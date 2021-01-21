Kendiliğinden iyileşmezse 1 yaşına kadar ameliyat yapılmalı

Kasık fıtığında zamanında ameliyat olmazsa organ hasarı olabilir Halk arasında ‘bağırsak fıtığı’ olarak da bilinen kasık fıtığında ise kasık kanalı iç deliğinin karın içi organların kanala girmesine izin verecek kadar geniştir. Kanala giren organlar kanal içinde sıkışarak kangren gelişebileceğinden veya sıkışma sonucu testisler (yumurtalar) veya yumurtalıklar hasar görebileceğinden en erken zamanda (teşhis konulur konulmaz) ameliyat edilmelidir. Aksi takdirde bir organ hasarı kaçınılmazdır. Kasık fıtığında oluşan şişlik sadece kasık bölgesinde sınırlı kalabilir veya torbalara kadar uzana bilir. Bu ise fıtık kesesinin büyüklüğü ile ilişkili bir durumdur.