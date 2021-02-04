• 04 Şubat 2021 - 13:52 • Son Güncelleme:
Kıvrımlı kadınlar için en iyi 8 kış stili
Güzel kıvrımlarınızı ve vücut şeklinizi vurgularken, zaten sahip olduğunuz parçaları ekleyerek veya yenilikçi bir şekilde vurgulayarak görünümünüzü yeniden keşfetmenin bazı yaratıcı yolları var. Kış tarzınızı tam teçhizata sokmaya hazırsanız kıvrımlı kadınlar için en iyi 8 kış kıyafetine göz atın. - PEMBENAR ÖZEL
• 04 Şubat 2021 - 13:52 • Son Güncelleme:
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Şık tayt stili
Taytın fazla gündelik olduğunu veya sadece egzersiz için olduğunu düşünebilirsiniz ancak taytı doğru kombinlediğinizde şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Siyah taytları siyah topuklu ayakkabılar ve kolsuz bir paltoyla eşleştirmeyi deneyin. Kesinlikle bakışları üzerinize çekeceksiniz.
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"Business casual" etek stili
Etekler aynı zamanda ofiste iyi bir kış görünümü için harika seçeneklerdir. Bir dahaki sefere toplantı odasında iddialı bir etki bırakmak için, siyah etek ve topuklu, siyah baskılı gömlek ile tamamen siyah bir görünüm deneyin ve uzun siyah paltoyla tamamlayın. Bu görünüm, iş sonrası bir kokteyl durumuna da kolayca geçebilir.
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Sportif şık etek stili
Stilleri karıştırarak eğlenceli bir görünüm elde etmek için ikisiden farklı öğeler ekleyerek feminen ve sportif parçaları dengelemeyi deneyin. Bunu, gündelik bir bere gibi aksesuarları, "basic" bir eteğin üzerine kolları katlanmış uzun bir bomber ceketle birleştirerek yapabilirsiniz.
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Monokrom şıklık
Monokrom kesinlikle tüm hızıyla geri döndü ve kış gardırobunuza dahil etmek için müthiş bir tercih. Arkadaşlarla bir brunch veya şehirde bir gece geçirmek için harika, zarif ve şık bir görünüme sahip. Yumuşak bir allık veya pastel rengi, altın veya gümüş gibi çarpıcı bir ayakkabı rengiyle uyumlu bir etek ve üst ile eşleştirmeyi deneyin.
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