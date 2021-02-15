Kıştan bahara: Zamansız ve sıcak hırka stilleri

Bluz mu, hırka mı? Hırkanızla seksi bir görünüm yaratmak istiyorsanız doğru bedende bir hırkayı bir bluz gibi içine hiçbir şey giymeden giyebilir, dekoltenizi iddialı bir kolyeyle taçlandırabilirsiniz. (Fotoğraf: @ch.phr8ph)