• 21 Ocak 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
Sigara isteğini azaltıp nikotin ve toksinlerden arındıran 9 besin
Sigara, akciğer dokusunda savunma sistemini bozar. Bu nedenle her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir, ağır seyreder ve solunum yetmezliği oluşur. Özellikle Kovid-19 pandemisi sürecinde sigara içen kişilerin hastalığı daha ağır atlatması sigaranın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Sigara ve tütün grubu içenlerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu kanıtlandı. Peki, solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozarak pek çok solunum yolu rahatsızlığına yakalanma riskini artıran sigaranın zararlarından arınmak mümkün mü? Yeşilay B Şube Yönetim Kurulu Üyesi / Biorezonans Terapisti Neslihan Baykal Yakışan, sigara içenler ve sigarayı bırakmaya çalışanlar için vücudu nikotinden, toksinlerden arındıran 9 besini açıkladı... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 21 Ocak 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
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