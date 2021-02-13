Kovid-19'a yakalananlarda görülen şaşırtıcı 7 nörolojik sinyal

5-Uyku bozuklukları Kovid-19 çevresel ve sosyal koşullara bağlı olarak uyku ve uyanıklık ritminin bozukluğu gibi uykuyla ilişkili hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi, daha önce var olan uyku hastalıklarının kötüleşmesine de yol açabiliyor.