• 11 Şubat 2021 - 01:18 • Son Güncelleme:
Kuru ciltlerin mutlaka kullanması gereken 6 ürün
Kuru cilt yapısı olduğumuzdan daha yorgun ve daha yaşlı görünmemize neden olabilir. Kuru cilt, ihtiyaç duyduğu nemi yapısında tutamadığı için birçok cilt problemine davetiye çıkarır. İşte kuru cilt yapısına sahip kişilerin mutlaka kullanması gereken 6 ürün...
• 11 Şubat 2021 - 01:18 • Son Güncelleme:
1
Hidrasyon, sağlıklı bir cilt için en önemli faktördür. Çevresel faktörlerden basit cilt bakımı hatalarına kadar her şey cildimizin kurumasına neden olabilir.
3
5
7
9