• 15 Şubat 2021 - 18:17 • Son Güncelleme:
Kıştan bahara: Zamansız ve sıcak hırka stilleri
Hırkalar yıllarca depresyon "item"i olarak kullanılsa da ona sarıldığınızda verdiği sıcacık histen çok daha fazlasını yarabileceği pek çok moda gurusu tarafından kanıtlandı. Son iki yıldır sokak stilimizin vazgeçilmez bir parçası olmaya başaran hırkalar, ev-ofis stilinde de hayat kurtarıcı bir parça oldu. Biz de bu yüzden size hırkayla yapabileceğiniz kombin önerilerini derledik. Şimdi alın, bahar boyunca giyin. - PEMBENAR ÖZEL
• 15 Şubat 2021 - 18:17 • Son Güncelleme:
1
Fransız stili
Bizim için birkaç sezonluk bir trend olabilir. Fransız kızları bu stilin de öncüsü. Kot pantolonun içine öylece sıkıştırılmış kırmızı bir hırka. Voila! (Fotoğraf: @adenorah)
3
5
7
9
11
12