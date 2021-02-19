Haftalık burç yorumları – 22-28 Şubat haftası burç yorumları

25 Şubat Perşembe sevgiyi alma ve verme şeklimizi, nasıl değerli hissettiğimizi anlatan Venüs Balık burcuna geçecek ve 21 Mart’a kadar bu burçta ilerleyecek. Bu süreçte sevgi dilimiz daha anlayışlı, affedici ve duyarlı olacak. İlişkilerde romantikleşme eğilimimiz artarken, yaratıcı işlerle uğraşıyorsak daha verimli olacağız.