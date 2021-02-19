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• 19 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:

Haftalık burç yorumları – 22-28 Şubat haftası burç yorumları

Merkür’ün ileri harekete geçmesi ile başladığımız 22-28 Şubat haftası bir de dolunay bizi bekliyor. Peki haftalık burç yorumlarına göre bu hafta burcunuzu neler bekliyor, nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı.

• 19 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:
1Astrolog Aslıhan Kozluca
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Astrolog Aslıhan Kozluca

Haftaya 31 Ocak’tan beri retro harekette olan Merkür’ün ileri harekete geçmesi ile başlıyoruz. 3 haftadır iletişim konularında yaşamış olduğumuz baskı artık üzerimizden kalkıyor. Bu dönemde fark ettiğimiz sıkıntılarla ilgili artık yeni adımlar atabiliriz. Pazartesi ve salı günleri daha merhametli olma ve ailevi konulara hassasiyet gösterme eğilimindeyiz.

2

Çarşamba sabah saatlerinde duygusal baskı kurma enerjisi yoğun. Finansal konularda da baskı altında kalarak karar vermediğimizden emin olmalıyız.

3

25 Şubat Perşembe sevgiyi alma ve verme şeklimizi, nasıl değerli hissettiğimizi anlatan Venüs Balık burcuna geçecek ve 21 Mart’a kadar bu burçta ilerleyecek. Bu süreçte sevgi dilimiz daha anlayışlı, affedici ve duyarlı olacak. İlişkilerde romantikleşme eğilimimiz artarken, yaratıcı işlerle uğraşıyorsak daha verimli olacağız.

4

Venüs’ün Balık seyri aynı zamanda maddi konularda çok gerçekçi olamama ihtimalini de barındırır. Bu dönemde verdiğimiz kararları daha fazla sorgulamak akıllıca olabilir. İlişkilerde de aşkı çok ön planda tutma eğilimimiz bize kimi zaman durumları idealize etme hali yaşatabilir. Perşembe Mars’ın açısı sebebiyle harekete geçmek istediğimiz konularda kuvvetli bir motivasyona sahip olacağız.

5

Cuma ise kendimizi ortaya koyma isteğimiz baskın. Bunu daha çok farklılaşarak yapmak isteyebiliriz. Değişim isteyen yanımızı ortaya koyarken mümkün olduğunca egodan uzak ifadeler kullanmaya çalışalım.

6

27 Şubat Cumartesi Başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar tamamlanma enerjileri taşırlar. Bu dolunay da, mantığı ön planda tutacağımız netleşmeleri hayatımıza getirecek. Dağılmış alanlarda düzen kurma ihtiyacı hissedeceğiz. Özellikle son 3 haftadır gündemimizde olan konularla ilgili netleşmeye yönelik kararlar verebiliriz. Sağlık alanında, medyada ve finansal konularda yeni yapılanmalar olabilir. Sindirim sistemi hassasiyetleri ve ayaklarla ilgili sorunlar gündeme gelebilir.

722 Şubat haftası yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

22 Şubat haftası yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

8YÜKSELEN KOÇ

YÜKSELEN KOÇ

İşle ilgili konularda girişimde bulunmaya daha hevesli olunacak bir hafta. Yeni hedeflere dair kararlar alınabilir. Çalışma ortamı ve sağlıkla ilgili durumlar da gündemde olacak.

9YÜKSELEN BOĞA

YÜKSELEN BOĞA

Kariyer alanında fark edilenlerle daha net kararlar verilecek bir hafta. Yurt dışıyla ilgili işlerde ve ticari konularda olumlu gelişmeler olabilir. Çocuklar ve hobiler de gündemde olacak.

10YÜKSELEN İKİZLER

YÜKSELEN İKİZLER

Daha çok psikolojik süreçlere dair harekete geçilecek bir hafta. Aksamış seyahatler telafi edilebilir, ticari konular yeniden düzenlenebilir. Evle ya da ebeveynlerle ilgili durumlar gündemde olacak.

11YÜKSELEN YENGEÇ

YÜKSELEN YENGEÇ

İkili ilişkilerde daha sosyal olunacak bir hafta. Finansal konulardaki pürüzler giderilebilir. Yakın çevre ilişkileri ve eğitim konuları gündemde olacak.

12YÜKSELEN ASLAN

YÜKSELEN ASLAN

Çalışma ortamıyla ve kariyerle ilgili konularda girişimlerin destekli olduğu bir hafta. İkili ilişkilerdeki sorunlarda netleşmeler yaşanabilir. Kazançlar ve öz değer konuları gündemde olacak.

13YÜKSELEN BAŞAK

YÜKSELEN BAŞAK

Aşk hayatıyla ilgili cesur adımların atılabileceği bir hafta. Günlük işleyişle ve evcil hayvanlarla ilgili yolunda gitmeyen konularda netleşmeler yaşanabilir. İkili ilişkilere dair bireysel kararlar gündemde olacak.

14YÜKSELEN TERAZİ

YÜKSELEN TERAZİ

Aileyle ve evle ilgili konularda harekete geçilecek bir hafta. Aşk konusunda iletişim daha rahat olacak. Psikolojik süreçler, tamamlanması gereken durumlar gündemde.

15YÜKSELEN AKREP

YÜKSELEN AKREP

İkili ilişkilerin daha aktif olacağı bir hafta. Evle, ebeveynlerle ilgili sıkıntılı konularda netleşmeler yaşanabilir. Arkadaşlar ve sosyal çevre ilişkileri de gündemde olacak.

16YÜKSELEN YAY

YÜKSELEN YAY

Sağlığı ve gündelik akışı düzenlemeyle ilgili harekete geçilecek bir hafta. Sorun yaşanan iletişim konularında ilerleme sağlanabilir. Sorumlulukların yeniden belirlenmesi gündemde olacak.

17YÜKSELEN OĞLAK

YÜKSELEN OĞLAK

Çocuklarla ve keyif alınan konularla ilgili hareketli bir hafta. Mali konularda yaşanan dengesizlikler düzene koyulabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerle ve seyahatlerle ilgili gündem yoğun olacak.

18YÜKSELEN KOVA

YÜKSELEN KOVA

Evle ve aileyle ilgili uzun zamandır havada kalmış konularda adım atılabilir. Hafta genelinde finansal süreçler gündemde olacak. Aceleci ve dikkatsiz davranmamaya özen gösterilmeli.

19YÜKSELEN BALIK

YÜKSELEN BALIK

Arkadaşlarla sosyalleşmenin gündemde olduğu bir hafta. Uzun zamandır zorlayan psikolojik süreçlerin baskısı azalacak. İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili kararlar alınabilir.

Sevgilerimle,Aslıhan Kozluca

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