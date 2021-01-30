Saç boyalarındaki bu maddeye dikkat! Yüzde alerjik reaksiyon yaratıyor

Saç boyası çeşitlerinin hepsi alerji yapar mı? Bu durum, kişiden kişiye göre değişmektedir. Ancak cilt sağlığı ve alerji açısından en riskli olan iki çeşit boya vardır. Bunlar organik ve kalıcı saç boyalarıdır. Organik boyalar genellikle hamilelik dönemlerinde kadınların en çok tercih ettiği boya çeşitlerindendir. Bu boyalar, toz veya sıvı halde kullanılmaktadır. Saçta kalma süresi daha uzun olduğu için yan etkileri ve alerjiye maruz kalma ihtimali daha yüksektir.