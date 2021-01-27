• 27 Ocak 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:
Gebelikte güçlü bir bağışıklık sistemi için 10 öneri
Hamilelik sürecinde anne adayının vücudunda pek çok fizyolojik ve hormonal değişimler yaşanır. Bu değişimler, anne adaylarının bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyona daha açık hale gelmesine veya var olan enfeksiyonları daha ağır geçirmesine neden olabilir. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğu, gebelik döneminde anne adaylarının bağışıklığını güçlendirmek için 10 altın kural ile ilgili bilgi verdi.
• 27 Ocak 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:
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Besleyici değeri yüksek sebzeler tercih ederek özellikle pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak gibi kükürtlü bileşiklerden zengin sebze grupları bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.
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Çinko enfeksiyonlardan korunmada güçlü bir kalkan görevi üstlenir. Çinko kaynaklarından balık, et, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta ana ve ara öğünlerinize mutlaka tercih edin. Yağlı tohumlar tüketerek aldığınız E vitamini de antioksidan etkisiyle hastalıklara karşı koruyucudur.
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Haftada en az 2 gün, balık tüketmeye özen gösterin. Balığın içeriğindeki selenyum ve Omega 3 anne ve bebeği korur. Hamilelik boyunca bebeğin sinir sistemine zarar verebilecek olan yüksek civa içeren dip balıklar yerine yüzey balıkları (hamsi, istavrit, levrek, somon, alabalık, çipura, sardalya) tercih edilmelidir.
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Süt ve süt ürünlerini mutlaka 4-5 porsiyon tüketin. Süt ve süt ürünlerini yağsız veya az yağlı tercih edebilirsiniz, her gün 4-5 porsiyon tüketmek, gebelik sürecinde kemik yapısını oluşturan kalsiyumun yeterli miktarda alınmasına, bebeğin iskelet yapısının geliştirmesine ve annenin de kemik kütlesini korumasına yardımcı olur.
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