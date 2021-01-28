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• 28 Ocak 2021 - 17:27 • Son Güncelleme:

Kolajen peptit, kolajenden daha faydalı! Vücut kolay emiyor

Kolajen, son ayların en fazla konuşulan konularının başında geliyor. En büyük isteğimiz ise genelde cilt ve eklemlere sağladığı yararlar ile adından söz ettiren kolajeni vücudumuza en doğru şekilde almak. "Kolajenler büyük molekül ağırlıklarında olduklarından vücuttan emilimleri kolay değildir. Bu sebeple kolajenlerin parçalanmış halleri olan peptit formlarında alınması öneriliyor" diyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.Dr. Demirhan Dıraçoğlu, kolajen peptitler ile ilgili bakın neler söyledi

• 28 Ocak 2021 - 17:27 • Son Güncelleme:
1Sadece cilt ve eklemlere iyi gelmiyor
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Sadece cilt ve eklemlere iyi gelmiyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, uzun yıllardır cilt ve eklemlerle anılan kolajen peptitlerin, bugün farklılaşan yaşam koşulları sebebiyle sahip olunan stres, anksiyete, uyku bozuklukları, kalp damar hastalıkları, unutkanlık ve odaklanma sorunları gibi birçok farklı sağlık probleminin anahtarı olduğunu anlattı.

2Neden kolajen peptit daha yararlı

Neden kolajen peptit daha yararlı?

Özellikle son 5 yılda yapılan 16 bin 500'den fazla çalışmanın, çözümün kolajen peptitlerde olduğunu gösterdiğini belirten Dıraçoğlu, "Vücudumuzda, hemen her dokuda bulunan protein olan kolajen peptitler, yaş aldıkça azalır.

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Dolayısıyla vücudun kolajen peptit ihtiyacını dışarıdan tamamlama ihtiyacı ortaya çıkar.

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Bunun için genellikle ilk olarak akıllara balık veya kelle paça gelir ama bu besinler yeterli olmaz.

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Kolajenler büyük molekül ağırlıklarında olduklarından vücuttan emilimleri kolay değildir.

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Bu sebepten uzmanlar, kolajenlerin parçalanmış halleri olan peptit formlarında alınmasını önerirler" ifadelerini kullandı.

7Kelle paçadaki kolajeni mide asidi parçalıyor

Kelle paçadaki kolajeni mide asidi parçalıyor

Prof.Dr. Demirhan Dıraçoğlu, kelle paça gibi yiyeceklerde kolajen bulunduğunu ancak mide asidinin bu kolajeni parçaladığını anlatarak şunları söyledi:

8Morina ve gelincik balıklarının derilerinden elde ediliyor

Morina ve gelincik balıklarının derilerinden elde ediliyor

"Bilimsel çalışmalar, vücudun ihtiyacı olan kolajenin, morina ve gelincik balıklarının derilerinden elde edilebildiğini gösterdi.

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Morina balığı içerdiği prolin, histidin, glisin ve hidroksiprolin aminoasit zincirleri ile özellikle eklem ve kemikler için eşsiz bir fayda sunar.

10Ağrı ve iltihaplanmayı da azaltıyor

Ağrı ve iltihaplanmayı da azaltıyor

Bu aminoasitler sayesinde kıkırdak onarımı için çok etkili olduğu bilinen kolajen peptitler, aynı zamanda ağrı ve iltihaplanmayı azaltmada da önemli rol oynar.

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Yapılan çalışmalarla morina balığından elde edilen kolajen peptitlerin; eklem ve kemik rahatsızlıklarında ağrı ve iltihabı azaltıp kıkırdak dokusunu yenilediği, iltihap azaltıcı özellikleri sayesinde akne ve selülit tedavilerine destek olduğu, nemlendirme ve kırışıklık önleyici özellikleriyle yaraların kapanmasını hızlandırıp iz oluşumunu engellediği bulgularına ulaşıldı."

12Stres kaynaklı hastalıklar için de çok etkili

Stres kaynaklı hastalıklar için de çok etkili

Gelincik balığından elde edilen kolajen peptitlerin, vücudun stres yanıtını düzenleyerek sakinleştirici görevi gördüğünü belirten Dıraçoğlu, bu sayede fibromiyalji ve migren gibi stres kaynaklı hastalıklar için etkili ve hızlı bir tedavi alternatifi oluşturduğunu ifade etti.

13Başka hangi faydaları var

Başka hangi faydaları var?

Prof.Dr. Dıraçoğlu, bunların yanı sıra kolajen peptitlerin hafıza ve odaklanma sorunları, alzaymır ve parkinson gibi hastalıkların önlenmesi ve ilerlemesini yavaşlatma, kalp ve damar sağlığı adına tansiyonun dengelenmesi ile damarlardaki yağ dengelerini düzenleyerek kolesterol seviyelerinin düşmesi gibi faydalar sağladığını kaydetti.

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