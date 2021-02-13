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DHA
• 13 Şubat 2021 - 16:03 • Son Güncelleme:

Kahve içmenin yeni bir faydası daha ortaya çıktı! Kulakta...

Kahvenin insan vücudu için yararları ve zararları yıllardır tartışılıyor. Yeni yapılan bir araştırma ise farklı bir bilgiyi ortaya koydu. İspanyol bilim insanlarına göre günde en az 1 fincan kahve içmek, erkeklerin sağır olma riskini düşürüyor! Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Hüseyin Beğenik, kahvenin faydalarını sıralayarak sağırlıkla olan ilişkisini yorumladı. İşte detaylar...

DHA
• 13 Şubat 2021 - 16:03 • Son Güncelleme:
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Kahvenin güçlü bir antioksidan. Ölçüyü kaçırırsanız yan etkileri olur. Kahveyi, günde 2 fincanı geçmeyecek şekilde tüketin. Türk kahvesi veya filtre kahve öneriyorum.

2Kahveyi fazla kaçırmak kalbi yoruyor

Kahveyi fazla kaçırmak kalbi yoruyor

Kahvenin karaciğer yağlanmasından, damarlardaki hasarı gidermeye kadar birçok faydası vardır. Ancak fazla içerseniz kalp ile ilgili sağlık sorunlarına yol açar

3Damar yapısındaki bozulmaları engelliyor

Damar yapısındaki bozulmaları engelliyor

Damar sertliği erkeklerde daha fazla görülüyor. Dolayısıyla kahve içen erkekte damar sertliği riski azalırsa sağır olma ihtimali de düşer. Fakat aynı yaş grubunda farklı kilolardaki hastaları da incelemek lazım.

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Damarlardaki herhangi bir problem yani damar yapısı bozulursa bütün organlar etkilenir. Organlar damarlar yardımıyla çalışır. Hangi organa ait damarın yapısı hasar alırsa o organın fonksiyonu da olumsuz etkilenir.

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6Serbest radikallerin zararlarından koruyor

Serbest radikallerin zararlarından koruyor

Serbest radikaller olarak bilinen ve elektron açlığı içinde bulunan moleküller, vücudun sağlıklı hücrelerinden elektron çalarak kararsız yapılarından kurtulma eğilimindedir.

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Bunu yaparken sağlıklı hücrelere ve vücut metabolizmasına geri dönüşümsüz zararlar verirler.

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Serbest radikallerin zararlı etkilerinden korunmak için devreye antioksidanlar girer. İşte kahve de onlardan biridir.

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Sebze ve meyveler de güçlü antioksidan özelliğine sahip gıdalardır ama ölçülü almak lazım. Böylece mekanizma iyi çalışır ve iyileşme süreci kısalır.

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