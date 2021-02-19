• 19 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
Kötü kokulu terlemeye yol açan 5 şaşırtıcı besin
Ter kokunuzu kontrol altına almak için her deodorantı ve sabunu denediniz ancak yine de burnunuza hoş gelmeyen kokular mı var? O zaman kötü vücut kokunuzun sebebini çözmek için buzdolabınızın içine iyice bakmanın zamanı gelmiş olabilir. Garip gelse de yediğiniz bir besin, ağız kokusundan daha fazlasına yol açabilir. Yani terinizin kötü kötü kokmasına sebep olan, onun kokusunu değiştiren bazı yiyecekler var. Baharatlar hatta gaz yapan sebzeler bile ter kokusu sıkıntınızın arkasındaki gerçek suçlu olabilir. Hazırsanız vücut kokusuna yol açan bu 5 besini açıklıyoruz…-MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 19 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
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1) Brokoli, lahana ve karnabahar
Turpgiller bağırsak sağlığınız için iyi olabilir ancak ter kokunuz üzerindeki etkisi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Brokoli, lahana ve karnabahar gibi sebzeler, ter bezlerinize gidip vücut kokusuna neden olabilecek kötü kokulu kükürt salgılarlar.
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5) Kahve
Bu haber tam anlamıyla berbat: Sevgili sabah kahveniz sadece nefesinizi değil,, aynı zamanda koltuk altlarınızı da kokutabilir.
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