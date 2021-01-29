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• 29 Ocak 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:

Haftalık burç yorumları – 1-7 Şubat haftası burç yorumları

Gezegenler Şubat ayının ilk haftası hakkında neler söylüyor? Haftalık burç yorumlarına göre 1 Şubat haftası burcunuzu neler bekliyor? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı! İşte 1-7 Şubat burç yorumları…

• 29 Ocak 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
1Astrolog Aslıhan Kozluca
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Astrolog Aslıhan Kozluca

Şubat ayına sevgi ifademizi anlatan Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle başlıyoruz. 25 Şubat’a kadar burada ilerleyecek Venüs ilişkilerdeki geleneksel ve ciddi tarzımızı, daha yenilik ve farklılık arayan bir hale döndürecek. Venüs bizim değerli ve iyi hissettiğimiz alanları da temsil eder. Bu dönemde sosyalleşmek bizim için daha önemli hale gelecektir. Sanatsal faaliyetlerde de yaratıcılığımızı farklı şekilde çalıştırabiliriz.

2

Satürn, Jüpiter, Güneş ve Merkür de Kova burcunda. Gökyüzünde Kova vurgusunun yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Özgürlük isteği, sınırlamalara karşı isyan etme hali baskın. Havayla ve elektrikle ilgili olaylar, kalp, tansiyon rahatsızlıkları daha çok gündemimizde olacak.

3

Merkür’ün de retro konumda olması iletişim karmaşasını, elektronik eşyalarla ve internetle yaşanacak sorunları gündemde tutuyor. Mümkün olduğunca, tamamlanmamış konulara odaklanmak için uygun bir dönem.

4

2 Şubat Salı yenilikçi olma isteğimizin ya da bireysel özgürlüğümüzün kısıtlandığı hissedebiliriz.

5

4 Şubat Perşembe ise güne inişli çıkışlı duygularla başlama hali olabilir. Gün genelinde de inatçı ve dayatmacılık ön planda.

6

5 Şubat Cuma öğle saatlerinde isteklerimizi gerçekleştirmek için daha kararlı olacağımızdan günü olumlu değerlendirebiliriz.

7

6 Şubat Cumartesi değerlerimizi daha objektif olarak fark etmek, bu konuyla ilgili sorunlara çare bulma şansımız var. Fakat eski kalıplara tutunmaya çalışırsak bir takım zorlanmalar yaşayabiliriz. Maddi anlamda daha dikkatli olmamız gereken bir gün. Fiziksel hareketlerde de tehlikeli durumlardan kaçınmalıyız.

8

Haftanın son günü geçmiş konulara daha fazla odaklanma, özellikle ikili ilişkilerde duyguları abartma durumu söz konusu olduğu için kontrollü elden bırakmamakta fayda var.

91 Şubat haftası yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

1 Şubat haftası yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

10YÜKSELEN KOÇ

YÜKSELEN KOÇ

Arkadaşlar ve sosyal çevreyle ilgili iletişimin arttığı bir hafta. Bu alanda eski sorunlar gündeme gelebilir. Özellikle hafta sonu bu konulara çözüm bulunabilir. Teknolojik problemlere karşı tedbirli olmakta fayda var.

11YÜKSELEN BOĞA

YÜKSELEN BOĞA

İş hayatına ve sorumluluklara daha objektif yaklaşılan bir hafta. Bu alanda geçmiş konuları tamamlamak gerekebilir. Bunu yaparken bireysel çatışmalardan uzak durmakta fayda var. Hafta sonu kısıtlanma yaşanılan durumları çözme fırsatı değerlendirilebilir.

12YÜKSELEN İKİZLER

YÜKSELEN İKİZLER

Eğitim ve yurt dışıyla ilgili konularda yoğunluğun arttığı bir hafta. Yarım kalmış konularla daha çok ilgilenmek gerekebilir. Geriye itilmiş düşünceler de gün yüzüne çıkacaktır. Hafta sonu kalıplaşmış inançların yol açtığı sorunların üstesinden gelinebilir.

13YÜKSELEN YENGEÇ

YÜKSELEN YENGEÇ

Finansal konular, borçlar ve hisseli paraların daha fazla gündemde olduğu bir hafta. Borçların geri dönüşü ya da onların yapılandırılması söz konusu. Arkadaş gruplarında bazı gerginlikler yaşanabilir. Hafta sonu işle ilgili bazı sorunları çözme fırsatı olabilir.

14YÜKSELEN ASLAN

YÜKSELEN ASLAN

İkili ilişkilerde bireysel özgürlüklerin sorgulandığı bir hafta. Geçmiş ilişki sorunları da gündeme gelebilir. İşle özel hayatı dengede tutmakta zorlanılabilir. Hafta sonu ilişkilere dair bakış açısını olumlu yönde değiştirebilme fırsatı değerlendirilmeli.

15YÜKSELEN BAŞAK

YÜKSELEN BAŞAK

Çalışma arkadaşlarının ve sağlık konularının gündemde olacağı bir hafta. Evcil hayvanların ya da bireye dair ötelenen sağlık kontrollerinin yapılması gerekebilir. Eğitimle ya da seyahatlerle ilgili beklenmedik gelişmeler söz konusu. Hafta sonu sağlık sorunlarına çözüm bulunabilir.

16YÜKSELEN TERAZİ

YÜKSELEN TERAZİ

Aşk hayatıyla ve çocuklarla ilgili konularda daha sosyal geçecek bir hafta. Aynı zamanda bu alanda yarım kalmış konuların da tamamlanması gündemde. Çıkabilecek krizleri fırsata çevirmek için hafta sonu değerlendirilebilir.

17YÜKSELEN AKREP

YÜKSELEN AKREP

Ebeveynlerin ve evle ilgili konuların daha yoğun gündemde olacağı bir hafta. Bu alanlarda bazı konuları çözümlemek gerekebilir. Bu arada ortaklıklar ya da ikili ilişkilerde de sürpriz gelişmeler söz konusu. Günlük düzeni yoluna koymak için hafta sonu değerlendirilebilir.

18YÜKSELEN YAY

YÜKSELEN YAY

Yakın çevre ilişkileri ve iletişimin daha yoğun gündemde olacağı bir hafta. Özellikle bu alanda geriye dönük sorunlar gündeme gelebilir. Boyun, boğaz ve tansiyon problemlerine dikkat edilmeli. Hafta sonu hayattan alınan keyfe dair olumsuz düşünceleri değiştirme fırsatı değerlendirilmeli.

19YÜKSELEN OĞLAK

YÜKSELEN OĞLAK

Maddi konuların, kazançların daha yoğun gündemde olacağı bir hafta. Değerli hissedilmeyen alanlardaki geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Özellikle aşk hayatıyla ilgili beklenmedik gelişmeler söz konusu. Hafta sonu ebeveynlerle ilgili konuları çözümlemek için değerlendirilebilir.

20YÜKSELEN KOVA

YÜKSELEN KOVA

Kişinin kendi özgürlük ve değişim isteğini yoğun hissedeceği bir hafta. İletişim konularında daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle aileyle ve evle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonu yakın çevre ve kardeşlerle ilgili konuları çözmek için değerlendirilebilir.

21YÜKSELEN BALIK

YÜKSELEN BALIK

Geri planda kalınan alanlarda değişim isteğinin yoğun hissedileceği bir hafta. Geçmiş korkular ve bazı gizli düşmanlıklar gündeme gelebilir. Hafta sonu bu konuları çözümlemek için değerlendirilebilir. İletişim aletleriyle ve yakın çevreyle ilgili planda olamayan sorunlar ortaya çıkabilir.

Sevgilerimle, Aslıhan Kozluca

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