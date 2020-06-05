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05.06.2020 - 11:17 |

KAHEV'den vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına büyük destek

Kadın tıp hekimleri, kadın diş hekimleri ve doktor annelerin oluşturduğu Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), corona virüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı çocuklarına burs veriyor

KAHEV'den vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına büyük destek
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Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi kadın hekimler, ülkeyi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi kapsamında mesaj yayınladı. Mesajda salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları da anılarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs verileceği de belirtildi.

KAHEV üyesi kadınların mesajı şöyle:

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi kadın hekimler olarak, ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisine karşı mücadelemizi, hiçbir karşılık beklemeden ve canımız pahasına, en ön saflarda vermeye devam etmekteyiz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden bu hastalık nedeniyle, aralarında çok değerli hocalarımızın da olduğu, birçok çalışma arkadaşımızı kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü yaşıyoruz.

'Emanetiniz emanetimizdir'

Vakıf olarak hayatını kaybeden hekimlerimizin çocuklarına zaten burs veriyorduk. Bir annenin veya babanın en büyük korkusu ölümünden sonra geride bırakacaklarına ne olacağıdır. Aile hekimimiz Dr. Yavuz Kalaycı’nın koronavirüs nedeniyle vefatından hemen önce “Çocuklarım henüz çok küçük; çocuklarıma sahip çıkarsınız değil mi?” sözleri, bizi derinden etkiledi. Sağlık camiası olarak bu konuda çok hassasız; hemen bir proje yaptık, ayrı bir fon oluşturduk ve hayata geçirdik. Bu fonla pandemi nedeniyle hayatını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına “hem maddi hem de manevi olarak yanınızdayız” mesajını vermek, “EMANETİNİZ, EMANETİMİZDİR” demek istiyoruz.

KAHEV Ailesi olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının geride kalan çocuklarını emanetimiz olarak görüyor, toplum sağlığı için canını veren arkadaşlarımızın gözlerinin arkada kalmaması adına yetim/öksüz evlatlarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyoruz. İlk etapta çocuklarımızın yaşadıkları bu çok ağır kayıpların, eğitim hayatlarını olumsuz etkilememesi için gerekli çalışmalara hızla başlamış bulunmaktayız.

'Eğitim hayatları boyunca burs vereceğiz'

Bu itibarla KAHEV olarak, Dinamik Acil Tıp Eğitimi (EM-DATE) grubu iş birliğinde yaşadığımız bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için bir burs fonu oluşturmuş durumdayız. Fonda birikecek bağışlarla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımızın çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs vermeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla ilk adımı 19 Nisan 2020 Pazar günü vefat eden İstanbul Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’nın kızları ile birlikte 10 çocuğumuza daha eğitim hayatları boyunca devam edecek olan burslarını bağlayarak atmış bulunuyoruz. Canımızı çok yakan her kaybımızı yakından takip ediyor, geride bıraktığı, bize emanet ettiği çocuklarına hiç gecikmeden var gücümüzle destek oluyoruz."

KAHEV'e nasıl ulaşılıyor?

Burs arayışı içinde olan öğrenciler birbirine iletiyor; öğretmenler, okul müdürleri web sitesinden mail yoluyla ya da meslektaşlarına bahsederek ulaşıyorlar.

Web site adresi: www.kahev.org

Sosyal medya adresleri: @kahev2018

 

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