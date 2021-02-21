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• 21 Şubat 2021 - 14:58 • Son Güncelleme:

Kivinin cildinize faydaları ve mükemmel cilt için ev yapımı kivi maskesi

Meyve sepetiniz, canlı ve ışıltılı bir cilt için ihtiyacınız olan tek şey. Özellikle önde gelen bir C vitamini kaynağı olan kivi, cildinize inanılmaz faydalar sağlar. İşte kivinin cildinize faydaları ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz kivi maskesi... - PEMBENAR ÖZEL

• 21 Şubat 2021 - 14:58 • Son Güncelleme:
1Hücre yenilenmesi yoluyla cildi gençleştirir
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Hücre yenilenmesi yoluyla cildi gençleştirir

Kivi, cildinizin sağlığını güçlendirmek ve canlandırmak için gerekli olan çeşitli besinler, özellikle C ve E vitaminleri ve çeşitli diğer antioksidanlar içerir. Meyve cildinizi nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olur, yeni cilt hücrelerinin üretimini sağlar, böylece cildinizi esnek ve genç kılar.

2Cildinize sağlıklı bir ışıltı katar

Cildinize sağlıklı bir ışıltı katar

C vitamini içerisindeki sitrik asit içeriği, cildinizi aydınlatmaya ve parlaklaştırmaya yardımcı olur.

3Cildinizi sıkılaştırır

Cildinizi sıkılaştırır

Kivi, cildinizi esnek ve sıkı tutmak için birlikte çalışan C ve E vitaminleriyle doludur. Bu vitaminler ciltteki kolajen üretimine yardımcı olur.

4Serbest radikallerle savaşır

Serbest radikallerle savaşır

Kivi, ciltteki serbest radikal hasarının etkilerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olan böylece yenilenme sürecini hızlandıran ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatan bir dizi antioksidan içerir.

5Sivilceyle savaşır

Sivilceyle savaşır

Kivi, sivilce ve lekelerle savaşmaya yardımcı olan ve ayrıca daha fazla çatlamayı önlemek için gözeneklerin görünümünü en aza indiren doğal anti-inflamatuar özellikler içerir.

6Cildinizi ölü derilerden arındırır

Cildinizi ölü derilerden arındırır

Kivi meyvesindeki siyah tohumlar doğal eksfoliantdır; ölü cilt hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olur, kusursuz ve pürüzsüz bir cilt sağlar.

7Ev yapımı kivi maskesi tarifi

Ev yapımı kivi maskesi tarifi

Kivinin tek başına sunabileceği birçok faydası olsa da, muz ve yoğurt karışımı cildinizde harikalar yaratan harika bir kombinasyondur. Kivi, muz ve yoğurtlu yüz maskesi normal ve kuru ciltler için inanılmaz derecede iyi çalışır ve cildinizin nemlenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur.

8Malzemeler:

Malzemeler:

1 kivi, 1 muz, 1 kaşık yoğurt

9Yapılışı:

Yapılışı:

Soyduğunuz kiviyi ve muzu bir kaba alıp ezin. 1 kaşık yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın. Yüzünüzü temizledikten sonra kivi maskesini güzelce yüzünüze uygulayın. Üzerine nemli bir kağıt havlu serin. 20 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Nazikçe kurulayıp nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

10Not:

Not:

Yumuşak, parlak ve kusursuz bir cilt için haftada bir bu maskeyi yapın. Maskeyi uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı kiviye alerjiniz olup olmadığından emin olun.

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