• 27 Ocak 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
Sınırsız, zamansız, fantastik: İlkbahar 2021 Couture
İlkbahar 2021 Couture sunumlarının pandemi gölgesinde gerçekleşmesi modaseverler için üzücü olsa da, geçtiğimiz yılın etkileri kreatif direktörlerin duygu dünyaları ve kreatif zekalarıyla birleşince ortaya giyilebilir sanat eserleriyle dolu bir moda haftası çıktığını söylemezsek olmaz. Geçtiğimiz yılın kaçınılmaz içe dönüşü, İlkbahar 2021 Couture koleksiyonlarında sınırsızlık ve zamansızlık temalarını öne çıkarıyor. - Duygu Bay / PembeNar Özel
• 27 Ocak 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
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Schiaparelli İlkbahar 2021 Couture
Tasarımcı Daniel Roseberry’nin bu sezonki içgüdüsü haute couture’deki tıkanıklığı bir kez daha ve sonsuza kadar yok etmekti.
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Christian Dior İlkbahar 2021 Couture
İlkbahar 2021 Couture koleksiyonunda tarot kartlarından ilham alan Maria Grazia Chiuri, "Uzun zamandır tek başımıza kalıyoruz. Kendimizin ve hayatımızın birçok yönü hakkında çok daha fazla düşünüyoruz. Bu yıl bizi çok değiştirdi." diyor ve ekliyor, "Tarotla ilgili benim için güzel olan şey, zor bir anda olduğunuzda, büyülü bir şeyin daha iyi düşünmemize yardımcı olabilmesidir."
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