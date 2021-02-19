• 19 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:
Haftalık burç yorumları – 22-28 Şubat haftası burç yorumları
Merkür’ün ileri harekete geçmesi ile başladığımız 22-28 Şubat haftası bir de dolunay bizi bekliyor. Peki haftalık burç yorumlarına göre bu hafta burcunuzu neler bekliyor, nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı.
• 19 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:
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Astrolog Aslıhan Kozluca
Haftaya 31 Ocak’tan beri retro harekette olan Merkür’ün ileri harekete geçmesi ile başlıyoruz. 3 haftadır iletişim konularında yaşamış olduğumuz baskı artık üzerimizden kalkıyor. Bu dönemde fark ettiğimiz sıkıntılarla ilgili artık yeni adımlar atabiliriz. Pazartesi ve salı günleri daha merhametli olma ve ailevi konulara hassasiyet gösterme eğilimindeyiz.
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25 Şubat Perşembe sevgiyi alma ve verme şeklimizi, nasıl değerli hissettiğimizi anlatan Venüs Balık burcuna geçecek ve 21 Mart’a kadar bu burçta ilerleyecek. Bu süreçte sevgi dilimiz daha anlayışlı, affedici ve duyarlı olacak. İlişkilerde romantikleşme eğilimimiz artarken, yaratıcı işlerle uğraşıyorsak daha verimli olacağız.
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Venüs’ün Balık seyri aynı zamanda maddi konularda çok gerçekçi olamama ihtimalini de barındırır. Bu dönemde verdiğimiz kararları daha fazla sorgulamak akıllıca olabilir. İlişkilerde de aşkı çok ön planda tutma eğilimimiz bize kimi zaman durumları idealize etme hali yaşatabilir. Perşembe Mars’ın açısı sebebiyle harekete geçmek istediğimiz konularda kuvvetli bir motivasyona sahip olacağız.
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27 Şubat Cumartesi Başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar tamamlanma enerjileri taşırlar. Bu dolunay da, mantığı ön planda tutacağımız netleşmeleri hayatımıza getirecek. Dağılmış alanlarda düzen kurma ihtiyacı hissedeceğiz. Özellikle son 3 haftadır gündemimizde olan konularla ilgili netleşmeye yönelik kararlar verebiliriz. Sağlık alanında, medyada ve finansal konularda yeni yapılanmalar olabilir. Sindirim sistemi hassasiyetleri ve ayaklarla ilgili sorunlar gündeme gelebilir.
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