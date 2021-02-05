• 05 Şubat 2021 - 10:56 • Son Güncelleme:
Sigarayı bırakır bırakmaz iyileşme başlıyor! İşte yaşanan değişimler
"Sigarayı bırakanlar kendilerini fiziksel olarak daha iyi ve enerjik hissederler. Ciltleri gençleşir, tat ve koku alma duyuları iyileşir. Arabaları, evleri, giysileri, nefesleri daha güzel kokar. Çevrelerindekileri sigara dumanına maruz bırakma endişesinden kurtulurlar. Para biriktirmeye başlarlar, çocuklara ve gençlere iyi örnek olurlar, daha sağlıklı çocuklar yetiştirirler" diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Tülin Sevim’in verdiği bilgilere göre sigarayı bırakınca bakın vücudumuzda neler değişiyor?
• 05 Şubat 2021 - 10:56 • Son Güncelleme:
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