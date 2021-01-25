• 25 Ocak 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
Talk pudraları kanser mi yapıyor?
Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladıklarını, yapılan analizlerde 5 numunede kanser yapıcı asbeste rastlandığını bildirdi.
• 25 Ocak 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
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Dernek Genel Başkanı Ensari, yazılı açıklamasında, beyaz toprak olarak da bilinen asbestin, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifsi bir mineral olduğunu belirtti.
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Bir doğal mineral çeşidi olan "talk"ın, bebek pudrası, kozmetik ürünleri, ilaç sanayi, seramikler, plastikler dahil olmak üzere çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerde kullanıldığını aktaran Ensari, genellikle asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunan talkın, madencilik işlemleri sırasında asbest mineralleri ile kolayca bulaşabildiğini vurguladı.
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