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• 10 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:

Sinir sıkışmasına sebep oluyor! Önlemek için bunu yapın

Sinir sıkışmasının birçok nedeni vardır ancak en büyük faktör strestir. Genetik yatkınlık nedeniyle de oluşan sinir sıkışması ağır yük kaldıran kişilerde de sıklıkla görülür. "Ağır yük kaldırmak ya da taşımak, duruş bozuklukları, aşırı kilolu olmak, bilgisayar karşısında fazla vakit geçirmek ve bazı spor aktiviteleri de sinir sıkışmasına neden oluyor" diyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanır, sinir sıkışmasına karşı alınabilecek önlemleri açıkladı

• 10 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
1Sinir sıkışması belirtileri nelerdir
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Sinir sıkışması belirtileri nelerdir ?

Sıkışan bir sinir; kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında oluşur.

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Vücudun hemen her bölgesinde görülebilen sinir sıkışması, görülen yere bağlı olarak farklı belirtiler gösterir. Ancak sinir sıkışması olan bölgede sıkça görülen belirtiler arasında uyuşukluk, ağrı, hissetmeme vardır.

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Hapşırma ve öksürme sonrası oluşan ağrılar da omurilikte oluşan sinir sıkışmalarının belirtisidir. Karıncalanma ve iğne batar hissine eşlik eden ağrılar görülebilir. Ellerde ve ayaklarda meydana gelen sinir sıkışmasında hareket etme de kısıtlanır.

4Sinir sıkışması daha çok kimlerde görülür

Sinir sıkışması daha çok kimlerde görülür?

Sinir sıkışmaları nedenine göre her yaş grubunda görülebilir. Bir sinir kısa bir süre sıkışırsa, genellikle kalıcı bir hasar olmaz. Basınç rahatladıktan sonra sinir fonksiyonu normale döner.

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Bununla birlikte basınç devam ederse kronik ağrı ve kalıcı sinir hasarı oluşabilir. Bazen de sıkışan bir sinirden dolayı ortaya çıkan ağrıyı hafifletmek için ameliyat gerekebilir.

6Sinir sıkışmasını önlemenin yolları nelerdir

Sinir sıkışmasını önlemenin yolları nelerdir?

7Ergonomik iş ortamı sağlayın

Ergonomik iş ortamı sağlayın

İş ortamında değişiklik yapmayı deneyebilirsiniz. Ergonomik bir mouse ve klavye kullanmak el ve bileklerdeki basıncı azaltmaya yardımcı olabilir. Bilgisayar monitörünü göz seviyesine yükseltmek, boyun ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Otururken ayakların altına yükseltici koymak, omurganın hareketli ve esnek kalmasına yardımcı olabilir, bu da sırt ağrısını azaltabilir.

8Duruşunuzu değiştirin

Duruşunuzu değiştirin

Uzun süre yanlış bir duruşla oturmak veya ayakta durmak, omurga ve kaslara zarar verebilecek ve sinir sıkışmasına yol açabilecek gereksiz strese yol açar. Yastık kullanımını ayarlamak, ayarlanabilir sandalye ve boyun destekleri kullanmak basıncı rahatlatmaya yardımcı olabilir.

9Masaj veya fizik tedaviye başvurun

Masaj veya fizik tedaviye başvurun

Etkilenen bölgenin etrafına nazik bir basınç uygulamak gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir ve tam vücut masajı kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Fizik tedavi, egzersiz, masaj ve nazik uzanmaların bir kombinasyonunu kullanarak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

10Germe egzersizleri yapın

Germe egzersizleri yapın

Nazik germe, bölgedeki gerginliği ve basıncı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir kişi egzersiz yaparken herhangi bir ağrı veya rahatsızlık yaşarsa durmalıdır.

11Bacaklarınızı yükseltin

Bacaklarınızı yükseltin

Omurgadaki herhangi bir baskıyı gidermek için bacaklarınızı kaldırarak rahatlama sağlayabilirsinz. Bunun için dizlerinin altına birkaç yastık koyarak 45° derecelik bir açı yaratmanız yeterli.

12Buz ve ısı paketleri kullanın

Buz ve ısı paketleri kullanın

Isı ve buz paketleri arasında geçiş yapmak, birçok durumda şişlik ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olmak için günde 3 kez, bir seferde yaklaşık 15-20 dakika boyunca etkilenen alanın üzerinde bir buz paketi tutun.

13Atel takın

Atel takın

Mümkünse etkilenen bölgeye atel takmak, daha fazla hasarın önlenmesine ve sinirin iyileşmesine yardımcı olabilir.

14Yaşam tarzınızı değiştirin

Yaşam tarzınızı değiştirin

Uzun vadede yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi egzersizlerin günlük rutine eklenmesi şikayetleri azaltmaya ve vücudu formda tutmaya yardımcı olabilir. Ayrıca kronik iltihabı da azaltabilir.

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Ekstra kilo vermenin de sinirler üzerindeki baskıyı azaltmada yardımcı olacağını unutmayın.

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