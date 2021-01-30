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• 30 Ocak 2021 - 09:33 • Son Güncelleme:

Saç boyalarındaki bu maddeye dikkat! Yüzde alerjik reaksiyon yaratıyor

Londra’da yaşayan ve saç tasarım hizmeti veren Kuaför Samet Zili, saç boyatma işlemleri sırasında yaşanabilecek alerji gibi durumlarla karşılaşmamaları için kadınları uyardı. İşte detaylar...

• 30 Ocak 2021 - 09:33 • Son Güncelleme:
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Saçlarında beyaz görmek her kadının korkulu rüyasıdır. Kadınlar, beyaz saç gördüğünde veya kendileri bir değişim yapmak istediğinde ilk olarak saç boyatmak için kuaföre giderler.

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Saç boyama sonrası kişiler saç derisinde ve yüzde kızarıklıklar, göz çevresinde şişlik, deride yanma gibi alerjik durumlarla karşılaşabilirler. Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için herkesin konuya hassasiyetle yaklaşması gerekmektedir.

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Kullanılan saç boyaların içerisindeki maddeler, ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanılan saç boyalarının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve kaliteli ürünler olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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Özellikle; çok erken yaşlarda başlayan veya bir ayda birkaç defa yapılan saç boyatma işlemleri, deri dâhil bütün vücutta alerjik durumların görülme ihtimalini artırıyor. Kalitesiz ürün satın alınarak evde yapılan saç boyama işlemlerinde de bu gibi sağlık sorunları ile karşılaşılması ihtimali yüksektir.

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Saç rengini sarıya boyatmak isteyen kadınlar açıcı uyguluyor ama bu durum deriye zarar veriyor. Ayrıca saçın canlılığı, parlaklığı azalıyor ve yıpranma süreci başlıyor.

6Saç boyasının ve saç açıcısın sebep olduğu alerjiler nasıl belirti verir

Saç boyasının ve saç açıcısın sebep olduğu alerjiler nasıl belirti verir?

Boyama işlemi esnasında veya sonrasında; boyanın yüze değdiği yerlerde, göz çevresinde ve kulak arkasında kızarıklık, kafa derisinde veya vücudun diğer kısımlarında pullanma, kaşıntı ve ödem gibi şikâyetleriniz varsa, kullandığınız boyanın alerji yapmış olma ihtimali çok yüksek.

7Alerjiye sebep olan PDP maddesi

Alerjiye sebep olan PDP maddesi

Saç boyalarında alerjiye sebep olan etken madde PDP (Parafenilendiamin), aynı zamanda geçici yapılan dövmelerde de mevcuttur. Bazı hassas cilde sahip olan kişilerde PDP maddesi, cilt ile 2. Kez temas ettiğinde alerji de başlamış olur.

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O bölgede kızarıklık, sulanma ve kaşıntı görülebilir. Daha sonra bu bölgelerin enfeksiyon kapma riski de çok yüksektir. Bu yüzden kadınlar profesyonel kuaförler ile çalışmalıdır.

9Saç boyası çeşitlerinin hepsi alerji yapar mı

Saç boyası çeşitlerinin hepsi alerji yapar mı?

Bu durum, kişiden kişiye göre değişmektedir. Ancak cilt sağlığı ve alerji açısından en riskli olan iki çeşit boya vardır. Bunlar organik ve kalıcı saç boyalarıdır. Organik boyalar genellikle hamilelik dönemlerinde kadınların en çok tercih ettiği boya çeşitlerindendir. Bu boyalar, toz veya sıvı halde kullanılmaktadır. Saçta kalma süresi daha uzun olduğu için yan etkileri ve alerjiye maruz kalma ihtimali daha yüksektir.

10Doğal saç rengini korumak önemli

Doğal saç rengini korumak önemli

Vücut ve saç sağlığı için, olası alerji risklerinden korunmak için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle saçınızı mümkünse doğal renginde kullanmak, hem genel vücut sağlığınız, hem saç derisine boya temas etmeden yapılan teknik balyajdır. Amerika ve Avrupa'da en çok kullanılan saç boyama tekniğidir. Modern çağa uygun bir görünüm için de tercih edilmektedir.

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Kadınlar saçlarını boyatmadan önce hem sağlıkları hem de en iyi saç bakımı için eğitimli kuaförleri tercih etmelidir. Ayrıca gittiğiniz bir kuaför salonunda saç tasarımcınızın belgelerini sorun, kullandıkları ürünlerin markalarını ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup olmadığını öğrenin. Belgesi olmayan, merdiven altı kuaförlerde yapılacak saç boyatma işlemleri geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabilir.

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