Omurga sağlığını korumanın 8 yolu

Çalışma koltuğu, yatak ve salon oturma gruplarını seçerken, aşırı yumuşak ve rahat olanlar bize ne kadar uygun görünseler de, omurgamızı aşırı yüklere maruz bırakacaklardır. Biraz rahatsız, ama omurgayı daha iyi destekleyen seçimler önemlidir.