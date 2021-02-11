Kuru ciltlerin mutlaka kullanması gereken 6 ürün

Jel kremler Jel-krem nemlendiriciler, cildin nem bariyerini güçlendirmeye yardımcı olmak için gliserin ve yüksek su içeriği ile formüle edilmiştir. Cildi nemlendirirken ince çizgiler ve yaşlanmanın görünümü ile savaşmakta da oldukça başarılıdır.