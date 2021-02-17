Hangi hareketler boyun ağrısına yol açıyor?

Boyun ağrısının nasıl ortaya çıktığı da önemli. Kronik ve yavaş bir şekilde artarak ortaya çıkan boyun ağrısı ile bir anda akut olarak ortaya çıkan boyun ağrısı, ağrının karakteri, aralıklı veya sürekli olmak üzere ağrının şiddeti gibi tüm bu özellikler ve hekimin muayenesi ile ortaya koyduğu bulgular bizi tanı konusunda yönlendiren özelliklerdir.