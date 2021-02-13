• 13 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
Kovid-19'a yakalananlarda görülen şaşırtıcı 7 nörolojik sinyal
Kovid-19 nörolojik belirtilerle de kendini gösterebiliyor. Baş ağrısı, tat ve koku alamama, baş dönmesi, dengesizlik, görme kayıpları, bilinç bulanıklığı veya kaybı, ani gelişen unutkanlık, felçler, el ve ayaklarda ilerleyici kuvvet kaybı ve uyuşma, nöropatik ağrı gibi nörolojik belirtiler de Kovid-19 enfeksiyonunun ilk sinyali olabilir! Hastalığın nörolojik belirtilerinin toplum tarafından tanınması, hastaların tedavi olanaklarına zaman kaybetmeden ulaşmalarında ise en önemli faktör. Kovid-19’un 7 nörolojik sinyali ve nörolojik hastalıklar açısından Kovid-19 ile ilgili tüm merak edilenleri uzmanlarından derledik... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 13 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
1
Kovid-19'un nörolojik sistem üzerinde yarattığı etki tüm dünyada en merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Kovid-19'un birtakım nörolojik belirtiler ile göstermesi ise bu süreçte çok araştırıldı, çok tartışıldı. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya, Kovid-19’un 7 nörolojik sinyalini şöyle açıkladı:
2
1-Şiddetli baş ağrısı
Baş ağrısı Kovid-19’un oldukça yaygın görülen belirtilerinden birini oluşturuyor. Öyle ki hastalarda görülme sıklığı yüzde 40’a kadar yükselebiliyor.
7
9
11
13
15
17
19
7- Tat ve koku kaybı
Kovid-19 enfeksiyonunun başka bulguları olmadan; tek belirtisi olarak tat ve koku kaybı gelişebiliyor.
21
23
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Burcu Örmeci de Kovid-19 koronavirüs enfeksiyonunda görülen nörolojik problemler ve nörolojik hastalıklara sahip kişilerin neler yaşayacağı ve neler yapması konusunda tüm merak edilen soruları cevaplandırdı. İşte o sorular:
25
Kovid-19 geçiren kişilerde inme yani felç görülüyor mu?
İnme görülme oranı, Kovid-19’lu hastalarda normalden yaklaşık 3-6 kat daha fazladır. Akut inme, Kovid-19’u ağır atlatan özellikle yaşlı, hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı ve obezite gibi risk faktörleri olan hastalarda görülüyor.
27
29
31
33
39