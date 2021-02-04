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• 04 Şubat 2021 - 13:52 • Son Güncelleme:

Kıvrımlı kadınlar için en iyi 8 kış stili

Güzel kıvrımlarınızı ve vücut şeklinizi vurgularken, zaten sahip olduğunuz parçaları ekleyerek veya yenilikçi bir şekilde vurgulayarak görünümünüzü yeniden keşfetmenin bazı yaratıcı yolları var. Kış tarzınızı tam teçhizata sokmaya hazırsanız kıvrımlı kadınlar için en iyi 8 kış kıyafetine göz atın. - PEMBENAR ÖZEL

• 04 Şubat 2021 - 13:52 • Son Güncelleme:
1Şık tayt stili
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Şık tayt stili

Taytın fazla gündelik olduğunu veya sadece egzersiz için olduğunu düşünebilirsiniz ancak taytı doğru kombinlediğinizde şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Siyah taytları siyah topuklu ayakkabılar ve kolsuz bir paltoyla eşleştirmeyi deneyin. Kesinlikle bakışları üzerinize çekeceksiniz.

2Klasik jean stili

Klasik jean stili

Rahat bir tarza sahip bir kıyafet arıyorsanız; boyfriend, yüksek bel, dar paça veya düz kesim iyi bir jean ile birçok tarz yaratabilirsiniz. Boğazlı bir bluz ile kısa bir ceket veya uzun bir trenç kotla deneyebilirsiniz.

3Günlük etek stili

Günlük etek stili

Etekler gardırobunuzun çok yönlü parçalarından bir tanesi. Cilveli, eğlenceli bir tarz arayışındaysanız, günlük desenli eteği bol bir kazak ve süet botlarla eşleştirebilirsiniz. Çabasız, havalı ve rahat.

4Business casual etek stili

"Business casual" etek stili

Etekler aynı zamanda ofiste iyi bir kış görünümü için harika seçeneklerdir. Bir dahaki sefere toplantı odasında iddialı bir etki bırakmak için, siyah etek ve topuklu, siyah baskılı gömlek ile tamamen siyah bir görünüm deneyin ve uzun siyah paltoyla tamamlayın. Bu görünüm, iş sonrası bir kokteyl durumuna da kolayca geçebilir.

5Sportif şık etek stili

Sportif şık etek stili

Stilleri karıştırarak eğlenceli bir görünüm elde etmek için ikisiden farklı öğeler ekleyerek feminen ve sportif parçaları dengelemeyi deneyin. Bunu, gündelik bir bere gibi aksesuarları, "basic" bir eteğin üzerine kolları katlanmış uzun bir bomber ceketle birleştirerek yapabilirsiniz.

6Seyahat şıklığı

Seyahat şıklığı

Özellikle stil katmanları yaratabileceğiniz kış aylarında, bir yolculuğa veya uçuşa hazırlanmak her zaman eğlencelidir. Bu modaya uygun görünümü ortaya çıkarmak için bir çift beyaz spor ayakkabıyı uzun bir ceket ve benzersiz bir şapkayla birleştirmeyi deneyin.

7Monokrom şıklık

Monokrom şıklık

Monokrom kesinlikle tüm hızıyla geri döndü ve kış gardırobunuza dahil etmek için müthiş bir tercih. Arkadaşlarla bir brunch veya şehirde bir gece geçirmek için harika, zarif ve şık bir görünüme sahip. Yumuşak bir allık veya pastel rengi, altın veya gümüş gibi çarpıcı bir ayakkabı rengiyle uyumlu bir etek ve üst ile eşleştirmeyi deneyin.

8Kış beyazı

Kış beyazı

Kışlık beyaz bir görünüm, kesinlikle güzel ve sakin bir zarafet yayan başka bir tek renkli görünümdür. Beyaz üzerine beyaz görünüm en iyi, renkler net olduğunda ve kıyafet cesur bir ifade parçasıyla eşleştirildiğinde elde edilir. Beyaz transparan bir üst, geniş paçalı pantolonlar ve kırmızı bir çanta veya desenli ceket içinde bir renk patlaması gibi bir kombinasyonla bu stili çıkarabilirsiniz.

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