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• 27 Ocak 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:

Sınırsız, zamansız, fantastik: İlkbahar 2021 Couture

İlkbahar 2021 Couture sunumlarının pandemi gölgesinde gerçekleşmesi modaseverler için üzücü olsa da, geçtiğimiz yılın etkileri kreatif direktörlerin duygu dünyaları ve kreatif zekalarıyla birleşince ortaya giyilebilir sanat eserleriyle dolu bir moda haftası çıktığını söylemezsek olmaz. Geçtiğimiz yılın kaçınılmaz içe dönüşü, İlkbahar 2021 Couture koleksiyonlarında sınırsızlık ve zamansızlık temalarını öne çıkarıyor. - Duygu Bay / PembeNar Özel

• 27 Ocak 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
1Schiaparelli İlkbahar 2021 Couture
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Schiaparelli İlkbahar 2021 Couture

Tasarımcı Daniel Roseberry’nin bu sezonki içgüdüsü haute couture’deki tıkanıklığı bir kez daha ve sonsuza kadar yok etmekti.

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Roseberry, Elsa Schiaparelli’nin meşhur sürrealizmine rağmen kendisinden önce oldukça bağnaz olan modaevini yeni bir yöne doğru itmeye devam ediyor. İki yıldır gördüğümüz eksantriklikler sadece bir ısınma turuydu.

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İlkbahar 2021 Couture koleksiyonu, Schiaparelli'nin imzası olan şoke edici pembe fiyonkun tamamladığı parlak siyah renkli bir süper kahraman büstiyeriyle başlıyor.

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Koleksiyonda "Madonna and Child" göğüs levhasından inci diş küpelerine kadar her detay Roseberry'nin kuluçka döneminin bittiğini söylüyor.

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Roseberry: "Couture'ün kadından aşırı kadınsı ve zarif olmasını bekleyen kadın düşmanı bir tarafı var. Elbette bu koleksiyon erkek olmakla ilgili değil, güçlü bir kadın olmakla ilgili."

6Christian Dior İlkbahar 2021 Couture

Christian Dior İlkbahar 2021 Couture

İlkbahar 2021 Couture koleksiyonunda tarot kartlarından ilham alan Maria Grazia Chiuri, "Uzun zamandır tek başımıza kalıyoruz. Kendimizin ve hayatımızın birçok yönü hakkında çok daha fazla düşünüyoruz. Bu yıl bizi çok değiştirdi." diyor ve ekliyor, "Tarotla ilgili benim için güzel olan şey, zor bir anda olduğunuzda, büyülü bir şeyin daha iyi düşünmemize yardımcı olabilmesidir."

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Koleksiyonu film haline getirmesi için ikinci kez yönetmen Matteo Garrone'u görevlendiren modaevinin yeni filminde, kalenin içine giren bir kızın iç yolculuğu anlatılıyor.

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Bir labirentle sembolize edilen bu iç yolculukta kız, tarot figürleriyle karşılaşarak hayatı hakkında karara varmakla kalmıyor; kendi kişiliğin yönleriyle tanışıyor ve gelecekten korkmamayı öğreniyor.

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Rönesans esintili yüksek belli korseler, görkemli brokar elbiseler ve zarif plise elbiselerin göze çarptığı koleksiyonda, Chiuri tıpkı tarot kartlarıyla olduğu gibi gelecekten haber veriyor. En azından gelecekte ne giyeceğimize dair...

10Chanel İlkbahar 2021 Couture

Chanel İlkbahar 2021 Couture

Chanel'in kreatif direktörü Virginie Viard İlkbahar 2021 Couture koleksiyonunda, Güney Fransa'da bir köy düğünü konsepti yaratıyor.

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Anne, teyze, ilk kez süslenen 1980'lerin opak beyaz çorap ile giyilmiş pullu siyah tülden bir yetişkin elbisesinin içinde 15 yaşındaki kızı görebileceğiniz bohem bir düğün.

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Düğünde eski moda erkek kıyafetleri giymiş, Oxford çantalı ve yelekli kızlar, Coco Chanel'in koleksiyonlarında yer verdiği erkek tasarımlarını anımsatıyor.

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Gelinin annesi için aralarından seçim yapabileceği gümüş işlemeli ve dantelden şık küçük takımlar ile Vernoux tarafından işlenmiş sıska, büzülmüş bir hırka ceket alternatifleri var.

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Daha maceracı konuklar içinse bir dantel tulum ya da küçük bir tüvit ceket elbiseler.

15Valentino İlkbahar 2021 Couture

Valentino İlkbahar 2021 Couture

Roma'daki sokağa çıkma yasakları sırasında Valentino'da atölyesiyle birlikte kalan Pierpaolo Piccioli'nin, beyin gücünü ve iş gücünü yeni bir gündelik Couture vizyonu diyebileceğiniz şeye adamak için bolca zamanı vardı.

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Yeni koleksiyonu için dönemselliği ve dünyeviliği ifade eden geçici anlamındaki "Temporal" adını kullanan Piccioli, defileden hemen önce "Benim fikrim, ana tanık olmak" dedi.

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Piccioli: “Koleksiyonun anlatısı koleksiyonun kendisidir. Hikaye yok. Mecazi bir şey yok."

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Couture'ün bütün insanlar için olduğunu söyleyen ünlü tasarımcı aynı zamanda cinsiyet kavramının da bir önemi olmadığını akıcı, sınırsız ve cinsiyetsiz bir koleksiyonla vurguluyor. Trençkotlar, pelerinler, poplin gömlekler... Hepsi sınırsız ve zamansız.

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Piccioli: "Bana göre couture'ün özü ritüeldir, süreçtir, bakımdır, insanlıktır. Couture'ü zamansız ve özel yapan da budur."

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