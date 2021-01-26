• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Her 10 kadından 1’inde görülüyor! Kısırlığa neden olabilir
Üreme çağındaki her 10 kadından birinde görülen polikistik over sendromu (PKOS) hormonal, metabolik ve üreme sağlığı üzerine olumsuz sonuçlara neden oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulanık kadınların korkulu rüyası olan bu hastalık hakkında bilgi verdi.
• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Kadınlarda infertilitenin en sık nedeni olan PKOS'lu hastaların başvuru şikayetleri adet düzensizliği, tüylenme artışı, kilo artışı ve sivilcelenmedir. Yaşamın ilerleyen dönemlerinde ise diyabet, hipertansiyon, rahim kanseri, karaciğer yağlanması, metabolik sendrom, obezite ve depresyona neden olabilmektedir.
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