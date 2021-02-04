Kıvrımlı kadınlar için en iyi 8 kış stili

Monokrom şıklık Monokrom kesinlikle tüm hızıyla geri döndü ve kış gardırobunuza dahil etmek için müthiş bir tercih. Arkadaşlarla bir brunch veya şehirde bir gece geçirmek için harika, zarif ve şık bir görünüme sahip. Yumuşak bir allık veya pastel rengi, altın veya gümüş gibi çarpıcı bir ayakkabı rengiyle uyumlu bir etek ve üst ile eşleştirmeyi deneyin.