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• 08 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:

Gün boyu enerji veren mutlaka yemeniz gereken 25 besin

Gün içerisinde birdenbire enerjinizin düştüğünü hissediyor ve olduğunuz yere yığılıp kalıyor musunuz? Çok zor işler yapıyor, çok fazla efor sarf ediyor olabilirsiniz ancak bunun bir sebebi de yaptığınız yanlış besin seçimleri... Beslenme planınıza bol lif içeriği sayesinde yavaşça sindirilen ve kan şekeri seviyenizi dengede tutan gıdalar ekleyerek enerjinize enerji katabilirsiniz. İşte günün her saatinde tüketebileceğiniz enerji veren yiyecekler... - MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 08 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
11.Muz
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1.Muz

Muz , enerji vermek için en iyi gıdalardan biridir. Mükemmel bir kompleks karbonhidrat, potasyum ve B6 vitamini kaynağıdır ve bunların enerji seviyenizi artırmanıza yardımcı olur.

22.Yağlı balıklar

2.Yağlı balıklar

Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar iyi derecede protein, yağ asitleri ve B vitamini içerirler. Bunun yanı sıra 1 porsiyon somon veya ton balığı günlük almanız gereken omega-3 ve B12 miktarını da sağlar.

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Yapılan çalışmalar Omega-3’ün yorgunluğa neden olan kronik iltihabı azalttığını gösteriyor.

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B12 vitamini de kırmızı kan hücrelerinin üretimine destek olarak demirin vücutta daha iyi emilmesini sağlar. Bu da yorgunluğu azaltarak enerjiyi artırır.

53.Esmer pirinç

3.Esmer pirinç

İşlenmediği için beyaz pirinçten daha az fazla lif, vitamin ve mineral barındırır. Ayrıca karbonhidratları ve proteinleri parçalayarak enerji üretimini sağlayan manganez açısında da zengindir.

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Düşük glisemik indekse sahip bir gıda olduğu için kan şekerini de dengede tutarak gün içerisinde ani enerji düşüşlerinin önüne geçer.

74.Tatlı patates

4.Tatlı patates

Tatlı patates, lezzetli olmanın yanı sıra besleyici bir enerji kaynağıdır. Sahip olduğu lif ve kompleks karbonhidrat içeriği sayesinde vücutta yavaş sindirilerek sürekli bir enerji akışı yaratır.

85.Kahve

5.Kahve

Kahve, vücudu ve beyni uyaran bir hormon olan epinefrin üretimini artırır.

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Kan dolaşımınızdan beyninize hızla geçebilen ve merkezi sinir sistemini uyaran kafein sayesinde kendinizi daha zinde ve odaklanmış hissedebilirsiniz.

106.Yumurta

6.Yumurta

Yumurta, vücuda sürekli bir enerji verebilecek protein ile doludur. Ayrıca yumurta da bulunan lösin maddesi de hücrelerin şekeri daha iyi kullanıp enerji üretmesine katkı sunarlar.

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İyi bir B vitami kaynağı olan yumurta, aynı zamanda iyi bir yağ yakıcıdır.

127.Elma

7.Elma

Doğal şeker ve yoğun miktarda lif içeren elma, enerji verme noktasında da çok başarılıdır. Ayrıca elma yüksek düzeyde antioksidan içerir.

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Araştırmalar, antioksidanların karbonhidratların sindirimini yavaşlattığını, bu nedenle daha uzun bir süre boyunca enerji saldıklarını gösteriyor.

148.Su

8.Su

Yeterince su içmemek dehidrasyona yani susuz kalmaya yol açabilir, bu da vücut fonksiyonlarını yavaşlatıp halsiz ve yorgun hissetmenize neden olur. Susamasanız bile su içerek bunu önleyebilirsiniz.

159.Bitter çikolata

9.Bitter çikolata

Bitter çikolata, normal veya sütlü çikolatadan daha yüksek kakao içeriğine sahiptir.

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Kakaodaki antioksidanların da vücuttaki kan akışını artırmak gibi birçok sağlık yararına sahip olduğu gösterilmiştir.

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Buna ek olarak kakaodaki antioksidanların kan akışında yarattığı artış, zihinsel yorgunluğu azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

1810. Goji meyvesi

10. Goji meyvesi

Goji meyvesi, birçok faydası nedeniyle Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılıyor. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu olmasının yanı sıra bu meyve aynı zamanda iyi bir lif kaynağı.

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Bu nedenle sindirimi yavaşlatarak enerjinin kontrollü şekilde kullanılmasını sağlıyor.

2011.Kinoa

11.Kinoa

Bu süper gıda, yüksek oranda karbonhidrat içermesine rağmen düşük glisemik indekse sahiptir.

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Bu da onu çok iyi bir enerji kaynağı yapar. Manganez, magnezyum ve folat açısından da zengindir.

2212.Yulaf ezmesi

12.Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi su ile birleştiğinde kalın bir jel oluşturan ve çözünür bir lif olan beta glukan içerir. Bu jölemsi yapı da midenin hızla boşalmasını engelleyerek glikozun kana geçişini geciktirir.

2313.Yoğurt

13.Yoğurt

Yoğurttaki karbonhidratlar temel olarak laktoz ve galaktoz gibi basit şekerlerdir. Bu şekerler parçalandıklarında kullanıma hazır enerji sağlarlar.

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Ek olarak yoğurt, karbonhidratların sindirimini yavaşlatan ve böylece şekerin kana geçişini yavaşlatan proteinle doludur.

2514.Humus

14.Humus

Humustaki nohut, vücudunuzun enerji üretmek için kullanabileceği iyi bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır.

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Ayrıca humustaki susam tohumu ezmesi ve yağı sağlıklı yağlar içerir. Bu bileşenler aynı zamanda karbonhidratların emilimini de yavaşlatır.

2715.Mercimek

15.Mercimek

Mercimek; folat, manganez, çinko ve demir depolarınıza katkı sunarak enerji seviyenizi artırabilir.

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Harika ve ucuz bir protein kaynağı olan mercimek sahip olduğu bu mineraller sayesinde hücresel enerji üretimine ve enerji üretimi için besinlerin parçalanmasına da yardımcı olur.

2916.Avokado

16.Avokado

Avokadonun içerdiği sağlıklı yağlar, vücutta depolanabilir ve enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. “Süper gıda” olarak kabul edilen avokado aynı zamanda iyi bir karbonhidrat kaynağıdır.

3017.Portakal

17.Portakal

Portakal yüksek oranda C vitamini ihtiva eder. Antioksidatif stres üzerinde etkili olan C vitamini de yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.

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Portakalın fiziksel performansta artış sağlayarak kas yorgunluğunu yatıştırdığı belirtiliyor.

3218.Çilek

18.Çilek

C vitamini içeren çilek, enflamasyon yani iltihapla mücadeleye yardımcı olmanın yanı sıra sahip olduğu antioksidanlar sayesinde yorgunlukla savaşmayı sağlar.

3319.Tohumlar

19.Tohumlar

Chia tohumu, keten tohumu ve kabak çekirdeği gibi tohumlar da enerji seviyenizi artırabilir. . Bu tohumlar genellikle yüksek miktarda bitki bazlı omega-3 yağ asitleri içerirler.

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Omega-3 de iltihaplanma ve yorgunluk üzerinde çok etkilidir. Tohumlardaki lif de besinlerin yavaş sindirilmesini sağlayarak enerjinizi dinamik tutar.

3520.Fasulye

20.Fasulye

Enerji verme noktasında siyah fasulye ve börülce en meşhurlarıdır.

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Bu fasulyeler, enerji üretimine dahil olan vücuttaki her hücre için iyi bir folik asit, demir ve magnezyum kaynağıdır.

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Yavaş sindirildiği için kan şekeri seviyesini de dengede tutar.

3821.Kuru yemişler

21.Kuru yemişler

Badem, ceviz ve kaju fıstığı dahil çoğu kuruyemiş, yüksek kalorilidir ve yüksek oranda protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ içerir.

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Özellikle ceviz, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ve enerji seviyelerini artırabilen, iltihaplanma ve antioksidan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından da zengindir.

4022.Patmış mısır

22.Patmış mısır

Tuzsuz ve yağsız olarak patlatılan mısır, karbonhidrat ve lif bakımından zengindir. Bu da onu düşük kalorili ve sağlıklı bir enerji kaynağı yapar.

4123.Yeşil yapraklı sebzeler

23.Yeşil yapraklı sebzeler

Demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengindirler. Ayrıca folik asit, lif ve antioksidanlarla doludurlar.

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Yeşil yapraklı sebzeler, vitamin ve demir depolarınızı doldurmak için mükemmel kaynaklardır.

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Rahat bir kan akışı için damarlarınızın genişlemesine yardımcı olan nitrik oksit oluşumunu da artırırlar.

4424.Pancar

24.Pancar

Pancar ve pancar suyunda yüksek miktarda bulunan nitratlar, enerji üretmekten sorumlu olan mitokondrinin etkinliğini artırarak dokulara daha fazla oksijen taşınmasını sağlarlar.

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Bu nedenle bazı sporcular enerjilerini yükseltmek için pancardan destek alır.

4625.Yeşil çay

25.Yeşil çay

Kahveye benzer şekilde yeşil çay da enerji seviyenizi artırabilecek kafein içerir. L-theanine, kafeinin anksiyete ve titreme gibi etkilerini hafifleterek daha yumuşak bir enerji artışı sağlar.

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Ayrıca yeşil çay, yağların parçalanmasını ve norepinefrin hormonunun salınmasını artırarak yorgunluğu da azaltır. Oksidatif stres ve iltihaplanmayı önlemeye yardımcıdır.

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