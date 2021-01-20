• 20 Ocak 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
Gönüllü karantina döneminde kış bahçeleri kurtarıcı olacak
Gönüllü karantina, sosyal ve dışa dönük bireyler için zorlayıcı olsa da, evlerinde canlı bir yaşam enerjisiyle tasarlanan bahçesi olanlar için bu kış yine keyifli bir sezon olmaya aday görünüyor. Mimar Çiğdem Yazıcı, kış bahçeleri için dekorasyon önerilerinde bulundu.
• 20 Ocak 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
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Bir zamanlar yalnızca büyük konaklarda ya da köşklerde görmeye alışkın olduğumuz kış bahçeleri giderek yaygınlaşıyor. Pek çok kişi kendi balkon ya da terasını, bahçede ayırdığı küçük bir alanı, bahçeye dönüştürerek kışın da bahçe keyfini sürdürüyor. Isıtma ve soğutma tesisatına sahip olan ve dinlenme amacı ile zaman geçirilebilen kış bahçeleri, kullanıcıya hava şartlarının uygun olmadığı dönemlerde de doğayı ve yeşili yakından hissedebilme imkânı tanıyor.
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Günümüzde birçok değişik tasarımla karşımıza çıkan kış bahçelerinin, evlere metal ve cam düzeylerle bağlandığını belirten İç mimar Çiğdem Yazıcı, bu bahçelerin farklı bitkilere ev sahipliği yapan keyifli mekanlar olduğunu belirtiyor. Kış bahçelerinin evin mimari kimliğini tamamlaması gerektiğini de belirten Çiğdem Yazıcı, hayatı bu kış evine sığdıracak olanlara, bahçe keyfini doyasıya yaşayacakları dekorasyon tüyolarını da veriyor. İşte o tüyolar:
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•Bahçelerimizi canlı tutmak için aklımızda yer eden ilk renk olarak yeşili bol bol görmek isteriz. Buna bağlı olarak her mevsim yaşayan bitkileri kullanmak, bu yeşil atmosfere katkı sağlar. Ancak mevsimlik bitkileri kullanırken de dikkatli olmakta fayda var. Çünkü mevsimi geçtiğinde yenilenmeleri gerekecek. Bunun yerine bodur nandina, sarı taflan, phormium, lavanta veya defne gibi her mevsim yaşayan ama bahçenizi de renkli ve canlı gösterecek bitkileri/ağaçları tavsiye ederiz.
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•Çatılarda daha fazla ışık almak adına malzeme olarak cam kullanımı öncelikli düşünülüyor. Görselliği açısından da büyük bir hevesle cam çatı tercih eden ev sahiplerimiz; sonrasında zaman geçtikçe uçan minik dostlarımızın kirleriyle karşılaşıyor. Bu nedenle daha fazla ışık alma adına cam yerine açılıp kapanabilen modern çatı sistemlerini öneriyoruz.
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