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• 04 Şubat 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:

Pandemi döneminde sağlıklı beslenme tüyoları

Pandemi nedeniyle evde kalmak ve hareketsiz yaşam tarzı bir yandan kilo almamıza diğer yandan da fazla kilolar nedeniyle duygusal olarak olumsuz etkilenmemize neden oluyor. Sağlıklı beslenmek hem Covid-19’dan korunmaya, hastalığın daha kolay atlatılmasına hem de bu olumsuz duyguları önlemeye yardımcı oluyor. Peki, pandemi kilolarını önlemek için ne yapmalı, hangi besinleri tercih etmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül konu hakkında bilgiler verdi.

• 04 Şubat 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:
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Beden kitle indeksinin her birimlik artışının Covid-19 hastalığını daha şiddetli geçirme riskini de yüzde 12 oranında yükselttiğini gösteren bilimsel çalışmalar aynı zamanda obez kişilerin hastanede kalma sürelerinin de daha uzun olduğunu ortaya koyuyor.

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Kış mevsiminde pandeminin yanı sıra günlerin kısalması, hava koşullarına bağlı hareketsizlik ve su tüketimin azalması da kilo almaya neden olabiliyor.

3Kahvaltıyı atlamayın

Kahvaltıyı atlamayın!

Sağlıklı beslenmenin temeli kahvaltıdır. Kahvaltı öğününü atlamak, gün içinde fark etmeden gün içinde fazla enerji alınmasına, bel çevresinde artışa, dengesiz beslenmeye, sağlıklısız yeme eğilimine, diğer öğünlerin aksamasına veya geçikmesine, gece açlığının oluşmasına, açlık insülin seviyesinin ve kolestrolün artasına neden olabileceği gibi, beden kitle indeksinin artmasıyla kilo almanıza da yol açabilir.

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1998-2016 yılları yapılan 6 çalışma da hiç kahvaltı yapmayanların yapanlara göre diyabete yakalanma riskinin yüzde 32 daha fazla olduğunu gösteriyor. Kahvaltının içeriği de bu noktada büyük önem taşıyor.

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Günün ilk öğünü kaliteli protein içeriğine sahip yumurta, peynir, süt, zeytin, yağlı tohumlar, tam tahıl ekmekleri veya gevrekleri ile mevsiminde taze sebze ve meyvelerden oluşması gerekiyor.

6D vitamininiz eksik olmasın

D vitamininiz eksik olmasın

Metabolizmanın sağlıklı çalışması çin vitamin ve minerallere önem vermek gerekiyor. Açlık hissi ve aşırı besin tüketimine neden olan insülin direnci ile D vitamini yetersizliği arasında ilişki bulunduğunu gösteren bilimsel çalışmalar bulunuyor.

7Egzersiz mutluluk veriyor

Egzersiz mutluluk veriyor

2018 yılında 252 kadın üzerinde yapılan bir çalışma, düzenli egzersiz yapanların yapmayanlara göre beslenme, fiziksel aktivite, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi alanlarında daha iyi olduğunu ortaya koyuyor.

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Bu dönemde yaşanılan duygu durum değişiklikleri ve kilo kontrolü için mutlaka düzenli egzersize önem verin. Egzersiz, mutluluk hormonunun salınımını destekler. Evin içinde hareketi artırın. Haftada 3 gün 15-45 dakika yürüyüş, depresyonu önlemede etkilidir.

9Bağırsaklarınıza iyi bakın

Bağırsaklarınıza iyi bakın!

Son dönemin en çok üzerinde durulan organı bağırsaklar, kilo kontrolü ve sağlıklı zihin içinde yapısında önemli bir yeri var. Yağ içeriği çok yüksek olan besinler tüketmek bağırsak florasındaki iyi bakterilerin azalmasına neden oluyor. Bu da duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen seratoninin yüzde 90’ı bağırsaklarda üretiliyor.

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Örneğin Alzheimer hastalığından korunmada etkisi bulunan asetil kolin (sinir sisteminde görev yapan bir molekül) de bağırsaklarda üretiliyor. Bunun gibi, bağırsakta üretilen bazı maddeler, genel sağlığımız için çok yararlı.

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O nedenle bağırsak sağlığı için lifli gıdaların tüketilmesine ve günde 3-5 porsiyon meyve-sebze yemeye özen gösterin. Ancak günlük ihtiyacın üzerinde meyve yemek de kilo aldırabileceğinden porsiyon kontrolü yapmak gerekiyor.

12Doğru karbonhidrat kilo verdirir

Doğru karbonhidrat kilo verdirir!

Kilo vermek isteyenlerin ilk adımı ekmek yemeyi bırakmak oluyor. Ancak doğru karbonhidrat tüketiminin kilo aldırmak bir yana kilo kaybına destek olduğu da bilinmelidir.

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Tam tahıllı gıdalar; kan şekerinin dengelenmesine, B ve E vitaminleri, çinko, bakır, magnezyum ve çeşitli antioksidanlardan faydalanmanıza, kalbiniz korumanıza, lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına destek olur.

14Pişirme şekline dikkat

Pişirme şekline dikkat!

Dikkat edilmesi gereken konular arasında ise besinlerin pişirilmesi geliyor. Uzun süre pişirmek mineral ve vitamin kaybına neden oluyor. Kızartma yerine buharda ya da fırında pişirmek, sebzeleri çiğ tüketmek içeriğindeki besin öğelerinden daha çok yararlanması sağlıyor.

15Meyvenin kabuklarını soymayın

Meyvenin kabuklarını soymayın

Ayrıca pek çok meyvenin en çok vitamin ve mineral içeren kısmı yüzeylerine yakın yerlerinde olmaktadır. Kabukları ile yenilebilen meyveleri kabuklarını iyice yıkayıp kimyasal koruyuculardan arındırdıktan sonra kabukları ile yemeyi tercih edebilirsiniz.

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