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• 19 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:

Kötü kokulu terlemeye yol açan 5 şaşırtıcı besin

Ter kokunuzu kontrol altına almak için her deodorantı ve sabunu denediniz ancak yine de burnunuza hoş gelmeyen kokular mı var? O zaman kötü vücut kokunuzun sebebini çözmek için buzdolabınızın içine iyice bakmanın zamanı gelmiş olabilir. Garip gelse de yediğiniz bir besin, ağız kokusundan daha fazlasına yol açabilir. Yani terinizin kötü kötü kokmasına sebep olan, onun kokusunu değiştiren bazı yiyecekler var. Baharatlar hatta gaz yapan sebzeler bile ter kokusu sıkıntınızın arkasındaki gerçek suçlu olabilir. Hazırsanız vücut kokusuna yol açan bu 5 besini açıklıyoruz…-MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 19 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
11) Brokoli, lahana ve karnabahar
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1) Brokoli, lahana ve karnabahar

Turpgiller bağırsak sağlığınız için iyi olabilir ancak ter kokunuz üzerindeki etkisi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Brokoli, lahana ve karnabahar gibi sebzeler, ter bezlerinize gidip vücut kokusuna neden olabilecek kötü kokulu kükürt salgılarlar.

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Bu da tüm vücudunuzdan dalga dalga kötü kokular yükselmesine sebep olur. Beslenme uzmanlarına göre bu sebzeler vücut kokuları için çifte sorundur.

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Sadece kükürt açısından zengin ve merkaptan (iğrenç kokulu renksiz bir gaz) haline gelmekle kalmazlar, aynı zamanda rafinoz adı verilen bir tür lif içerirler.

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Bu lif bağırsakta parçalanmaz. Sonuç olarak ise bakteriyel fermantasyon kaynaklı kokulu gaz üretimi ortaya çıkar.

52) Kırmızı et

2) Kırmızı et

Vejetaryen bir beslenme biçiminin ter kokunuz üzerinde şaşırtıcı bir etkisi olabilir. 2006 yılında yayınlanan bir araştırma, etsiz diyet uygulayan erkeklerin kırmızı ete düşkün olanlara göre çok daha hoş koktuğunu belirledi.

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Kadınlar ter örneklerinin çekiciliğini değerlendirmek zorundaydı ve et içermeyen ter, ezici şekilde galip geldi. Bunun arkasındaki olası neden, kırmızı etin sindirilmesinin daha zor olmasıydı.

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Kırmızı etin sindirim sisteminde bıraktığı kalıntılar, sonunda kötü kokulara ve ter yoluyla salınan toksinlere neden olur.

83) Çemen otu

3) Çemen otu

Çemen otunun kan şekeri ve kan yağlarını düşürmek de dahil olmak üzere sağlık için pek çok yarara sahip olduğu kanıtlanmıştır.

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Ancak tohumları ve yaprakları genellikle yemek pişirmede ve ilaç yapımında kullanılan bitkinin, belli bir kokusu vardır.

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Bu kokudan sorumlu bileşen olan sotolon vücuttan değişmeden geçtiği için ter ve idrarla atılır. Bu kokudan kurtulmanın tek yolu ise çemen otu ve çemen otu içeren pastırma vb. gibi yiyecekleri yemekten vazgeçmektir.

114) Balık

4) Balık

Balık, kalp sağlığı için faydalı tüm omega-3 yağ asitleri içermesi nedeniyle sağlıklı beslenme biçimi denildiğinde akla ilk gelen gıdalardan biridir. Ancak vücut ve ter kokusu söz konusu olduğunda, bazı insanların deniz ürünlerinden uzak durması gerekir.

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Deniz ürünleri temel vitamin kolin yönünden zengin diğer yiyeceklerle birlikte - inek sütü, yumurta, fasulye, çikolata ve yer fıstığı gibi - trimetilaminüri (balık kokusu sendromu) denilen bir duruma yol açabiliyor.

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Bu sendrom, kolini parçalamakta genetik yetersizliği olan kişilerde ortaya çıkıyor ve bu da güçlü bir balık kokusuna neden oluyor. Tek tedavi ise tüm bu yiyeceklerden uzak durmak.

145) Kahve

5) Kahve

Bu haber tam anlamıyla berbat: Sevgili sabah kahveniz sadece nefesinizi değil,, aynı zamanda koltuk altlarınızı da kokutabilir.

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Araştırmalar, kahvede bulunan kafeinin ter bezlerinizi harekete geçirdiğini ve aşırı terlemeye, dolayısıyla da vücut kokusuna neden olduğunu göstermiştir.

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Kafeinsiz kahveye veya daha az kafeinli çaya geçmek terleme probleminize yardımcı olabilir.

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Kafein alımınızı azaltmak ter kokunuzun önüne geçemiyorsa son olarak kafeini tamamen kesmek zorunda kalabilirsiniz.

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