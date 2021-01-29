• 29 Ocak 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
Haftalık burç yorumları – 1-7 Şubat haftası burç yorumları
Gezegenler Şubat ayının ilk haftası hakkında neler söylüyor? Haftalık burç yorumlarına göre 1 Şubat haftası burcunuzu neler bekliyor? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı! İşte 1-7 Şubat burç yorumları…
• 29 Ocak 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
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Astrolog Aslıhan Kozluca
Şubat ayına sevgi ifademizi anlatan Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle başlıyoruz. 25 Şubat’a kadar burada ilerleyecek Venüs ilişkilerdeki geleneksel ve ciddi tarzımızı, daha yenilik ve farklılık arayan bir hale döndürecek. Venüs bizim değerli ve iyi hissettiğimiz alanları da temsil eder. Bu dönemde sosyalleşmek bizim için daha önemli hale gelecektir. Sanatsal faaliyetlerde de yaratıcılığımızı farklı şekilde çalıştırabiliriz.
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6 Şubat Cumartesi değerlerimizi daha objektif olarak fark etmek, bu konuyla ilgili sorunlara çare bulma şansımız var. Fakat eski kalıplara tutunmaya çalışırsak bir takım zorlanmalar yaşayabiliriz. Maddi anlamda daha dikkatli olmamız gereken bir gün. Fiziksel hareketlerde de tehlikeli durumlardan kaçınmalıyız.
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YÜKSELEN YAY
Yakın çevre ilişkileri ve iletişimin daha yoğun gündemde olacağı bir hafta. Özellikle bu alanda geriye dönük sorunlar gündeme gelebilir. Boyun, boğaz ve tansiyon problemlerine dikkat edilmeli. Hafta sonu hayattan alınan keyfe dair olumsuz düşünceleri değiştirme fırsatı değerlendirilmeli.
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YÜKSELEN OĞLAK
Maddi konuların, kazançların daha yoğun gündemde olacağı bir hafta. Değerli hissedilmeyen alanlardaki geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Özellikle aşk hayatıyla ilgili beklenmedik gelişmeler söz konusu. Hafta sonu ebeveynlerle ilgili konuları çözümlemek için değerlendirilebilir.
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