Kolajen peptit, kolajenden daha faydalı! Vücut kolay emiyor

Stres kaynaklı hastalıklar için de çok etkili Gelincik balığından elde edilen kolajen peptitlerin, vücudun stres yanıtını düzenleyerek sakinleştirici görevi gördüğünü belirten Dıraçoğlu, bu sayede fibromiyalji ve migren gibi stres kaynaklı hastalıklar için etkili ve hızlı bir tedavi alternatifi oluşturduğunu ifade etti.