştirmesine ve annenin de kemik kütlesini korumasına yardımcı olur.