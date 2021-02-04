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• 04 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:

Omurga sağlığını korumanın 8 yolu

Omurga, vücudun sağlıklı şekilde çalışmasını ve dik durmasını sağlayan en önemli kemik yapısıdır. Omurga sağlığı, gerek içerisinde yer alan iç organların yapısını korumak, gerekse de ona bağlı olan kas ve bağların sağlamlığı için çok önemlidir.

• 04 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
1
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Omurga sağlığı hakkında bilgi veren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi: “Yaş dönemlerine göre, gerek eğitim gerekse iş ortamının getirdiği stresler, zorlamalar, aşırı yüklenmeler omurga üzerinde yıpratıcı etkilere yol açabiliyor” dedi. Tüm zorlamalar karşısında, omurga sağlığını korumanın basit yollarını noktalarını anlatan Yalım önerilerini şöyle sıraladı:

2

Omurganın en temel koruyucu yöntemi uygun duruştur. Gerek okulda yada işte, gerekse de evde mümkün olabildiğince dik ve düz duruşu korumak önemlidir.

3

Özellikle fiziksel iş kolları omurga üzerinde ciddi travmalar yaratırlar ve dinlenmiş bir vücut bu travmaları karşılamak için olmazsa olmazdır.

4

Çalışma koltuğu, yatak ve salon oturma gruplarını seçerken, aşırı yumuşak ve rahat olanlar bize ne kadar uygun görünseler de, omurgamızı aşırı yüklere maruz bırakacaklardır. Biraz rahatsız, ama omurgayı daha iyi destekleyen seçimler önemlidir.

5

İyi beslenmek, kilo kontrolü ve kemikler için önemli mineralleri almak, sağlıklı omurganın en temel ihtiyaçlarındandır.

6

Düzenli ve sürekli egzersizler, yürüyüşler, yüzme ve mat sporları omurgayı destekleyen kas ve bağ yapısı için önemlidir.

7

Kuvvet egzersizleri kadar, hatta daha da önemli olan germe egzersizleri yapılmalı ve duruş eğitimleri alınabilir.

8

Erken ve geç yaş dönemleri omurganın en hassas olduğu zamanlardır. Bu dönemlerde, postür (duruş) farkındalığı ağrısız yaşamın anahtarıdır.

9

Kısaca yukarıdaki basit birkaç yöntemin yanı sıra, aslında en önemli koruma yöntemi, iyi beslenmek, iyi uyumak ve zinde kalmaktır

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