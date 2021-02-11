• 11 Şubat 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:
Gür ve sağlıklı saçlara kavuşmak için kolay yöntemler
Cansız ve hacimsiz saçlarınızdan sıkıldınız mı? Neyse ki bu sıkıcı görüntüden kurtulmak için farklı yöntemler var. İşte hem gür hem de sağlıklı saçlara kavuşmanın yolları...
• 11 Şubat 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:
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Islak saçınıza nazik davranın
Saçınız ıslandığında en savunmasız halindedir. Bu nedenle duş aldıktan sonra saçınıza zarar vermeden taramak ve bakım yapmak oldukça önemlidir.
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Doğru ürünleri kullanın
Duştayken, istediğiniz dolgun görünümlü saçlara sahip olmanıza yardımcı olacak şampuan ve saç kremlerini kullandığınızdan emin olun. Hacim kazandırma özelliğine sahip ürünleri tercih edin.
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