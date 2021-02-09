DHA
• 09 Şubat 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
Salgın döneminde en çok ev yemekleri tüketin!
Koronavirüs salgını döneminde yaşam alışkanlıklarımız değişti. Evde geçirilen vakit arttı. Buna karşılık hareketsiz kalan pek çok kişinin beslenme alışkanlığı bozulurken toplumda obezite arttı. Diyetisyen Derya Zünbülcan, koronavirüs sürecinde kilo kontrolünü sağlamak için tencere yemeği pişirilmesini önerdi. Zünbülcan, Tüketilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Kızartmalar sınırlı tutulmalı. Daha çok lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli" dedi.
DHA
• 09 Şubat 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını günlük hayatımızda değişikliklere neden oldu. En başta da beslenme alışkanlığımız farklılaştı. Evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte daha az hareket etmeye başladık.
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Farklı kurum ve kuruluşlardan, 'Genel İşler' iş kolundaki 201i erkek ile 200ü kadın olmak üzere toplam 401 çalışanın katıldığı araştırma sonucu açıklandı. Buna göre 10 çalışandan 4'ünün fazla kilolu, 4'ünün ise obez olduğu belirlendi. Koronavirüs salgını döneminde yapılan bu araştırma obezitenin artış gösterdiğini gözler önüne serdi.
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Doğal beslenme unutulmamalı
Bu dönemde sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Ev yemekleri dengeli şekilde tüketilmeli. Bu süreçte, çok fazla vitamin ve mineral kapsülleri kullanıldı. Ancak doğal beslenme de unutulmamalı. Kilo kontrolünü sağlamak için, evde mutlaka tencere yemeği pişmeli.
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Dışarıdan sipariş edilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Evde pişirilen yemekte kullanılan yağ, daha kaliteli oluyor. Kalori kontrolü kolay sağlanıyor. Kızartmalar, haftada en fazla bir ya da iki defayla sınırlı tutulmalı. Diğer günler ise lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli.
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Stres, kalori ve hareketsizlik arttı
Yapılan araştırmaya göre salgın sürecinde kilo kontrolü konusunda başarısız olduğumuzu ve hastalıkla savaşırken obezitenin arttığına dikkat çeken Zünbülcan, "Stres, kalori ve hareketsizlik arttı. Evde paket hazır gıdalarla beslenme oranı yükseldi. Kilo alımına katkı sağlayan şeylerin pek çok basamağı tamamlanmış oldu.
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Bütün bu süreçte toplum ve dünya olarak obeziteyle karşı karşıya kaldık. Obezite tartıdaki rakamın artışı; fakat vücudumuzda karaciğer yağlanması, depresyona eğilim ve bazı kanser türlerine yatkınlık da artıyor. Koronavirüsten korunalım derken, vücudumuzda farklı hastalık risklerine yatkınlık oluşturuyoruz" dedi.
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