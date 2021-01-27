Sınırsız, zamansız, fantastik: İlkbahar 2021 Couture

Christian Dior İlkbahar 2021 Couture İlkbahar 2021 Couture koleksiyonunda tarot kartlarından ilham alan Maria Grazia Chiuri, "Uzun zamandır tek başımıza kalıyoruz. Kendimizin ve hayatımızın birçok yönü hakkında çok daha fazla düşünüyoruz. Bu yıl bizi çok değiştirdi." diyor ve ekliyor, "Tarotla ilgili benim için güzel olan şey, zor bir anda olduğunuzda, büyülü bir şeyin daha iyi düşünmemize yardımcı olabilmesidir."