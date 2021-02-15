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• 15 Şubat 2021 - 18:17 • Son Güncelleme:

Kıştan bahara: Zamansız ve sıcak hırka stilleri

Hırkalar yıllarca depresyon "item"i olarak kullanılsa da ona sarıldığınızda verdiği sıcacık histen çok daha fazlasını yarabileceği pek çok moda gurusu tarafından kanıtlandı. Son iki yıldır sokak stilimizin vazgeçilmez bir parçası olmaya başaran hırkalar, ev-ofis stilinde de hayat kurtarıcı bir parça oldu. Biz de bu yüzden size hırkayla yapabileceğiniz kombin önerilerini derledik. Şimdi alın, bahar boyunca giyin. - PEMBENAR ÖZEL

• 15 Şubat 2021 - 18:17 • Son Güncelleme:
1Fransız stili
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Fransız stili

Bizim için birkaç sezonluk bir trend olabilir. Fransız kızları bu stilin de öncüsü. Kot pantolonun içine öylece sıkıştırılmış kırmızı bir hırka. Voila! (Fotoğraf: @adenorah)

2Bejden şaşmayın

Bejden şaşmayın

Riske girmeden şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız bej bir hırkayla koyu renk kot pantolonu kombinleyin. Bir çift halka küpeyle tamamlayın. (Fotoğraf: @frannfyne)

3Çiçekli görünümler

Çiçekli görünümler

Biraz daha vintage bir görünüm arıyorsanız çiçek detayları modunuzu da kombininizi de anında yükseltebilir. Lucy Williams gibi çiçeklerle uyumlu bir çanta kullanmak akıllıca. (Fotoğraf: @lucywilliams02)

4Star hırkalar

Star hırkalar

Bazı hırkalar bir hırkadan çok daha fazlası. İnci düğmeler ve kabarık kollar oyunu tamamen değiştiriyor. Böyle bir hırkayla fazla çabaya ihtiyacınız yok. (Fotoğraf: @thatsaleaf)

5Yüksek bel midi kot etek stili

Yüksek bel midi kot etek stili

Crop hırkanızı bir tık daha seksi ve tarz hale getirmek için Ada'dan ders alabiliriz. Sezonun başka bir favorisi yüksek bel midi kot etekle crop hırkanızı birleştirerek bir moda ikonu gibi görünmeniz kaçınılmaz. (Fotoğraf: @ada_oguntodu)

6Bluz mu, hırka mı

Bluz mu, hırka mı?

Hırkanızla seksi bir görünüm yaratmak istiyorsanız doğru bedende bir hırkayı bir bluz gibi içine hiçbir şey giymeden giyebilir, dekoltenizi iddialı bir kolyeyle taçlandırabilirsiniz. (Fotoğraf: @ch.phr8ph)

7Feminen kızlar için renkli croplar

Feminen kızlar için renkli croplar

Biz bu pastel tonlarda hırka kombinini çok sade ve cici bulduk. Koluna taktığı uyumlu toka, düğme detayları ve küçük göbek dekoltesi sevimli, şık ve seksiyi bir arada toplamış. (Fotoğraf: @sorayabakhtiar)

8Çabasız tomboy görünümü

Çabasız "tomboy" görünümü

Kareli uzun bir hırka, paçaları katlanmış bol paça bir pantolon ve postallardan oluşan bir kombinle fazla çabaya ihtiyacınız yok. Dışarı çıkmaya hazırsınız. (Fotoğraf: @modestmira_)

9Yarısı açıkta bırakılmış düğmeler

Yarısı açıkta bırakılmış düğmeler

Yarısı açıkta bırakılmış düğmelerin salaşlığına bayılıyoruz. Bir de yüksek bel kotlarla hayal edin. (Fotoğraf: @smythsisters)

10Monokrom

Monokrom

Özellikle kış aylarında beyaz monokrom bir kombine dönüp iki kez bakmadan edemiyoruz. Ekstra lüks görünüm için altın takılarla kombinleyin. (Fotoğraf: @minnieknows)

11Hırka-bluz takımı

Hırka-bluz takımı

Pek çok marka bu yıl hırka-bluz takımları üretti ve oldukça ilgi gördü. Çok çeşitli kombinleyebileceğiniz gibi sıcacık da bir tercih. (Fotoğraf: @bubblyaquarius)

12Lüks ve zamansız: Krem-siyah-altın

Lüks ve zamansız: Krem-siyah-altın

Altın rengi düğmeli krem-siyah hırkaların her zaman lüks bir zarafeti var değil mi? (Fotoğraf: @abimarvel)

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