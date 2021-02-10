• 10 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
Kahvaltı yapmamanın vücuda olası zararları ve faydaları
Kahvaltı, pek çok uzmana göre sağlık açısından günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Ancak yapılan birtakım açıklamalar yüzünden kafası karışanlar, “Kahvaltı yapmak gerçekten faydalı mı yoksa zararlı mı?” sorusunun bilimsel kanıtlarla desteklenmiş cevabını merak ediyor. Dünya genelinde birçok kişi bu öğünü geçiştiriyor hatta kendisine kahvaltı yapmamanın daha iyi geldiği söyleyenler bile var. Biz de "Kahvaltı yapmazsak ne olur?"un cevabını sizler için araştırdık. İşte her yönüyle kahvaltı yapmamanın vücut için sakıncaları ve faydaları… -MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 10 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
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1) Kilo alabilirsiniz
Her gün kahvaltıyı atlamanın kilo verdirdiğine inanmayın. Bazı araştırmalar, sabahları aç kalmanın sadece çocuklarda ve gençlerde değil, aynı zamanda yaşlılarda da obeziteye yol açabileceğini gösteriyor.
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