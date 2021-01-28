• 28 Ocak 2021 - 17:27 • Son Güncelleme:
Kolajen peptit, kolajenden daha faydalı! Vücut kolay emiyor
Kolajen, son ayların en fazla konuşulan konularının başında geliyor. En büyük isteğimiz ise genelde cilt ve eklemlere sağladığı yararlar ile adından söz ettiren kolajeni vücudumuza en doğru şekilde almak. "Kolajenler büyük molekül ağırlıklarında olduklarından vücuttan emilimleri kolay değildir. Bu sebeple kolajenlerin parçalanmış halleri olan peptit formlarında alınması öneriliyor" diyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.Dr. Demirhan Dıraçoğlu, kolajen peptitler ile ilgili bakın neler söyledi
• 28 Ocak 2021 - 17:27 • Son Güncelleme:
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Sadece cilt ve eklemlere iyi gelmiyor
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, uzun yıllardır cilt ve eklemlerle anılan kolajen peptitlerin, bugün farklılaşan yaşam koşulları sebebiyle sahip olunan stres, anksiyete, uyku bozuklukları, kalp damar hastalıkları, unutkanlık ve odaklanma sorunları gibi birçok farklı sağlık probleminin anahtarı olduğunu anlattı.
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Yapılan çalışmalarla morina balığından elde edilen kolajen peptitlerin; eklem ve kemik rahatsızlıklarında ağrı ve iltihabı azaltıp kıkırdak dokusunu yenilediği, iltihap azaltıcı özellikleri sayesinde akne ve selülit tedavilerine destek olduğu, nemlendirme ve kırışıklık önleyici özellikleriyle yaraların kapanmasını hızlandırıp iz oluşumunu engellediği bulgularına ulaşıldı."
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Stres kaynaklı hastalıklar için de çok etkili
Gelincik balığından elde edilen kolajen peptitlerin, vücudun stres yanıtını düzenleyerek sakinleştirici görevi gördüğünü belirten Dıraçoğlu, bu sayede fibromiyalji ve migren gibi stres kaynaklı hastalıklar için etkili ve hızlı bir tedavi alternatifi oluşturduğunu ifade etti.
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