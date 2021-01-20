Gönüllü karantina döneminde kış bahçeleri kurtarıcı olacak

•Bahçelerimizi canlı tutmak için aklımızda yer eden ilk renk olarak yeşili bol bol görmek isteriz. Buna bağlı olarak her mevsim yaşayan bitkileri kullanmak, bu yeşil atmosfere katkı sağlar. Ancak mevsimlik bitkileri kullanırken de dikkatli olmakta fayda var. Çünkü mevsimi geçtiğinde yenilenmeleri gerekecek. Bunun yerine bodur nandina, sarı taflan, phormium, lavanta veya defne gibi her mevsim yaşayan ama bahçenizi de renkli ve canlı gösterecek bitkileri/ağaçları tavsiye ederiz.