Kivinin cildinize faydaları ve mükemmel cilt için ev yapımı kivi maskesi

Ev yapımı kivi maskesi tarifi Kivinin tek başına sunabileceği birçok faydası olsa da, muz ve yoğurt karışımı cildinizde harikalar yaratan harika bir kombinasyondur. Kivi, muz ve yoğurtlu yüz maskesi normal ve kuru ciltler için inanılmaz derecede iyi çalışır ve cildinizin nemlenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur.