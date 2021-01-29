Haftalık burç yorumları – 1-7 Şubat haftası burç yorumları

Astrolog Aslıhan Kozluca Şubat ayına sevgi ifademizi anlatan Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle başlıyoruz. 25 Şubat’a kadar burada ilerleyecek Venüs ilişkilerdeki geleneksel ve ciddi tarzımızı, daha yenilik ve farklılık arayan bir hale döndürecek. Venüs bizim değerli ve iyi hissettiğimiz alanları da temsil eder. Bu dönemde sosyalleşmek bizim için daha önemli hale gelecektir. Sanatsal faaliyetlerde de yaratıcılığımızı farklı şekilde çalıştırabiliriz.