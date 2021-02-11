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• 11 Şubat 2021 - 01:18 • Son Güncelleme:

Kuru ciltlerin mutlaka kullanması gereken 6 ürün

Kuru cilt yapısı olduğumuzdan daha yorgun ve daha yaşlı görünmemize neden olabilir. Kuru cilt, ihtiyaç duyduğu nemi yapısında tutamadığı için birçok cilt problemine davetiye çıkarır. İşte kuru cilt yapısına sahip kişilerin mutlaka kullanması gereken 6 ürün...

• 11 Şubat 2021 - 01:18 • Son Güncelleme:
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Hidrasyon, sağlıklı bir cilt için en önemli faktördür. Çevresel faktörlerden basit cilt bakımı hatalarına kadar her şey cildimizin kurumasına neden olabilir.

2Nemlendiriciler

Nemlendiriciler

Nemi hapseden ve cildin yüzeyini nemlendiren ürünler, cildi beslemek için ona ihtiyaç duyduğu nemi geri kazandırmaya yardımcı olabilir.

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Yüzünüzü günde en az iki kez temizledikten sonra mutlaka nemlendirmelisiniz. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici bulduktan sonra onu cilt bakım rutininizin temeli haline getirin.

4Cilt temizleyicilere dikkat

Cilt temizleyicilere dikkat

Cildinizde zaten nem yoksa, sert bir temizleyici kullanmak veya cildinizi sıcak suyla yıkamak yüzünüzü gerekli doğal yağlardan yoksun bırakabilir.

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Bu nedenle kuru ciltler mutlaka durulama gerektirmeyen ve cildi çok yormayan yumuşak yapıdaki temizleme ürünlerini tercih etmelidir.

6BB Krem

BB Krem

BB krem, pigmentli formülü ile cilt renginizi eşitlemeye çalışırken hyaluronik asit ve kafein gibi bileşenler cilt görünümünü canlandırmaya ve cildi nemlendirmeye yardımcı olur.

7Maskeler

Maskeler

Nemlendirici yüz maskeleri ile yüzünüze enerji verin. İster kağıt ister krem ​​maske olsun, hyaluronik asit gibi yüksek nemlendirici özelliğe sahip bileşenler ile formüle edilmiş maskeleri tercih edin.

8Jel kremler

Jel kremler

Jel-krem nemlendiriciler, cildin nem bariyerini güçlendirmeye yardımcı olmak için gliserin ve yüksek su içeriği ile formüle edilmiştir. Cildi nemlendirirken ince çizgiler ve yaşlanmanın görünümü ile savaşmakta da oldukça başarılıdır.

9Gece kremi

Gece kremi

Kuru cilt yapısına sahip kişiler gece boyunca nem bariyerini korumak için gece kremlerinden yararlanabilirler. Hyaluronik asit ile formüle edilmiş bir gece kremi, cildin görünümünü canlandırmaya ve nemi geri kazanmaya yardımcı olabilir.

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