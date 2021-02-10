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• 10 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:

Kahvaltı yapmamanın vücuda olası zararları ve faydaları

Kahvaltı, pek çok uzmana göre sağlık açısından günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Ancak yapılan birtakım açıklamalar yüzünden kafası karışanlar, “Kahvaltı yapmak gerçekten faydalı mı yoksa zararlı mı?” sorusunun bilimsel kanıtlarla desteklenmiş cevabını merak ediyor. Dünya genelinde birçok kişi bu öğünü geçiştiriyor hatta kendisine kahvaltı yapmamanın daha iyi geldiği söyleyenler bile var. Biz de "Kahvaltı yapmazsak ne olur?"un cevabını sizler için araştırdık. İşte her yönüyle kahvaltı yapmamanın vücut için sakıncaları ve faydaları… -MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 10 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
11) Kilo alabilirsiniz
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1) Kilo alabilirsiniz

Her gün kahvaltıyı atlamanın kilo verdirdiğine inanmayın. Bazı araştırmalar, sabahları aç kalmanın sadece çocuklarda ve gençlerde değil, aynı zamanda yaşlılarda da obeziteye yol açabileceğini gösteriyor.

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Kahvaltıyı atlamak günün diğer saatlerinde çok daha fazla acıkmanıza sebep olabilir. Bu açlığı bastırmak için özellikle yatmadan önce bir şeyler atıştırdığınızda da kilo alma riskiniz artar.

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Ancak yapılan bir çalışma, kahvaltıyı atlamanın vücut saatini bozduğu için günün geri kalanında bir şey yemeseniz bile kilo almaya neden olabileceğini ortaya koydu. Bizden söylemesi!

42) Psikolojiniz bozulur

2) Psikolojiniz bozulur

Kahvaltıyı atlamak duygudurum bozuklukları arasında bağlantı olduğunu biliyor muydunuz? Araştırmalara göre sabahları kahvaltı yapmayanlar yapanlara göre daha sık depresyona girme eğiliminde oluyor.

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Ayrıca haftada 4 veya 5 kez günü sabah öğününü atlamak, tip 2 diyabete yakalanma riskini de yüzde 55 artırıyor.

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Düşük kan şekeri de huysuzluk ve sinirlilik gibi hızlı ruh hali değişikliklerine neden olur. Kahvaltıyı atlarken bunu da göz önünde bulundurun.

73) 12.00-16.00 arası yorgun hissedersiniz

3) 12.00-16.00 arası yorgun hissedersiniz

Aç olarak geçirdiğin uzun bir aradan sonra glikojen depolarınız azalır. Oysa verimli çalışmak için daha fazla enerjiye ihtiyacınız vardır.

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Kahvaltı yaptıktan sonra vücudunuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmek için yağ asitlerini parçalamaya başlar. Bu sebeple sabahları kahvaltı yapmadığınızda kendinizi iyi hissediyor olsanız bile bu çok uzun sürmez.

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Birkaç saat içinde kendinizi çok daha yorgun hissedebilirsiniz. Ayrıca öğleden sonra bir şeylere odaklanmakta zorlanıp bitkinleşmeniz de kuvvetle muhtemel.

104) Hafızanızı güçlendirir

4) Hafızanızı güçlendirir

Araştırmacılar, aralıklı oruç tutmanın birçok yararlı etkisi olduğunu kanıtladılar. Aralıklı oruç 16 saat aç kaldıktan sonra geriye kalan 8 saat içinde bir şeyler yemeyi öngörüyor.

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Yapılan çalışmalara göre bu 16 saati tamamlamak için kahvaltıyı atlamanız aslında beyin sağlığınız için iyi olabilir, hafızanızı güçlendirebilir.

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Ancak bununla birlikte başka bir çalışma da aralıklı oruç şeklinde değilse öğün atlamanın beyin aktivitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini söylüyor. Bunu da aklınızın bir köşesinde tutmak da fayda var.

135) Yaşlanmayı önler

5) Yaşlanmayı önler

İnanması zor olabilir ama kahvaltıyı atlamak yaşlanmayı tersine çevirebilir! Kalori kısıtlaması ve aralıklı oruç tutma, büyüme hormonlarını artırmaya ve insülin seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor. Ancak sabah kahvaltısı yerine akşam yemeği atlamayı da tercih edebilirsiniz.

146) Mide asidini artırır

6) Mide asidini artırır

Diyetisyenler, mide asidi artmasına bağlı olarak gelişen reflü ile mücadele edenler için kahvaltı yapmanın daha da önemli olduğunu vurguluyorlar.

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Bu öğünü atladığınızda mide asidi seviyeniz artabilir ve dolayısıyla mide ekşimesi, hazımsızlık yaşayabilirsiniz.

167) Baş dönmesi hissedebilir ve baş ağrısı çekebilirsiniz

7) Baş dönmesi hissedebilir ve baş ağrısı çekebilirsiniz

Yanlış yapılan diyet ve öğün atlama, baş ağrılarını veya migreni tetikleyebilir! Uzmanlar, gecikmiş veya düzensiz kahvaltıların bile vücudunuzu etkileyebileceğini söylüyor. Bunun nedeni de genellikle kan şekerinin çok düşmesi.

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Açlıktan kaynaklanan baş ağrıları genellikle şiddetlidir ve buna hafif mide bulantısı eşlik edebilir. Esneme, solgun bir cilt ve terleme de görülebilir.

188) Kortizol seviyenizi yükseltir

8) Kortizol seviyenizi yükseltir

Kahvaltıyı atlamanın yol açtığı açlığı, vücut stresli bir olay olarak algılar ve bu da kortizol seviyenizi yükseltebilir. Sonuç olarak, anksiyete ve sinirlilik yaşayabilirsiniz.

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Psikolojik durumunuzun kortizol seviyenizle bağlantılı olup olmadığını anlamak için bir kan testi yaptırabilirsiniz.

209) Kalp hastalığına yol açar

9) Kalp hastalığına yol açar

Düzenli olarak kahvaltıyı atlayanların kalp hastalığına yakalanma olasılığı yaklaşık yüzde 21 daha fazla. Tabii sabahları ne yediğinize dikkat etmeniz de önemli.

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Vücudunuzun iyi çalışmasına yardımcı olmak için poğaça, börek gibi alışkanlıklardan vazgeçmeli, her besin grubunu içeren bir beslenme şekli edinmelisiniz.

2210) Ağız kokusu yapar

10) Ağız kokusu yapar

Kahvaltıyı atlayanlar atlamayanlara göre 2 kat daha fazla ağız kokusu sorunu yaşar. Bazı kişiler bu sorundan tamamen habersiz olabilir ancak sabahları kahvaltı yapmamak kokuya neden olan bakterilerin ağızda çoğalmasına yol açabiliyor.

2311) Adet döngüsünü bozar

11) Adet döngüsünü bozar

Araştırmalara göre kahvaltıyı atlamak düzensiz bir adet döngüsüne yol açabilir! Ayrıca kahvaltı yapmamak adet öncesi ağrı ve krampları artırabilir.

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Böyle sıkıntılar yaşama eğiliminiz varsa sabahları güzel beslenmeye başlayarak ilk adımı atabilirsiniz.

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