• 08 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
Gün boyu enerji veren mutlaka yemeniz gereken 25 besin
Gün içerisinde birdenbire enerjinizin düştüğünü hissediyor ve olduğunuz yere yığılıp kalıyor musunuz? Çok zor işler yapıyor, çok fazla efor sarf ediyor olabilirsiniz ancak bunun bir sebebi de yaptığınız yanlış besin seçimleri... Beslenme planınıza bol lif içeriği sayesinde yavaşça sindirilen ve kan şekeri seviyenizi dengede tutan gıdalar ekleyerek enerjinize enerji katabilirsiniz. İşte günün her saatinde tüketebileceğiniz enerji veren yiyecekler... - MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 08 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
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1.Muz
Muz , enerji vermek için en iyi gıdalardan biridir. Mükemmel bir kompleks karbonhidrat, potasyum ve B6 vitamini kaynağıdır ve bunların enerji seviyenizi artırmanıza yardımcı olur.
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