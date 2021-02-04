Pandemi döneminde sağlıklı beslenme tüyoları

Bağırsaklarınıza iyi bakın! Son dönemin en çok üzerinde durulan organı bağırsaklar, kilo kontrolü ve sağlıklı zihin içinde yapısında önemli bir yeri var. Yağ içeriği çok yüksek olan besinler tüketmek bağırsak florasındaki iyi bakterilerin azalmasına neden oluyor. Bu da duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen seratoninin yüzde 90’ı bağırsaklarda üretiliyor.