Geri Dön

Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSaç Bakımı Haberleri Gür ve sağlıklı saçlara kavuşmak için kolay yöntemler
• 11 Şubat 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:

Gür ve sağlıklı saçlara kavuşmak için kolay yöntemler

Cansız ve hacimsiz saçlarınızdan sıkıldınız mı? Neyse ki bu sıkıcı görüntüden kurtulmak için farklı yöntemler var. İşte hem gür hem de sağlıklı saçlara kavuşmanın yolları...

• 11 Şubat 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:
1Islak saçınıza nazik davranın
ABONE OL

Islak saçınıza nazik davranın

Saçınız ıslandığında en savunmasız halindedir. Bu nedenle duş aldıktan sonra saçınıza zarar vermeden taramak ve bakım yapmak oldukça önemlidir.

2

Saçınızı nazikçe taramaya özen gösterin. Unutmayın ki ıslak saçınızı fırçalamak, kırılmanın önde gelen nedenlerinden biridir.

3Doğru ürünleri kullanın

Doğru ürünleri kullanın

Duştayken, istediğiniz dolgun görünümlü saçlara sahip olmanıza yardımcı olacak şampuan ve saç kremlerini kullandığınızdan emin olun. Hacim kazandırma özelliğine sahip ürünleri tercih edin.

4

Saçınıza çok fazla ürün uygulamaktan kaçının. Kat kat kullanılan ürünler saçınızı ağırlaştırarak kirletebilir.

5Yüksek ısıdan uzak durun

Yüksek ısıdan uzak durun

Saç şekillendiricilerdeki düşük ısı ayarlarının yanı sıra, saç kurutma makinenizde de düşük ısı ayarını kullanın. Yüksek ısıda uygulanan hava saçınızı kurutarak cansız gözükmesine neden olabilir.

6Kuru şampuana güvenmeyin

Kuru şampuana güvenmeyin

Kuru şampuanın aşırı kullanılması, saç derinizde ve saç tellerinizde ürün birikmesine neden olarak saçlarınızın donuk ve güçsüz görünmesine neden olabilir.

7Kırıklarınızdan kurtulun

Kırıklarınızdan kurtulun

Ortaokuldan beri aynı saç stilini kullanıyorsanız artık yenilenme zamanı gelmiş demektir. Yeni bir saç stili deneyerek hem kırıklarınızdan kurtulabilir hem de birkaç kesme tekniği ile daha hacimli saçlara kavuşabilirsiniz.

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Kuru ciltlerin mutlaka kullanması gereken 6 ürün

Kuru ve hasar görmüş saçları canlandıracak bakım önerileri

Gür ve sağlıklı saçlara kavuşmak için kolay yöntemler

Bu zengin hastalığına erkeklerde daha sık rastlanıyor

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet