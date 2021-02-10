• 10 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
Sinir sıkışmasına sebep oluyor! Önlemek için bunu yapın
Sinir sıkışmasının birçok nedeni vardır ancak en büyük faktör strestir. Genetik yatkınlık nedeniyle de oluşan sinir sıkışması ağır yük kaldıran kişilerde de sıklıkla görülür. "Ağır yük kaldırmak ya da taşımak, duruş bozuklukları, aşırı kilolu olmak, bilgisayar karşısında fazla vakit geçirmek ve bazı spor aktiviteleri de sinir sıkışmasına neden oluyor" diyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanır, sinir sıkışmasına karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
• 10 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
1
Sinir sıkışması belirtileri nelerdir ?
Sıkışan bir sinir; kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında oluşur.
2
Vücudun hemen her bölgesinde görülebilen sinir sıkışması, görülen yere bağlı olarak farklı belirtiler gösterir. Ancak sinir sıkışması olan bölgede sıkça görülen belirtiler arasında uyuşukluk, ağrı, hissetmeme vardır.
3
7
Ergonomik iş ortamı sağlayın
İş ortamında değişiklik yapmayı deneyebilirsiniz. Ergonomik bir mouse ve klavye kullanmak el ve bileklerdeki basıncı azaltmaya yardımcı olabilir. Bilgisayar monitörünü göz seviyesine yükseltmek, boyun ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Otururken ayakların altına yükseltici koymak, omurganın hareketli ve esnek kalmasına yardımcı olabilir, bu da sırt ağrısını azaltabilir.
8
9
Masaj veya fizik tedaviye başvurun
Etkilenen bölgenin etrafına nazik bir basınç uygulamak gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir ve tam vücut masajı kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Fizik tedavi, egzersiz, masaj ve nazik uzanmaların bir kombinasyonunu kullanarak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.
11
13