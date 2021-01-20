Mide kanserinin göz ardı edilen 6 kritik belirtisi- Mide kanserinde immünoterapi

Mide kanseri tedavisindeki bu gelişmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Faysal Dane, “Bugün elimizde var olan çalışma sonuçlarıyla hangi hastanın tedaviye cevap vereceği tam bilinmese de, bazı testlerle bunları önceden belirlemek ve hangi hastanın immünoterapi için iyi bir aday olduğunu tahmin etmek mümkün oluyor.