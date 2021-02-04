• 04 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
Omurga sağlığını korumanın 8 yolu
Omurga, vücudun sağlıklı şekilde çalışmasını ve dik durmasını sağlayan en önemli kemik yapısıdır. Omurga sağlığı, gerek içerisinde yer alan iç organların yapısını korumak, gerekse de ona bağlı olan kas ve bağların sağlamlığı için çok önemlidir.
• 04 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
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Omurga sağlığı hakkında bilgi veren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi: “Yaş dönemlerine göre, gerek eğitim gerekse iş ortamının getirdiği stresler, zorlamalar, aşırı yüklenmeler omurga üzerinde yıpratıcı etkilere yol açabiliyor” dedi. Tüm zorlamalar karşısında, omurga sağlığını korumanın basit yollarını noktalarını anlatan Yalım önerilerini şöyle sıraladı:
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