• 30 Ocak 2021 - 09:33 • Son Güncelleme:
Saç boyalarındaki bu maddeye dikkat! Yüzde alerjik reaksiyon yaratıyor
Londra’da yaşayan ve saç tasarım hizmeti veren Kuaför Samet Zili, saç boyatma işlemleri sırasında yaşanabilecek alerji gibi durumlarla karşılaşmamaları için kadınları uyardı. İşte detaylar...
• 30 Ocak 2021 - 09:33 • Son Güncelleme:
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Saçlarında beyaz görmek her kadının korkulu rüyasıdır. Kadınlar, beyaz saç gördüğünde veya kendileri bir değişim yapmak istediğinde ilk olarak saç boyatmak için kuaföre giderler.
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Özellikle; çok erken yaşlarda başlayan veya bir ayda birkaç defa yapılan saç boyatma işlemleri, deri dâhil bütün vücutta alerjik durumların görülme ihtimalini artırıyor. Kalitesiz ürün satın alınarak evde yapılan saç boyama işlemlerinde de bu gibi sağlık sorunları ile karşılaşılması ihtimali yüksektir.
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Saç boyasının ve saç açıcısın sebep olduğu alerjiler nasıl belirti verir?
Boyama işlemi esnasında veya sonrasında; boyanın yüze değdiği yerlerde, göz çevresinde ve kulak arkasında kızarıklık, kafa derisinde veya vücudun diğer kısımlarında pullanma, kaşıntı ve ödem gibi şikâyetleriniz varsa, kullandığınız boyanın alerji yapmış olma ihtimali çok yüksek.
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Saç boyası çeşitlerinin hepsi alerji yapar mı?
Bu durum, kişiden kişiye göre değişmektedir. Ancak cilt sağlığı ve alerji açısından en riskli olan iki çeşit boya vardır. Bunlar organik ve kalıcı saç boyalarıdır. Organik boyalar genellikle hamilelik dönemlerinde kadınların en çok tercih ettiği boya çeşitlerindendir. Bu boyalar, toz veya sıvı halde kullanılmaktadır. Saçta kalma süresi daha uzun olduğu için yan etkileri ve alerjiye maruz kalma ihtimali daha yüksektir.
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Doğal saç rengini korumak önemli
Vücut ve saç sağlığı için, olası alerji risklerinden korunmak için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle saçınızı mümkünse doğal renginde kullanmak, hem genel vücut sağlığınız, hem saç derisine boya temas etmeden yapılan teknik balyajdır. Amerika ve Avrupa'da en çok kullanılan saç boyama tekniğidir. Modern çağa uygun bir görünüm için de tercih edilmektedir.
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