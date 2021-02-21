• 21 Şubat 2021 - 14:58 • Son Güncelleme:
Kivinin cildinize faydaları ve mükemmel cilt için ev yapımı kivi maskesi
Meyve sepetiniz, canlı ve ışıltılı bir cilt için ihtiyacınız olan tek şey. Özellikle önde gelen bir C vitamini kaynağı olan kivi, cildinize inanılmaz faydalar sağlar. İşte kivinin cildinize faydaları ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz kivi maskesi... - PEMBENAR ÖZEL
• 21 Şubat 2021 - 14:58 • Son Güncelleme:
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Hücre yenilenmesi yoluyla cildi gençleştirir
Kivi, cildinizin sağlığını güçlendirmek ve canlandırmak için gerekli olan çeşitli besinler, özellikle C ve E vitaminleri ve çeşitli diğer antioksidanlar içerir. Meyve cildinizi nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olur, yeni cilt hücrelerinin üretimini sağlar, böylece cildinizi esnek ve genç kılar.
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Ev yapımı kivi maskesi tarifi
Kivinin tek başına sunabileceği birçok faydası olsa da, muz ve yoğurt karışımı cildinizde harikalar yaratan harika bir kombinasyondur. Kivi, muz ve yoğurtlu yüz maskesi normal ve kuru ciltler için inanılmaz derecede iyi çalışır ve cildinizin nemlenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur.
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Yapılışı:
Soyduğunuz kiviyi ve muzu bir kaba alıp ezin. 1 kaşık yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın. Yüzünüzü temizledikten sonra kivi maskesini güzelce yüzünüze uygulayın. Üzerine nemli bir kağıt havlu serin. 20 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Nazikçe kurulayıp nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.
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