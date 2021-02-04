• 04 Şubat 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:
Pandemi döneminde sağlıklı beslenme tüyoları
Pandemi nedeniyle evde kalmak ve hareketsiz yaşam tarzı bir yandan kilo almamıza diğer yandan da fazla kilolar nedeniyle duygusal olarak olumsuz etkilenmemize neden oluyor. Sağlıklı beslenmek hem Covid-19’dan korunmaya, hastalığın daha kolay atlatılmasına hem de bu olumsuz duyguları önlemeye yardımcı oluyor. Peki, pandemi kilolarını önlemek için ne yapmalı, hangi besinleri tercih etmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül konu hakkında bilgiler verdi.
• 04 Şubat 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:
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Beden kitle indeksinin her birimlik artışının Covid-19 hastalığını daha şiddetli geçirme riskini de yüzde 12 oranında yükselttiğini gösteren bilimsel çalışmalar aynı zamanda obez kişilerin hastanede kalma sürelerinin de daha uzun olduğunu ortaya koyuyor.
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Kahvaltıyı atlamayın!
Sağlıklı beslenmenin temeli kahvaltıdır. Kahvaltı öğününü atlamak, gün içinde fark etmeden gün içinde fazla enerji alınmasına, bel çevresinde artışa, dengesiz beslenmeye, sağlıklısız yeme eğilimine, diğer öğünlerin aksamasına veya geçikmesine, gece açlığının oluşmasına, açlık insülin seviyesinin ve kolestrolün artasına neden olabileceği gibi, beden kitle indeksinin artmasıyla kilo almanıza da yol açabilir.
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Bağırsaklarınıza iyi bakın!
Son dönemin en çok üzerinde durulan organı bağırsaklar, kilo kontrolü ve sağlıklı zihin içinde yapısında önemli bir yeri var. Yağ içeriği çok yüksek olan besinler tüketmek bağırsak florasındaki iyi bakterilerin azalmasına neden oluyor. Bu da duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen seratoninin yüzde 90’ı bağırsaklarda üretiliyor.
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