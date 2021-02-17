• 17 Şubat 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
Hangi hareketler boyun ağrısına yol açıyor?
Boyun fıtıkları toplumda yaygın görülen bir rahatsızlık olarak biliniyor. Stres varsa, psişik bir travma yaşanmışsa kaslarda spazm meydana geldiğini belirten uzmanlar, bu durumun da boyun ağrılarına sebep olduğunu vurgularken normal zamanlarda boynu ve omurgayı doğru kullanmanın gerekliliğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ani, kontrolsüz, rutinin dışına çıkan aşırı hareketlerden, kişinin gücünü aşan zorlanmalardan, aynı veya yanlış pozisyonda uzun süre durmaktan ve oturmaktan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, boyun ağrıları ve nedenleri ile ilgili bilgiler verdi.
• 17 Şubat 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
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Vücuttaki ağrı bir uyarı sistemidir
Ağrı esas itibariyle vücudun homeostatik mekanizması içinde yer alan ve vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğini, bir problem olduğunu gösteren uyarı sistemidir. Dolayısıyla hastalıklar olduğunda ağrılar sayesinde hekime gidiyoruz.
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Boyun fıtıkları yaygın görülen bir rahatsızlık
Stres varsa, psişik bir travma yaşanmışsa kaslarda spazm meydana gelir. Bu durum boyun ağrısı nedenidir. Omurilik ya da omurgada bir tümör varsa veya enfeksiyon varsa bu da bir boyun ağrısı nedenidir.
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Boyun fıtıkları çok yaygın olarak gördüğümüz durumlardır. Dolayısıyla kolayca çözümlenebilir, tedavi edilebilir hatta kendi haline bırakıldığında bile düzelebilecek basit nedenlerden son derece ağır, ciddi, tedavileri güçlük gösteren hastalıklara kadar çok geniş yelpazede pek çok hastalığın belirtisi olarak boyun ağrısı ortaya çıkabilir.
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Boyun ağrısının nasıl ortaya çıktığı da önemli. Kronik ve yavaş bir şekilde artarak ortaya çıkan boyun ağrısı ile bir anda akut olarak ortaya çıkan boyun ağrısı, ağrının karakteri, aralıklı veya sürekli olmak üzere ağrının şiddeti gibi tüm bu özellikler ve hekimin muayenesi ile ortaya koyduğu bulgular bizi tanı konusunda yönlendiren özelliklerdir.
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Boyun fıtıklarının ağrı dışında da belirtileri var
ek ve büyük bir travma ile ortaya çıkan boyun fıtıkları şiddetli ağrı, özellikle sinir kökünü etkilediğinde tek taraflı kol ağrısı, kolda uyuşma, kol hareketlerinde güçsüzlük şeklinde ortaya çıkabilir. Boyun fıtıklarının ağrı dışında da pek çok belirtisi vardır.
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Hasta bu durumu ifade ve fark edemez ama boyunda ağrı ve tutulma gibi sonuçlarını yaşar. Muayene ve görüntülemelerde boyunda düzleşmeyi görürüz. Dolayısıyla boyun düzleşmesi, basit bir spazmdan son derece şiddetli boyun fıtıklarına, boyun tümörlerine ve enfeksiyonlara kadar uzanan bir yelpazede çeşitli hastalıkların sonucunda boyun kaslarının geliştirmesi ile ortaya çıkan bir durumdur.
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Uzun süre aynı ve yanlış pozisyonda durmaktan kaçınılmalı
Fiziksel aktivite ve doğru spor yapılması gerekmektedir. Normal zamanlarda boynu ve omurgayı da doğru kullanmak gerekli. Ani, kontrolsüz, kişinin gücünü aşan zorlanmalar, rutinin dışına çıkan aşırı hareketler, aynı veya yanlış pozisyonda uzun süre durma ve oturmaktan kaçınılmalı.
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