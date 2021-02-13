DHA
• 13 Şubat 2021 - 16:03 • Son Güncelleme:
Kahve içmenin yeni bir faydası daha ortaya çıktı! Kulakta...
Kahvenin insan vücudu için yararları ve zararları yıllardır tartışılıyor. Yeni yapılan bir araştırma ise farklı bir bilgiyi ortaya koydu. İspanyol bilim insanlarına göre günde en az 1 fincan kahve içmek, erkeklerin sağır olma riskini düşürüyor! Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Hüseyin Beğenik, kahvenin faydalarını sıralayarak sağırlıkla olan ilişkisini yorumladı. İşte detaylar...
DHA
• 13 Şubat 2021 - 16:03 • Son Güncelleme:
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Kahvenin güçlü bir antioksidan. Ölçüyü kaçırırsanız yan etkileri olur. Kahveyi, günde 2 fincanı geçmeyecek şekilde tüketin. Türk kahvesi veya filtre kahve öneriyorum.
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Kahveyi fazla kaçırmak kalbi yoruyor
Kahvenin karaciğer yağlanmasından, damarlardaki hasarı gidermeye kadar birçok faydası vardır. Ancak fazla içerseniz kalp ile ilgili sağlık sorunlarına yol açar
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