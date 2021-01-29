Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Anjiyodan sonra ne olacak? Hastaya anjiyo yapıldıktan sonra tıkalı damar stent ile açılabilir, daha az olsa da bazen baypas ameliyatı gerekebilir. Bundan sonraki takibinde hastanın sağ kalımı için temel nokta kalbin krizden aldığı hasardır. Bu nedenle kriz başladığı an ile damarı açılması arasındaki süre ne kadar kısa ise bundan sonrası hasta açısından o kadar daha olumlu seyreder. Bu aşamada hastaya yapılan ekokardiyografi adı verilen kalp ultrasonu ile kalbin kasılma gücü tespit edilip, bir nevi hasar tespit çalışması yapılır.